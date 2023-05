Les appareils intelligents protègent votre maison pendant les pannes de courant et les surtensions

Conseils d’experts sur des appareils domestiques intelligents simples qui protègent votre équipement et votre maison pendant les surtensions et vous aident à contrôler l’éclairage, les luminaires et bien plus encore avec Google Home, Alexa et votre smartphone.

Les pannes de courant occasionnelles peuvent n’être rien de plus qu’une gêne mineure, mais des pannes fréquentes suivies de surtensions peuvent causer des milliers de dollars de dommages électriques, des inconvénients excessifs et des opportunités pour les criminels.

L’électricité est un élément essentiel de la vie moderne, mais seulement dans les bonnes quantités. Les surtensions qui se produisent lorsque le courant est rétabli peuvent être très destructrices. Les étudiants peuvent vous raconter des histoires d’horreur de dissertations perdues à cause d’un coup de courant. Les audiophiles racontent des histoires d’équipements coûteux détruits lors d’une tempête.

La bonne nouvelle est que vous pouvez vous protéger contre les dommages potentiels et, pendant que vous y êtes, vous pouvez ajouter beaucoup plus de commodité à votre vie quotidienne avec des accessoires intelligents pour la maison.

Bien que vous puissiez utiliser des protecteurs de surtension éprouvés, de nouveaux appareils domestiques intelligents à la fine pointe de la technologie peuvent aider à vous protéger contre les dommages et les vulnérabilités qui peuvent survenir lors de pannes de courant. Ceux-ci inclus:

Prises intelligentes

Les prises intelligentes, une mise à niveau abordable et facile à n’importe quelle maison, protègent et contrôlent les appareils et appareils individuels.

Une prise intelligente est une petite boîte qui se branche sur une prise – elle ressemble à une brique de chargement de téléphone. La taille robuste permet à la fiche de contenir sa puce Wi-Fi et l’électronique interne qui la fait fonctionner. Vous pouvez simplement y brancher des appareils électroménagers.

Les prises intelligentes agissent comme un passage pour l’électricité, et beaucoup peuvent convertir des prises à haute tension (telles qu’une prise 220 V) en prises à tension standard pour les appareils, similaires à un convertisseur de voyage.

Tout en protégeant contre les surtensions, ils apportent un éventail d’autres commodités en jeu. Une application pour smartphone vous permet d’accéder à une prise intelligente depuis votre téléphone. Ensuite, vous pouvez allumer et éteindre l’appareil ou l’appareil connecté à la prise en appuyant simplement sur un bouton.

Les prises intelligentes se connectent également aux assistants vocaux domestiques intelligents tels que Google Home et Alexa afin que vous puissiez allumer votre lampe antique (ou toute autre chose) avec une commande verbale.

Multiprises intelligentes

Une « multiprise intelligente » ressemble à un appareil compliqué, mais ce n’est vraiment pas le cas. Il s’agit essentiellement d’une seule bande avec une série de plusieurs prises intelligentes.

Imaginez un limiteur de surtension traditionnel comme vous en avez chez vous. Ajoutez ensuite une connexion Wi-Fi et une application pour smartphone. Le résultat est une multiprise intelligente.

Les barrettes d’alimentation intelligentes vous permettent de contrôler chaque prise individuellement. Vous pouvez les mettre sous tension tous ou seulement quelques-uns à la fois. Vous pouvez également définir des minuteries pour que les appareils s’éteignent après une certaine période et programmer les appareils pour qu’ils s’allument à des heures précises. Certains surveillent même la quantité d’électricité que vous utilisez.

Ces appareils sont souvent dotés du même indice de protection que la plupart des meilleurs parasurtenseurs du marché, mais ils ajoutent un niveau de commodité supplémentaire qui en vaut la peine.

Lumières intelligentes

Les lumières intelligentes sont l’une des mises à niveau les plus élémentaires de la maison intelligente. Une fois que vous les utiliserez pour contrôler à distance vos lumières, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans elles.

Alors que la plupart des lampes intelligentes nécessitent de l’électricité comme tout autre appareil, certaines marques ont des charges solaires intégrées qui continueront de fonctionner même en cas de panne de courant. Ces lumières éliminent le besoin de grappiller des bougies et des lampes de poche en cas de panne de courant. Ils conservent même bon nombre de leurs fonctionnalités intelligentes, en particulier les fonctionnalités de planification et de sécurité, lorsqu’ils sont alimentés par l’énergie solaire.

Les lumières intelligentes peuvent également être réglées pour s’allumer et s’éteindre au hasard pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison. Il s’agit d’un trait qui a fait ses preuves pour dissuader les cambrioleurs potentiels – un autre risque qui peut être accru lors de pannes de courant prolongées.

Caméras intelligentes

La triste vérité est que les pannes de courant prolongées peuvent parfois attirer les criminels. Un système de sécurité domestique fonctionnerait normalement pour protéger une maison contre les voleurs. Mais sans électricité, un système de sécurité conventionnel ne fonctionne pas, et les voleurs intelligents le savent.

En cas de panne de courant de votre maison, les caméras intelligentes fonctionnant sur batterie peuvent continuer à enregistrer lorsqu’un mouvement est détecté. Ils stockent les images dans des cartes mémoire embarquées.

Sans connexion Wi-Fi, vous ne recevrez pas de notifications push, mais les caméras intelligentes offrent un niveau de sécurité que vous n’auriez peut-être pas autrement.

Ne soyez pas pris par surprise lors d’une panne de courant. Les appareils domestiques intelligents peuvent vous donner une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de protéger des équipements électroniques coûteux contre les surtensions et de sécuriser votre maison. Et, pendant qu’ils y sont, ils ajouteront une mesure de commodité très saine.

Patrick Hearn est un rédacteur technique basé à Atlanta pour Xfinity Home. Lorsqu’il ne recherche pas le dernier gadget ou la dernière solution de sécurité à domicile, il peut être trouvé au café local en train d’essayer le dernier versage.

Retour au sommet