Les portes de garage à l’épreuve des ouragans protègent votre famille

Vous vivez dans une zone vulnérable aux ouragans ? Si c’est le cas, lorsqu’il s’agit de choisir une porte de garage, assurez-vous de prendre en considération les dommages potentiels causés par l’ouragan à votre maison.

« En raison de leur taille, les portes de garage sont plus sensibles aux dommages causés par le vent que les autres ouvertures extérieures. À moins que vous n’ayez installé une porte testée et résistante aux ouragans, les vents violents peuvent la forcer à sortir de l’ouverture », selon Clopay Building Products, le plus grand fabricant américain de portes de garage résidentielles.

L’entreprise exhorte les propriétaires côtiers à s’assurer que leur porte de garage répond aux exigences mises à jour du code du bâtiment en matière de résistance au vent.

Selon la FEMA, la perte d’une porte de garage lors d’un ouragan peut entraîner une accumulation incontrôlée de pression interne entraînant l’éruption du toit et des murs de soutènement d’une maison.

L’industrie des matériaux de construction et les propriétaires ont tiré de précieuses leçons de l’ouragan Andrew en 1992. Après que cet ouragan ait ravagé le sud de la Floride, l’État a adopté des codes de construction plus stricts exigeant que les portes de garage neuves ou de remplacement soient structurellement renforcées pour résister aux exigences de charge de vent plus élevées. D’autres États ont depuis suivi l’exemple de la Floride.

Pour respecter le nouveau code, les portes de garage doivent avoir un contreventement solide, un suivi de gros calibre et tout autre matériel nécessaire pour les maintenir en place sous des vents extrêmes. Malheureusement, les Floridiens n’ont que trop eu l’occasion de tester l’efficacité de ces codes de construction plus stricts.

Qu’ont-ils appris ? Les maisons conformes aux codes résistent mieux aux assauts des tempêtes. Les maisons équipées de portes de garage qui ont été installées avant l’entrée en vigueur du code révisé ont subi des dommages importants, ou les portes ont été complètement soufflées, entraînant une nouvelle destruction des maisons.

Tenez compte de ces conseils lors de la sélection d’une porte de garage renforcée contre les ouragans :

Assurez-vous que la porte de garage répond aux exigences de charge de vent pour votre région géographique. Votre service de construction local peut fournir des informations sur le code et un technicien en porte de garage peut effectuer une inspection.

Comprendre le renforcement intégré par rapport au renforcement de poteau. Les portes de garage peuvent être renforcées en utilisant l’une des deux méthodes. Avec le premier, un propriétaire installe des poteaux dans le sol et le plafond pour sécuriser la porte avant que la tempête ne frappe, puis supprime ces poteaux après la tempête. La deuxième méthode ne nécessite aucune mise en place car le renfort est intégré à la structure de la porte. Ce type de porte de garage est particulièrement avantageux pour les propriétés locatives et les maisons de vacances, car il donne aux propriétaires la tranquillité d’esprit que la porte est sécurisée tant qu’elle est verrouillée.

Choisissez une porte dotée de charnières, de roulettes, de ressorts et de rails robustes pour fournir une résistance maximale et aider à maintenir la porte en place.

Vous pouvez toujours avoir la sécurité avec style car une porte renforcée ne signifie pas nécessairement une masse solide d’acier. Les fabricants de portes de garage offrent une variété de portes conformes au code, dont certaines ont même des fenêtres résistantes aux chocs.

