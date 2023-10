Les conduites d’eau font-elles un bruit de claquement ? Voici comment y remédier

Les coups de bélier sont causés par la fermeture rapide des conduites d’alimentation en eau. L’énergie contenue dans l’eau qui coule doit aller quelque part, et lorsqu’une vanne est fermée, les tuyaux peuvent fléchir et « marteler » tout ce qui se trouve à proximité, comme des poteaux, des solives ou d’autres conduites d’eau à proximité.

Les vannes déclenchées par solénoïde, comme les vannes de remplissage d’eau des machines à laver, des lave-vaisselle et des adoucisseurs d’eau, s’éteignent presque instantanément. Cela provoque non seulement les martèlements les plus féroces, mais exerce également une pression sur les tuyaux en caoutchouc et les raccords de tuyauterie en cuivre soudés. Les robinets à commande manuelle ne provoquent généralement pas autant de coups de marteau car la fermeture est plus progressive.

Est-il dangereux de cogner les conduites d’eau ?

Les conduites d’eau qui claquent peuvent être une source d’inquiétude pour de nombreux propriétaires. Même si le bruit peut être gênant, il est important de comprendre s’il présente un danger pour votre système de plomberie. En général, les claquements des conduites d’eau indiquent un problème sous-jacent qui doit être résolu.

Les coups de bélier sont la cause la plus courante de claquement des conduites d’eau. Bien que les coups de bélier en eux-mêmes ne soient pas dangereux, ils peuvent endommager votre système de plomberie au fil du temps s’ils ne sont pas traités.

Il existe d’autres causes moins courantes de claquement des conduites d’eau, notamment une pression d’eau excessive, qui peut entraîner des fuites ou l’éclatement des conduites. Il se peut également que les tuyaux ne soient pas correctement soutenus ou que les joints de plomberie soient desserrés ou défectueux en raison de la vieillesse, d’une mauvaise installation ou d’une dilatation et d’une contraction dues aux changements de température.

Si vous rencontrez des claquements dans les conduites d’eau dans votre maison, vous devez résoudre le problème ou consulter un plombier professionnel si vous ne pouvez pas résoudre le problème seul. Cela garantira l’intégrité de votre système de plomberie à l’avenir.

Comment réparer les conduites d’eau qui cognent

STUDIO TMB

La solution traditionnelle consistant à ajouter une longueur de tuyau en cuivre recouverte (ci-dessus) fonctionne en emprisonnant une bulle d’air qui agit comme un amortisseur pour la contre-pression. Mais cela ne fonctionne que pendant un temps. Finalement, la bulle d’air rétrécit car l’air est absorbé par l’eau jusqu’à disparaître complètement.

Au lieu de cela, installez un pare-bélier fabriqué, disponible dans les centres de rénovation. Il en existe différents types, notamment les parafoudres en ligne, qui peuvent être installés sur des conduites de plomberie horizontales ou verticales. D’autres se montent entre le robinet et les tuyaux de la machine à laver.

Plus vous placez le parafoudre près des électrovannes, mieux c’est. Si nécessaire, vous pouvez ajouter davantage de parafoudres en ligne sur d’autres conduites d’eau à proximité des robinets ou des vannes pour réduire davantage les coups de bélier.