Le recyclage de l’eau de piscine permet d’économiser de l’eau

Le recyclage de l’eau de piscine élimine les minéraux, les sels et les impuretés indésirables de l’eau, éliminant ainsi les déchets liés à la vidange et au remplissage.

Votre service de piscine vous a recommandé de vidanger et de remplir votre piscine car l’eau s’est détériorée ? Si c’est le cas, vous êtes probablement en conflit avec le fait de gaspiller une tonne d’eau, surtout si vous vivez dans une région souffrant de sécheresse. Heureusement, il existe une alternative à la vidange d’une piscine : le recyclage de l’eau de la piscine. Dans cet article, nous examinerons les raisons de vidanger ou de recycler l’eau de la piscine, les techniques et les coûts impliqués dans le recyclage, et si le recyclage pourrait être la bonne option pour les propriétaires de piscine.

Le recyclage de l’eau de piscine est effectué par un service de piscine spécial qui est équipé de l’équipement complet (et coûteux) nécessaire pour gérer le processus de recyclage. Ils ont une remorque avec des filtres géants à osmose inverse (filtres RO) et d’autres équipements pour tester votre eau, la pomper hors de votre piscine, la traiter et la renvoyer dans votre piscine. C’est comme la dialyse pour votre piscine. Le système est autosuffisant, il possède même son propre générateur pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement des pompes et de l’équipement.

L’entreprise laisse généralement la remorque garée et en fonctionnement sur votre propriété pendant 12 heures ou plus, selon la taille de votre piscine. Parce que l’eau passe à travers les pompes et les filtres et retourne dans votre piscine, votre piscine n’est jamais vide. Vous et vos invités pouvez nager dans la piscine pendant que le système de recyclage fonctionne.

Tout comme un filtre RO pour évier de cuisine, ce processus élimine tout de l’eau, laissant une piscine remplie d’eau pure et pratiquement sans minéraux.

Pourquoi l’eau de la piscine doit-elle être vidangée ou recyclée ?

L’eau de la piscine est drainée afin que l’eau chargée de minéraux durs puisse être remplacée par de l’eau douce, plus claire et plus douce, généralement à partir d’un robinet extérieur.

L’évaporation entraîne la saturation de l’eau de la piscine en sels et en minéraux car, lorsque l’eau de la piscine s’évapore, elle laisse derrière elle les minéraux. Grâce à la grande surface des piscines, elles peuvent perdre environ 600 gallons d’eau par semaine par évaporation (à moins qu’elles n’aient des couvertures de piscine, ce qui est une excellente raison de garder votre piscine couverte).

Les minéraux et les sels de «dureté» laissés derrière sont connus et mesurés sous le nom de «solides dissous totaux» ou «TDS». Les minéraux de dureté s’accumulent mois après mois et année après année. Au fil du temps, l’accumulation de minéraux et de sels devient corrosive pour l’équipement de la piscine, la plomberie de la piscine et les surfaces de la piscine. Il provoque également une irritation de la peau et des yeux. De plus, cette eau dure retient très mal le chlore et les autres produits chimiques qui maintiennent l’eau claire et salubre. Finalement, votre service de piscine veut généralement que vous vidiez la piscine et que vous la remplissiez d’eau douce.

Les fournisseurs de services de piscine disent généralement que l’eau de la piscine doit être vidée et remplacée tous les 5 à 7 ans, mais le besoin réel est déterminé par des mesures de la dureté de l’eau (TDS), du pH, de l’alcalinité, du chlore, de l’acide cyanurique (CYA), etc. .

Vidange de piscine vs recyclage

La plupart des piscines contiennent de 15 000 à 20 000 gallons d’eau. Vider et remplir autant d’eau peut être un énorme gaspillage, compte tenu de la valeur de cette ressource, en particulier dans les régions arides et frappées par la sécheresse, qui sont nombreuses. Selon l’EPA, au moins 40 États prévoient des pénuries d’eau d’ici 2024.

Bien entendu, les bricoleurs peuvent vidanger l’eau existante et remplir leur propre piscine à peu de frais, en particulier lorsque les coûts de l’eau sont faibles. Mais attention : Avant de vider votre piscine, consultez un professionnel de la réparation de piscine. Vider une piscine peut aussi être dangereux pour le bassin.

Une piscine en béton conventionnelle est recouverte de plâtre qui peut sécher et se fissurer si elle n’est pas protégée par l’eau. De plus, le poids lourd de l’eau tient essentiellement une piscine dans le sol. Sans le poids de l’eau, l’eau souterraine autour d’une piscine pourrait appliquer suffisamment de pression hydrostatique pour faire flotter une piscine vide hors du sol, surtout en hiver lorsque le sol est saturé (bien que de nombreuses piscines enterrées soient construites pour éviter que cela ne se produise) . De même, les piscines à revêtement en vinyle ou en fibre de verre peuvent être endommagées (et les garanties peuvent être annulées) si elles sont vidées sans respecter les procédures appropriées.

Le recyclage de l’eau de piscine est une forme de conservation de l’eau qui permet d’économiser environ 85 % de l’eau de votre piscine – un petit pourcentage de l’eau rejetée par l’osmose inverse (également appelée « flux de déchets » ou « saumure ») qui est remplie de contaminants est évacuée dans les égouts. Il élimine le TDS, le calcium, l’excès de conditionneur (acide cyanurique ou « CYA »), les nitrates, les phosphates et les maladies d’origine hydrique. La plupart des nageurs rapportent que le filtrage RO rend également l’eau agréable à nager.

Voici une comparaison du coût de vidange par rapport au coût de recyclage de l’eau de votre piscine. Gardez à l’esprit que ces comparaisons ne concernent que le coût. Il est clairement plus écologique d’économiser l’eau en la recyclant.

