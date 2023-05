Les mini chauffe-eau électriques au point d’utilisation vous donnent de l’eau chaude rapidement

Lorsque vous voulez de l’eau chaude instantanée au lavabo de la salle de bain principale, rien ne vaut un mini chauffe-eau au point d’utilisation sous l’évier.

Un chauffe-eau instantané au point d’utilisation est un petit chauffe-eau électrique qui fournit immédiatement de l’eau chaude à un ou deux appareils.

Ce type de mini chauffe-eau résout les problèmes où vous devez attendre de l’eau tiède ou chaude, souvent dans des situations où le chauffe-eau principal de la maison est situé loin d’un évier que vous utilisez fréquemment. Par conséquent, un chauffe-eau électrique au point d’utilisation a souvent du sens dans une salle de bain principale éloignée, un bar avec évier, une cuisine de terrasse, un bureau, un bateau ou un véhicule récréatif.

Remarque : Cet appareil est différent d’un distributeur d’eau chaude utilisé sur l’évier de la cuisine. Pour plus d’informations sur un distributeur d’eau chaude (le type avec un bec qui se monte à côté de votre robinet de cuisine), veuillez consulter le Guide d’achat du distributeur d’eau chaude instantanée.

Un mini chauffe-eau au point d’utilisation peut soit chauffer l’eau lorsqu’elle circule dans l’appareil, soit chauffer et stocker de 2 à 7 gallons d’eau, selon le modèle.

Ces deux principales variétés diffèrent en ce qu’un mini chauffe-eau au point d’utilisation à circulation chauffera une petite quantité d’eau à l’infini alors qu’un modèle de stockage chauffera de 2 à 7 gallons d’eau qu’il servira à débit élevé jusqu’à ce que le réservoir s’épuise. Ensuite, il réchauffera un nouveau réservoir d’eau en quelques minutes.

Certains se branchent sur une prise électrique standard de 120 volts, bien que les fabricants vendent également des modèles de 240 volts. Selon la taille et la puissance de l’appareil, des mises à niveau électriques peuvent être nécessaires.

La plomberie se connecte directement à l’alimentation en eau froide et au tuyau ou au robinet d’eau chaude.

Ces unités sont de taille compacte. La plupart s’installent dans le meuble sous l’évier ou très près de celui-ci. Ils se tiennent sur le sol ou le bas de l’armoire ou se montent sur un mur ou sur le côté d’une armoire avec un support.

Pourquoi acheter un mini chauffe-eau au point d’utilisation ?

Les mini chauffe-eau au point d’utilisation économisent de l’eau et de l’énergie et offrent un confort. Si vous devez attendre quelques minutes pour que l’eau chaude arrive au lavabo de votre salle de bain lorsque vous vous lavez le visage, vous finissez souvent soit par gaspiller beaucoup d’eau, soit par laver votre visage à l’eau froide. Un chauffe-eau instantané au point d’utilisation accélère considérablement la livraison d’eau chaude à l’évier car il chauffe l’eau directement à l’évier.

L’eau chaude voyageant d’un chauffe-eau conventionnel vers un évier se refroidira dans les tuyaux sur son chemin vers le robinet. En conséquence, il gaspille l’énergie utilisée pour le chauffer. De même, lorsque vous fermez le robinet d’eau chaude, l’eau chaude reste dans les tuyaux et perd sa chaleur avec le temps. Un mini chauffe-eau au point d’utilisation élimine ce gaspillage d’eau et d’énergie.

De plus, comme vous n’avez pas à laisser couler l’eau pendant que vous attendez qu’elle chauffe, cela vous fait également gagner du temps et de la frustration.

Achat de chauffe-eau au point d’utilisation

Les chauffe-eau au point d’utilisation de type stockage sont évalués en fonction de leur capacité d’eau et de leur taux de récupération (le temps nécessaire pour chauffer un réservoir rempli d’eau à 90 degrés).

Le débit détermine le nombre de gallons par minute (GPM) d’eau d’un mini chauffe-eau sans réservoir. Les débits typiques vont de 0,5 GPM à 2,25 GPM.

D’une manière générale, plus l’appareil est cher, plus sa capacité et sa récupération ou son débit sont importants.

Les fabricants produisent généralement une gamme de produits à des prix, des capacités, des taux de récupération et des débits variables.

Atmor propose une gamme de chauffe-eau au point d’utilisation de l’AT-900-03 qui délivre 0,5 GPM à leur AT-900-13 qui fournit 2,25 GPM, assez pour un lavabo et une douche. Parcourez les produits Atmor sur Amazon.

Les tailles typiques des mini chauffe-eau à accumulation sont les modèles de 2,7 gallons, 3 gallons, 4 gallons et 7 gallons. Les prix varient d’environ 150 $ pour les plus petits modèles à 320 $ pour les modèles de 7 gallons.

Le taux de récupération dépend de la puissance et de l’efficacité des éléments chauffants.

Des modèles 120 volts et 240 volts sont disponibles. Un modèle de 120 volts peut être plus facile à installer si ses exigences électriques lui permettent d’être branché sur une prise électrique conventionnelle située sous l’évier.

Notez que ces exigences électriques dépendent de la puissance de l’appareil. Dans la plupart des cas, une petite unité de 1400 watts peut être branchée sur une prise standard protégée par un disjoncteur de 20 ampères. Mais de nombreuses unités de puissance supérieure nécessitent un disjoncteur dédié de 30 ampères et un fil électrique de calibre 10, ce qui est plus grand que ce qui est généralement fourni pour servir une poubelle.

Les modèles de 240 volts chauffent plus rapidement et plus efficacement, une exigence pour les modèles à haut débit exigeants. Mais la plupart des maisons n’ont pas de circuits de 240 volts disponibles près des éviers.

Conclusion : Avant d’acheter un chauffe-eau au point d’utilisation, assurez-vous que votre maison dispose des branchements électriques et des circuits nécessaires pour le desservir.

