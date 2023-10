Le thermomètre intelligent Yummly a amélioré ma confiance en la cuisson de la viande

SHERI KAZ/Bricoleur familial

Dernièrement, j’ai souhaité élever mes compétences culinaires. Les experts conviennent tous qu’un thermomètre alimentaire est un outil essentiel pour les chefs expérimentés et, plus important encore, pour les cuisiniers en herbe facilement intimidables comme moi. Il est donc logique que je veuille un thermomètre plus intelligent que moi pour me rendre intrépide dans la cuisine. Heureusement, j’ai trouvé le thermomètre intelligent Yummly, qui est censé être la prochaine grande nouveauté pour vous aider à cuisiner la côtelette de porc ou la coupe de steak parfaite. C’est moi qui en jugerai !

Qu’est-ce que le thermomètre intelligent Yummly ?

Le thermomètre intelligent Yummly est un thermomètre à viande de type sonde sans rinçage qui se connecte sans fil via Bluetooth à une application gratuite sur votre téléphone ou votre tablette. Tant que l’appareil se trouve à moins de 150 pieds du thermomètre et de la station d’accueil, vous pouvez surveiller les températures et recevoir des alertes pour vous indiquer quand il est temps de retourner les aliments, de modifier la température ou de laisser reposer la viande.

Ce thermomètre polyvalent fonctionne au four, sur le gril, avec un fumoir ou sur la cuisinière. La longueur totale du thermomètre est de 4,25 pouces, y compris la sonde en acier inoxydable de 3 pouces. Le thermomètre se trouve dans une élégante station d’accueil en plastique qui charge le thermomètre lorsqu’il n’est pas utilisé et se connecte à l’application Yummly sur votre appareil intelligent. La station d’accueil dispose d’un bouton d’appairage et de voyants pour indiquer l’état d’alimentation et la connectivité.

VIA MARCHAND Shop on Amazon Achetez sur Lowe’s Achetez sur cible Achetez sur Food52 Nous l’avons essayé Thermomètre intelligent et délicieux Éliminez les incertitudes lors de la cuisson et obtenez les résultats souhaités grâce au thermomètre intelligent sans fil Yummly et à l’application intuitive.

Caractéristiques du thermomètre intelligent Yummly

Le thermomètre intelligent Yummly mesure les températures internes jusqu’à 210 degrés Fahrenheit et gère la chaleur jusqu’à 572 degrés Fahrenheit. De plus, Yummly promet 25 heures de cuisson continue entre les charges.

L’application Yummly est conviviale avec des options permettant de sélectionner le type et la coupe de viande ainsi que votre niveau de cuisson préféré. Le thermomètre fait le reste et vous avertit en cours de route. De plus, vous pouvez connecter jusqu’à quatre thermomètres Yummly pour s’adapter à différents niveaux de cuisson. Avec Yummly, chaque steak peut être préparé sur commande et cuit à la perfection.

La station d’accueil est une unité mince et robuste avec un couvercle en plastique transparent. À l’arrière du quai, vous trouverez un outil d’extraction amovible pour retirer en toute sécurité le thermomètre de la viande chaude. Une autre caractéristique intelligente est que la station d’accueil est magnétique, il est donc facile de l’accrocher à votre réfrigérateur ou à votre gril, ce qui est pratique car la station d’accueil doit être à moins de 1,50 m du thermomètre pour se connecter à l’application.

Comment nous l’avons testé

La configuration du thermomètre intelligent Yummly était aussi simple que d’insérer les piles AAA incluses dans la station d’accueil Yummly et de charger le thermomètre pendant 30 minutes. Entre-temps, j’ai téléchargé l’application Yummly et couplé mon téléphone avec le thermomètre. L’application est intuitive et vous guide à travers les étapes, en vous demandant ce que vous cuisinez, la coupe et votre cuisson préférée. Il calcule le temps de cuisson et indique les températures interne, ambiante et cible.

