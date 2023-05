Le revêtement de baignoire est une métamorphose rapide pour une baignoire laide

L’étape la plus difficile et la plus coûteuse de la plupart des rénovations de salle de bain consiste à retirer l’ancienne baignoire. Il n’y a tout simplement aucun moyen de démonter et de transporter rapidement, proprement ou silencieusement une baignoire, surtout s’il s’agit d’un combo baignoire/douche. De plus, extraire une baignoire signifie généralement retirer les carreaux muraux du périmètre de la baignoire, ce qui crée des travaux et des réparations supplémentaires.

Heureusement, dans la plupart des cas, vous pouvez mettre à jour votre salle de bain sans retirer la baignoire. Comment? En engageant un professionnel pour installer un revêtement de baignoire. Une doublure de baignoire est une doublure en acrylique monobloc faite sur mesure qui s’adapte directement sur la baignoire existante et se connecte aux parois de la douche. L’installation prend généralement moins de deux jours et est réalisée sans perturber les murs ou les sols environnants.

Notez qu’il existe certains cas où un revêtement de baignoire n’est pas recommandé. Par exemple, si la baignoire existante est gravement fissurée ou rouillée, ou s’il y a d’importants dégâts d’eau sur le cadre du plancher en dessous, il est préférable de retirer complètement l’ancienne baignoire et de la remplacer.

Envisager un revêtement de baignoire

Une doublure en acrylique est une solution idéale pour les baignoires qui sont tachées de façon permanente et impossibles à nettoyer, tachées de rouille, très rayées ou ébréchées. C’est également une option viable si votre baignoire est de couleur or ou vert avocat, mais que vous préférez qu’elle soit d’un blanc éclatant.

Les revêtements de baignoire en acrylique sont disponibles dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire, et le coût global comprend une consultation à domicile avec un consultant en design. Le consultant inspectera la baignoire existante et vous aidera ensuite à choisir parmi les centaines d’options disponibles, y compris une large gamme de couleurs et de styles de revêtement de baignoire.

Une fois que vous avez choisi votre nouvelle doublure, des techniciens qualifiés se rendront chez vous pour prendre des mesures afin de s’assurer qu’elle s’adaptera précisément sur la baignoire. Il est important que la doublure soit bien ajustée pour empêcher l’eau de s’infiltrer entre la baignoire et la doublure.

Après avoir passé la commande, il faut généralement deux à quatre semaines pour que le nouveau revêtement arrive. À ce stade, un entrepreneur agréé et assuré installera le revêtement. Voici les étapes de base impliquées :

Tout le matériel qui interfère avec l’installation est retiré, y compris la plaque de trop-plein, le drain et le bec.

La surface de l’ancienne baignoire est nettoyée, généralement avec de l’alcool dénaturé, et non avec des produits chimiques nocifs.

Le nouveau revêtement est collé à la baignoire avec une combinaison de ruban adhésif double face en butyle et d’adhésif en silicone.

Le calfeutrage est appliqué à toutes les coutures exposées pour créer des joints étanches.

Le matériel supprimé est réinstallé.

Un revêtement de baignoire installé par un professionnel coûte généralement entre 700 $ et 1 000 $. Ce n’est pas anodin, mais c’est beaucoup moins cher que de retirer la baignoire et d’en installer une nouvelle, qui peut facilement coûter trois fois plus cher.

Pourquoi ne pas reglacer ?

Le reglaçage est une option plus abordable que l’installation d’un revêtement de baignoire, qui ne coûte qu’environ 500 $. Il consiste à décaper chimiquement la surface de l’ancienne baignoire puis à la vaporiser d’une épaisse couche d’époxy ou d’uréthane, dont le durcissement prend de 18 à 36 heures. Bien que les résultats immédiats soient assez impressionnants, le reglaçage a tendance à jaunir, à se fissurer et à se fissurer avec le temps, surtout si la surface de la baignoire n’a pas été méticuleusement préparée.

L’avantage des revêtements de baignoire est qu’ils ne se fissureront jamais, ne se décolleront pas, ne s’écailleront pas, ne rouilleront pas et ne recueilleront pas de moisissure. En fait, les revêtements de baignoire sont souvent installés sur des baignoires préalablement revitrées parce que les propriétaires n’étaient pas satisfaits de la durabilité de la surface revitrée. De plus, une fois la doublure en acrylique installée, vous pouvez prendre un bain le jour même.

