Les panneaux solaires conviennent-ils à votre maison ?

Il n’y a pas si longtemps, il ne semble pas que l’idée même de récolter l’électricité du soleil avec des panneaux solaires semblait tout simplement trop fantastique pour être vraie. Mais aujourd’hui, vous pouvez traverser pratiquement n’importe quel quartier, campus ou parc industriel et voir des panneaux solaires partout. Le vent a tourné et les maisons à énergie solaire deviennent une réalité courante.

Cependant, cela signifie-t-il que les panneaux solaires conviennent à votre maison ? Comme pour la plupart des avancées technologiques, la réponse n’est pas simplement oui ou non. Ici, vous trouverez les principaux avantages et inconvénients des panneaux solaires, qui peuvent vous guider pour prendre la décision la plus intelligente pour votre maison et votre famille.

Pourquoi envisager des panneaux solaires ?

Chaque propriétaire a sa propre raison d’envisager une maison à énergie solaire. Voici une liste des raisons les meilleures et les plus courantes :

Réduisez vos factures d’énergie. La principale raison pour laquelle la plupart des gens installent des panneaux solaires photovoltaïques (PV) est de réduire leur facture d’électricité. Selon l’endroit où vous vivez et la taille et la complexité de votre maison, ces économies peuvent être importantes. Dans certains cas, les propriétaires ont économisé plusieurs centaines de dollars par mois sur leur facture d’électricité. Cependant, gardez à l’esprit que les systèmes solaires sont modulaires, ce qui signifie que vous pouvez installer autant ou aussi peu de panneaux que vous le souhaitez, en fonction de la taille de votre toit et de votre budget. Plus il y a de panneaux installés, plus vous pouvez produire d’électricité et plus vous pouvez économiser d’argent. Et vos économies se poursuivront – et même augmenteront – dans le futur car les tarifs d’électricité vont certainement augmenter, mais l’énergie du soleil sera toujours gratuite.

Lorsque le système solaire et les conditions climatiques sont idéales, vous pouvez produire plus d'électricité que vous n'en consommez. Dans ces situations, la compagnie de services publics rachètera tout excédent d'électricité. Dans cette situation, non seulement vous économisez de l'argent, mais vous gagnez en fait quelques dollars chaque mois.

L’énergie solaire est-elle adaptée à votre maison ?

Bien qu’il existe de nombreuses raisons valables d’installer des panneaux solaires, cela ne signifie pas qu’ils conviennent à votre maison. Voici des éléments importants à prendre en compte lorsque vous envisagez de passer au solaire.

Exposition au soleil. Plus le climat est ensoleillé, plus un système solaire peut produire d’électricité, mais il n’est pas nécessaire de vivre en Floride, en Arizona ou en Californie pour qu’un système électrique solaire en vaille la peine. Les panneaux solaires ultra-sophistiqués d’aujourd’hui sont super sensibles à la lumière et peuvent produire de l’électricité dans tous les états. La quantité d’électricité produite par chaque cellule solaire est basée sur la quantité d’exposition au soleil, que le panneau soit situé à Hawaï ou dans le Maine. Maintenant, cela dit, les régions avec les jours les plus ensoleillés par an produiront plus d’électricité que les régions moins ensoleillées. Contactez le département de l’énergie de votre état ou un installateur solaire local pour des informations spécifiques sur l’exposition au soleil.

Les systèmes solaires sont mieux installés sur des bardeaux d'asphalte ou des bardeaux de bois. Les deux types sont faciles à percer et à visser, à réparer et à réparer. Une installation solaire est beaucoup plus difficile et coûteuse sur des toits en métal, en tuiles béton ou en tuiles terre cuite.

Combien coûtent les panneaux solaires?

Combien coûte l’achat d’un système solaire PV ? Eh bien, c’est difficile à dire car il y a tellement de variables, y compris les besoins électriques de votre maison, la complexité de l’installation, l’état dans lequel vous vivez et les crédits d’impôt et remises disponibles. Le coût moyen d’installation d’un système solaire photovoltaïque résidentiel sur le toit est d’environ 4 à 6 dollars par watt, ce qui signifie qu’un système de 5 kW (5 000 watts) coûte entre 20 000 et 30 000 dollars. Maintenant, avant de vous évanouir, il est important de réaliser que les crédits d’impôt et les remises réduisent généralement le coût final d’environ 50 %. Espérons que cela mettra les panneaux solaires – et l’énergie du soleil – confortablement à votre portée.

Panneaux solaires : louer ou acheter ?

Lorsque les systèmes solaires résidentiels ont été introduits pour la première fois, ils étaient d’un coût prohibitif et bien au-delà de la portée du propriétaire moyen. Mais tout cela a changé grâce à la forte demande, à la concurrence féroce, à la production offshore et aux crédits et remises d’impôt. En fait, le prix des panneaux solaires a chuté de plus de 50% depuis 2008 et est plus de 100 fois moins cher qu’en 1977. Le coût des systèmes solaires PV devrait continuer à baisser dans un avenir prévisible, ce qui le met bien à la portée de plus en plus de propriétaires. Voici un bref aperçu de deux options solaires.

Location de panneaux solaires

Vous avez probablement vu les publicités télévisées ou reçu des e-mails d’entreprises proposant des systèmes solaires gratuits. Bien que cela semble trop beau pour être vrai, la plupart des systèmes sont en fait totalement gratuits, y compris les panneaux solaires et l’installation. Alors, quel est le problème ? Ces accords sont connus sous le nom de Power Purchase Arrangements (PPA).

Voici comment ces accords fonctionnent : Un tiers engage l’équipe d’installation et couvre le coût du système solaire. Il vous facture alors uniquement l’énergie solaire produite par le système. Le tarif est bloqué pour une période de temps spécifique et est généralement bien inférieur à ce que vous payez actuellement à la société de services publics. Le principal avantage, comme mentionné précédemment, est que vous ne payez rien pour l’installation ou la maintenance. Cependant, vous n’êtes pas non plus admissible à des crédits d’impôt ou à des remboursements ; ceux-ci vont directement à la société de crédit-bail.

Acheter des panneaux solaires

Comme les panneaux solaires sont devenus moins chers, de plus en plus de propriétaires choisissent d’acheter les systèmes plutôt que de les louer. Avec la propriété pure et simple, vous recevez 100 % de l’énergie solaire produite par le système et vous avez droit à tous les crédits d’impôt, remises et incitations étatiques et fédéraux.

L’inconvénient est que vous devez payer pour l’ensemble du système, y compris les panneaux, l’installation et la maintenance. Cependant, la plupart des propriétaires récupèrent le coût en quelques années grâce à des factures d’électricité moins élevées, et même plus tôt si le système produit un excédent d’électricité qui peut être revendu à la société de services publics.

Joseph Truini est un expert en rénovation domiciliaire qui écrit abondamment sur la rénovation et la réparation de maisons à faire soi-même, les projets de menuiserie, les outils et les techniques. Il est l’auteur de six livres, dont le best-seller « Building a Shed ». Le travail de Joe a été publié dans plusieurs magazines nationaux, dont This Old House, Popular Mechanics, Woman’s Day et Today’s Homeowner.