Pour commencer, j’ai grillé un gros rôti de porc et j’ai réglé le thermomètre intelligent Yummly sur une cuisson moyenne. Le grill était sur la terrasse arrière, à environ 50 pieds de la terrasse avant où nous traînions et profitions du lac. Le Yummly n’a eu aucun problème à me tenir informé de l’état. Après avoir bien saisi le rôti, j’ai mis le gril sur feu doux et lent, j’ai inséré la sonde et j’ai attendu que la température interne atteigne 150 degrés Fahrenheit. Quand il était enfin temps de couper le rôti de 4 livres, il était en fait mi-saignant. Je l’ai attribué à une erreur de débutant, mais rétrospectivement, la viande était peut-être trop épaisse pour la sonde courte.

Mon prochain test consistait à utiliser le Yummly pour surveiller le poulet sur le four extérieur Ninja Woodfire. Les notifications sur mon téléphone m’ont libéré pour faire autre chose, et le poulet s’est avéré parfait, grâce au thermomètre intelligent.

Six semaines se sont écoulées avant que je réutilise le thermomètre intelligent Yummly. À mon grand plaisir, la connexion s’est parfaitement déroulée. Le filet mignon cuit à la perfection et m’a redonné confiance en tant que cuisinier.

Avantages

Connectivité sans fil Bluetooth

Portée de connectivité de 150 pieds

Surveille 24 heures de cuisson continue

Facile à utiliser

Application intuitive et notifications gratuites

Affichez-le sur le réfrigérateur avec le dock magnétique

L’application connecte jusqu’à quatre thermomètres

L’outil d’extraction se glisse dans le quai

Les inconvénients

La sonde courte peut ne pas fonctionner pour les coupes épaisses

La sonde est épaisse

Ne peut pas être exposé aux flammes

FAQ

Le thermomètre intelligent Yummly est-il précis ?

J’ai testé la précision du thermomètre intelligent Yummly en plongeant la sonde dans 2,5 pouces d’eau glacée et j’ai observé la température chuter sur l’application à 34 degrés Fahrenheit. De même, j’ai vu la température monter rapidement jusqu’à 94 degrés Fahrenheit lorsque je l’ai collé sous ma jambe alors que j’étais assis à mon bureau. J’ai également comparé les relevés de température avec le thermomètre intelligent du gril intérieur Ninja avec les mêmes résultats.

Le capteur de température se trouve au milieu de la sonde en acier inoxydable de 3 pouces. Par conséquent, si le milieu de la viande est plus profond que 1,5 pouces (comme notre énorme rôti de crosse), le thermomètre ne peut pas détecter la véritable température interne de la viande. Cependant, pour les coupes de viande standard, le Yummly fonctionne très bien et la température est précise.

Pouvez-vous utiliser Yummly sans abonnement ?

L’application Yummly est gratuite et nécessaire au fonctionnement du thermomètre intelligent, mais un abonnement n’est pas obligatoire. L’application gratuite regorge de fonctionnalités Paywall Pro verrouillées qui incitent les utilisateurs à s’abonner. Si vous aimez les recettes personnalisées, les outils de liste de courses et les conseils de planification des repas, la mise à niveau vers l’application Pro est la solution pour 4,99 $ par mois.

Le thermomètre intelligent Yummly peut-il aller au four ?

Oui, le thermomètre intelligent Yummly va au four jusqu’à 570 degrés Fahrenheit. Il convient également pour une utilisation avec les friteuses à air, les grils, les fumoirs et les cuisinières.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Avec plus de 2 100 notes sur Amazon uniquement, le thermomètre intelligent Yummly a obtenu une moyenne de 4,3 étoiles sur cinq. Voici ce que les utilisateurs réels ont à dire :

« J’ai cuisiné deux faux-filet de premier choix hier soir. C’était incroyable les informations que la sonde renvoyait à mon téléphone », écrit le critique cinq étoiles James Gregory. «Il indiquait la température de mon gril, la température des aliments, combien de temps il faudrait pour atteindre une cuisson mi-saignante, et m’indiquait quand retourner les steaks et quand les prendre. Ils étaient parfaitement cuits à mi-saignant. J’adore cette technologie. Cela facilite la cuisson d’aliments parfaitement cuits.

