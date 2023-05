Le resurfaçage des armoires est-il une option ?

Lorsque les portes et les façades de vos armoires sont usées au-delà de toute réparation, ou que vous en avez juste assez de regarder la même vieille chose, vous avez deux choix : les remplacer ou les refaire.

Parce que la cuisine est généralement le centre de la maison, vous voudrez vous assurer qu’elle est non seulement fonctionnelle, mais aussi qu’elle est la plus belle possible. Les acheteurs potentiels seront prêts à payer plus pour votre maison si la cuisine est attrayante et moderne. Mais une refonte complète de la cuisine peut coûter des dizaines de milliers de dollars et prendre des mois. C’est pourquoi de plus en plus de propriétaires se tournent vers le resurfaçage d’armoires de cuisine pour donner un nouveau look à leur cuisine.

La rénovation des portes et le resurfaçage des armoires de cuisine ne coûtent qu’une fraction du coût d’une rénovation. De plus, il existe de nombreuses petites entreprises qui facturent le travail à un prix abordable. Si vous souhaitez maintenir des prix encore plus bas en faisant le travail vous-même, il existe une abondance de ressources sur lesquelles puiser.

Quand est-il temps d’envisager le resurfaçage de l’armoire ? Voici quelques questions auxquelles vous devriez répondre :

• Est-ce que les tiroirs et les façades de mes armoires de cuisine commencent à avoir l’air décolorés ou trop usés ?

• Ai-je parfois de la difficulté à ouvrir mes armoires et/ou tiroirs de cuisine sans effort ?

• Mes armoires de cuisine commencent-elles à ressembler à leur style d’une époque révolue ? Est-ce que ce sont des couleurs comme le jaune, l’orange brûlé ou le vert citron qui rappellent les années 70 ?

Si vous avez répondu oui à l’une ou à l’ensemble de ces questions, il y a de fortes chances que les visiteurs ou les acheteurs potentiels le fassent aussi.

Les entreprises spécialisées dans le resurfaçage d’armoires vous proposent littéralement des centaines de styles, ainsi que toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez, telles que des étagères coulissantes, des glissières de tiroir de haute qualité, etc. Si vous décidez d’emprunter cette voie, vous rencontrerez un designer professionnel et discuterez du look que vous espérez obtenir. L’entreprise mesurera votre cuisine et préparera un plan de conception détaillé.

Une fois que vous aurez approuvé le plan, l’entreprise construira toutes les portes, façades de tiroirs, façades d’armoires et autres éléments personnalisés selon vos spécifications. Le personnel installera les nouveaux remplacements attrayants et votre cuisine aura l’air toute neuve. L’ensemble du processus peut souvent être complété en une semaine.

Si vous souhaitez faire le travail vous-même, de nombreuses entreprises de rénovation de cuisine vendent les portes, les façades de tiroirs et les matériaux dont vous aurez besoin pour refaire vos armoires. Les grands centres de rénovation domiciliaire sont également d’excellentes ressources pour les matériaux.

Au niveau le moins difficile, vous pouvez ajouter du nouveau matériel, des moulures ou des appliques en bois aux portes et façades d’armoires simples. Selon la façon dont vous le faites, cela peut simplement habiller vos anciennes armoires ou changer complètement leur apparence. L’ajout d’une nouvelle couleur de peinture ou d’un schéma multicolore rend ce resurfaçage encore plus efficace.

Une autre option consiste à acheter de nouvelles portes pour vos armoires existantes. Remplacer une porte à panneaux trop familière par une nouvelle porte élégante de style européen ou une porte simple affleurante avec un style à panneaux surélevés peut effectuer une transformation étonnante. Cela fonctionne mieux avec les portes superposées, qui couvrent les montants et les rails et limitent la quantité de retouches nécessaires dans ces zones.

Si vous voulez aller plus loin et refaire complètement vos anciennes armoires, vous pouvez acheter des placages auto-adhésifs de haute qualité dans à peu près toutes les essences de bois. Certains de ces placages ont un support en papier pelable; d’autres sont appliqués à chaud. Les réparateurs d’armoires professionnels utilisent des outils chauffants spéciaux, mais un fer à repasser ordinaire fonctionne suffisamment bien. Une fois le placage posé, vous le colorez et le finissez comme vous le feriez avec n’importe quel autre bois neuf.