Les bases de la charpente de la maison

Les principes de base qui entrent dans la construction d’une maison saine, avec des rendus visuels experts

Une maison a un squelette qui lui donne un support, une forme et un cadre pour les revêtements extérieurs. Cette structure s’appelle le cadre. Bien que certaines maisons neuves utilisent une charpente en acier, la plupart des maisons construites depuis les années 1920 sont constituées de poutres en bois, de solives de plancher, de montants muraux, de chevrons de toit et de composants connexes.

Pour assurer la résistance de la structure, ces pièces sont dimensionnées et connectées conformément aux codes du bâtiment basés sur les principes d’ingénierie de charge de base.

Il est important de savoir quelles parties sont essentielles à la structure d’une maison afin de ne pas compromettre sa résistance lors de la rénovation ou de tout autre travail impliquant de couper des éléments de charpente. Par exemple, si vous enlevez une partie ou la totalité d’un mur porteur sans renforcer la structure, les planchers et le toit peuvent s’affaisser et les fenêtres et les portes peuvent coller. Pire encore, une partie de la maison peut s’effondrer.

Murs non porteurs peut être perpendiculaire ou parallèle aux solives ou aux chevrons. Ils peuvent souvent être identifiés sous la maison car ils ne sont pas soutenus par une fondation ou une poutre. Parce qu’ils ne supportent pas de charges, ils peuvent généralement être retirés sans compromettre la résistance d’une structure.

Murs porteurs transporter les charges du plafond, du toit ou de l’étage supérieur jusqu’aux fondations. Les murs intérieurs qui supportent les solives à mi-portée et transfèrent les charges vers la fondation sont également des murs porteurs. Les murs porteurs ont généralement des solives ou des chevrons perpendiculaires qui se croisent ou reposent sur eux et des fondations en dessous. Une exception sont les murs d’extrémité d’une maison à toit à pignon; ceux-ci sont généralement parallèles aux chevrons et aux solives, mais doivent supporter le poids de la charpente murale.

Charges éoliennes et sismiques, qui produisent des contraintes latérales sur une maison, sont gérés par des éléments de charpente étroitement imbriqués. Un revêtement en contreplaqué ou des entretoises en bois ou en métal relient les éléments de charpente, créant une forme triangulaire robuste et, avec des boulons de fondation, verrouillent les murs à la fondation. Le toit est protégé du soulèvement par le vent par des cerclages en acier.

La fondation et la semelle livrer des charges de la maison jusqu’au sol solide. La semelle est plus large que la fondation pour répartir les charges.

Encadrement au sol. Un plancher surélevé consiste en une charpente en bois qui relie la fondation, les poutres, les poutres et/ou les murs.

