Les boules à mites éloignent-elles les souris ?

Si vous êtes déjà allé au rayon vêtements vintage d’un marché aux puces ou si vous vous êtes déjà approché trop près du placard de votre grand-mère, vous avez senti une bouffée de naphtaline. Depuis des générations, les boules à naphtaline sont utilisées comme pesticide pour tuer les papillons qui se nourrissent de fibres naturelles. Mais l’attrait des boules à naphtaline va au-delà de la simple tentative de sauver de vieux vêtements. Certains recommandent d’utiliser des boules à naphtaline pour empêcher les souris, les rats et même les écureuils d’entrer dans votre maison.

Mais le fait est que l’utilisation de boules à naphtaline pour éloigner les souris n’est pas si sûre. En fin de compte, il existe des moyens plus efficaces d’éloigner les rongeurs de votre maison.

De quoi sont faites les boules à mites ?

Pesticide chimique réglementé par l’Agence de protection de l’environnement, les boules à mites contiennent du naphtalène ou du 1,4-dichlorobenzène (également connu sous le nom de paradichlorobenzène) comme ingrédient actif. Aujourd’hui, la plupart des boules à naphtaline contiennent ce dernier, car le naphtalène présente un risque supplémentaire car il est inflammable. Ils peuvent se présenter sous forme de petites pastilles ou de flocons.

Pourquoi les appelle-t-on des boules à mites ?

Comme vous l’avez peut-être deviné, on les appelle boules à mites parce que c’est principalement pour cela qu’elles sont utilisées : un pesticide pour éradiquer les mites, ainsi que les lépismes d’argent et autres petits insectes qui infestent les fibres naturelles trouvées dans les vêtements.

Comment fonctionnent les boules à mites ?

Les boules à mites se transforment d’un solide en vapeur, un processus appelé sublimation. En se sublimant, les boules à mites libèrent des fumées toxiques qui tuent les papillons et les larves. Afin de fonctionner le plus efficacement possible, les boules à mites sont placées dans un récipient hermétique où les fumées tuent les parasites.

Les boules à mites éloignent-elles les souris ?

Non. Selon le ministère de la Santé de Louisiane, les boules à naphtaline sont inefficaces pour cette tâche. Ils peuvent se dissoudre sous la pluie et être emportés par le vent. Plus particulièrement, ils ne sont pas en sécurité. Les produits chimiques sont dangereux pour les personnes et les animaux domestiques, les boules à naphtaline peuvent contaminer le sol et l’eau. De plus, utiliser des boules à mites d’une manière non conforme aux instructions peut être illégal.

Si vous essayez de vous débarrasser des souris dans votre maison, il existe des moyens plus sûrs et éprouvés de lutter contre les souris. Nous vous recommandons d’utiliser des pièges à souris pour lutter contre les souris une fois qu’elles entrent dans votre maison. Il existe également des répulsifs anti-souris éprouvés qui les dissuaderont d’entrer dans votre maison. La menthe poivrée est un excellent choix si vous recherchez une astuce sans produits chimiques pour éloigner les souris.

Pourquoi les boules à mites sont-elles dangereuses ?

Les fumées produites par les boules à naphtaline sont nocives pour les humains et les animaux domestiques. S’ils ne sont pas utilisés dans des contenants hermétiques (comme l’exige l’EPA), ils peuvent endommager les tissus pulmonaires, selon le National Pesticide Information Center. L’inhalation des vapeurs des boules à naphtaline peut provoquer des maux de tête, des nausées, une irritation des yeux et du nez et de la toux. Le naphtalène est même classé comme cancérigène possible pour l’homme par l’Environmental Protection Agency.

S’ils entrent en contact avec la peau exposée, ils peuvent provoquer des irritations. Un autre risque associé aux boules à naphtaline est que les animaux domestiques, les animaux sauvages et les enfants peuvent avaler des boules à naphtaline, ce qui entraîne des effets plus graves sur la santé.

Si quelqu’un ingère une boule à naphtaline, vous devez immédiatement contacter le centre antipoison au 800-222-1222 ou appeler le 911. Si vous craignez qu’un animal ait mangé une boule à naphtaline, contactez un vétérinaire.