« J’ai confié notre dîner de Thanksgiving à Yummly », partage l’acheteur vérifié, Randy Hyken. « J’étais sceptique au début, mais ça a très bien fonctionné ! Sur une dinde, l’endroit approprié pour placer la sonde est au-dessus de l’articulation de la patte. C’est la partie de la dinde qui atteint la dernière température. Je l’ai également utilisé dans une épaisse bande new-yorkaise et c’était presque parfait. J’aime aussi l’application ! »

Éric Powellun autre critique cinq étoiles, déclare « J’ai appris quelques choses en utilisant ce thermomètre, dont la plus révélatrice est que la température à l’intérieur de mon four est omniprésente. L’autre chose que j’ai apprise, c’est que cuisiner selon le temps est vraiment inexact. Je suis très impressionné par la façon dont la cuisson du saumon à la température exacte crée la perfection ! Et ne me parlez pas de mes steaks grillés… ils ont toujours été bons, mais maintenant ils sont incroyables ! J’ai faim. Le logiciel vous indique quand retirer votre article du feu et dispose même d’une minuterie de repos. Si vous envisagez de retourner vos aliments, il peut également vous indiquer quand le faire.

Comparaison de produits

Il existe un thermomètre intelligent Yummly plus récent qui présente quelques améliorations par rapport à celui que j’ai testé ici. Il a une durée de vie de la batterie plus longue pour surveiller les températures jusqu’à 43 heures, il est donc idéal pour les chefs qui aiment utiliser un fumoir. Le gadget dispose également de capteurs de température améliorés et d’une portée étendue allant jusqu’à 165 pieds, avec la possibilité de partager des données sur un deuxième appareil grâce à la fonction de partage de diffusion. De plus, Yummly inclut des catégories élargies de poissons et de gibier sauvage avec la mise à niveau.

La version la plus récente est compatible avec IOS 15 ou version ultérieure et Android 7.0 ou version ultérieure, par rapport au modèle d’origine qui est rétrocompatible avec IOS 13 ou version ultérieure et Android 4.4 ou version ultérieure.

La dernière station d’accueil a légèrement changé par rapport à la version originale, manquant de l’outil d’extraction qui se range soigneusement à l’arrière de la station d’accueil, du bouton d’appairage et des voyants séparés pour indiquer la connectivité et l’alimentation Bluetooth. Si vous avez un budget limité, procurez-vous la version originale.

Verdict final

Le thermomètre intelligent Yummly est un ensemble attrayant et élégant, et la station d’accueil et la sonde sont substantielles et bien conçues. Le compte à rebours pour le temps restant estimé aide le cuisinier à préparer les plats d’accompagnement et facilite le timing d’un repas. J’adore la connectivité sans fil et la facilité avec laquelle l’application organise une session de cuisine et la suit tout au long du processus, me permettant ainsi de faire autre chose pendant que le dîner est en train de cuisiner.

Les cuisiniers débutants (comme moi !) peuvent utiliser toute l’aide possible, et le thermomètre intelligent Yummly est une aide utile dans ma cuisine. Honnêtement, je n’ai jamais eu le courage de cuisiner un filet mignon coûteux jusqu’à présent. Yummly m’a donné la confiance nécessaire pour essayer, et je suis tellement content de l’avoir fait.

Où acheter le thermomètre intelligent Yummly

Le thermomètre intelligent Yummly original est disponible au prix de 99 $ chez Amazone, Lowe’s, Cible, Alimentation52, Tourbillon, Aide culinaire et Meilleur achat. Que vous soyez un grill débutant ou que vous connaissiez quelqu’un qui l’apprécierait comme cadeau, ce gadget sympa sera utile pour de nombreux repas à venir.