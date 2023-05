L’exercice d’incendie familial

Chaque membre de la famille devrait jouer un rôle dans l’élaboration d’un plan d’évacuation familial et pratiquer des exercices d’incendie. Tout le monde doit d’abord savoir quelle voie d’évacuation emprunter pour sortir de la maison dès qu’un avertisseur de fumée retentit.

Déterminez qui prendra la responsabilité des petits, des personnes âgées ou handicapées. Décidez d’un endroit à proximité pour vous rencontrer après avoir quitté la maison.

Si l’alarme se déclenche, évacuez rapidement la maison et appelez calmement les pompiers à partir d’un téléphone portable ou de la maison d’un voisin.

Assurez-vous que vos numéros de maison sont grands et facilement visibles la nuit. Ne retournez jamais dans le bâtiment en flammes.

Chaque pièce doit avoir deux sorties, comme une porte et une fenêtre, qui permettent une sortie en toute sécurité. Équipez chaque fenêtre de l’étage supérieur désignée comme issue de secours d’une échelle d’évacuation en cas d’incendie. Assurez-vous que tous les adultes et les enfants plus âgés savent comment installer et descendre l’échelle et s’exercent à le faire. Gardez chaque échelle à portée de main dans une boîte sous la fenêtre ou sous un lit.

Revoyez comment sentir une porte intérieure lors d’un incendie et insistez sur le fait qu’en aucun cas elle ne doit être ouverte si elle est chaude. (Laissez toutes les portes et fenêtres non désignées comme issues de secours fermées ; cependant, ne prenez pas le temps de les fermer si elles sont ouvertes.)

Examinez la bonne façon de sortir, à quatre pattes, là où l’air est le plus frais – l’empoisonnement au monoxyde de carbone, et non les flammes, est le tueur numéro un dans les incendies. Enfin, dites à tous les membres de la famille que s’ils sont piégés dans la fumée ou le feu, ils doivent crier à l’aide depuis une fenêtre.