Coût de vidange et de remplissage d’une piscine

Le coût de vidange et de remplissage d’une piscine dépend de plusieurs facteurs, notamment le coût de l’eau, la taille de votre piscine, le coût de l’entretien de la piscine et le coût des produits chimiques de remplacement pour la piscine.

Coût de l’eau. Attendez-vous à une facture d’eau plus élevée. Combien plus élevé dépendra de vos tarifs d’eau locaux, qui peuvent varier considérablement à travers les États-Unis. Les tarifs peuvent aller de 2,50 $ à 9,00 $ + par mille gallons d’eau. Si vous évaluez le coût de cette opération, appelez votre compagnie des eaux et renseignez-vous sur vos tarifs d’eau.

Taille de la piscine. Bien sûr, la taille de votre piscine déterminera la quantité d’eau dont vous aurez besoin. La plupart des piscines creusées contiennent de 18 000 à 20 000 gallons d’eau. Une piscine de 12 pieds sur 24 pieds pourrait être plus proche de 10 000 gallons d’eau. Une piscine de 20 000 gallons mesure environ 16 × 34 pieds – le coût de l’eau sera généralement de 50 à 180 $.

Frais de service de piscine. Demandez à votre service de piscine ce qu’il facturerait pour vider et remplir votre piscine. Pour apporter des tuyaux, installer les pompes et gérer ce processus, attendez-vous à des frais de 150 à 200 $, sans compter l’eau et les produits chimiques.

Coûts des produits chimiques pour piscine. Votre professionnel devra également ajouter suffisamment de produits chimiques pour l’entretien de base de la piscine et équilibrer les niveaux de chlore, d’alcalinité et de calcium de l’eau de la nouvelle piscine. Au total, ceux-ci peuvent coûter entre 50 et 300 $, selon la quantité d’eau que contient votre piscine et les produits chimiques nécessaires.

Au total, imaginez que la vidange et le remplissage de votre piscine peuvent facilement coûter entre 500 et 700 $.

Coût de recyclage de l’eau de la piscine

Il s’agit d’un service relativement nouveau qui se développe rapidement. Par conséquent, vous devrez probablement utiliser un service gratuit comme Yelp pour trouver un professionnel du recyclage de l’eau près de chez vous.

Les facteurs qui influent sur le recyclage de l’eau de la piscine sont le coût du service de recyclage et la taille de votre piscine. La principale dépense du service consiste à transporter la remorque de recyclage jusqu’à votre domicile et à attacher son équipement pendant une période donnée, généralement au moins 12 heures. Dans cet esprit, plus ils doivent voyager loin et plus ils doivent laisser la remorque à votre domicile, plus cela coûtera cher.

Étant donné que les services sont rares et espacés, il peut être difficile d’obtenir des offres compétitives. Les prix typiques sont de 600 à 900 $ pour une piscine de 20 000 gallons. Les piscines plus grandes coûtent de plus en plus cher, simplement parce qu’elles prennent plus de temps. Le temps de déplacement, l’installation et le démontage de l’équipement sont les mêmes, quelle que soit la taille de votre piscine. Alors que les coûts de recyclage sont généralement plus élevés que le remplacement de l’eau dans certaines régions, les milliers de gallons d’eau économisés et la facilité d’application en font un excellent choix.

Étude de cas : Recyclage de l’eau de la piscine

Nous avons essayé le recyclage de l’eau de la piscine sur une piscine de 18 000 gallons qui était considérablement déséquilibrée – elle avait une dureté extrême et le service de la piscine avait recommandé de la vidanger et de la remplir. Après avoir examiné les problèmes de gaspillage d’eau lors d’une grave sécheresse, nous avons appelé Pool Water Recycling (PoolWaterRecycling.net) dans le comté d’Orange, en Californie, et avons travaillé avec leurs spécialistes de la purification de l’eau, Nick Leatherwood et Lisamarie Silva.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo TikTok que nous avons réalisée à ce sujet :

Ils ont garé leur remorque de recyclage dans l’allée et ont commencé par tester l’eau de la piscine existante. Les mesures étaient les suivantes, mesurées en parties par million (ppm) :

Chlore libre : 5,0 ppm (l’idéal est de 3,0 à 5,0)

pH de l’eau : 7,6 (l’idéal est de 7,4 à 7,6)

Alcalinité totale (TA) : 140 ((l’idéal est de 80 à 120)

Dureté calcique : 1 000 (l’idéal est de 200 à 400)

Total des solides dissous (TDS): 3 605 (l’idéal est inférieur à 2 000)

Conditionneur / acide cyanurique (CYA) : 300 (l’idéal est de 30 à 80)

Salinité : 2456

Ensuite, ils ont neutralisé la piscine pour éliminer tout le chlore en jetant une poudre (métabisulfite de sodium) dans la piscine. Ils ont allumé la pompe pour faire circuler un peu l’eau, puis ont arrêté la pompe avant de faire fonctionner leur équipement.

Ils ont fait passer de gros tuyaux de la piscine à la remorque. Lorsque tout a été installé, ils ont démarré le générateur diesel de la remorque et mis en marche les pompes.

Nick a tout surveillé sur le panneau de contrôle du système, mais a souligné qu’il pouvait même le faire depuis chez lui.

« Avec la technologie actuelle, j’ai un moniteur que je surveille à distance. Je peux l’ajuster. Cette remorque fonctionne en moyenne 12 ou 15 heures. Je serai à la maison en train de cuisiner ou de faire un barbecue avec mon ordinateur portable à proximité et je pourrai regarder le système pendant que je prépare le dîner », dit-il. « Il s’éteint tout seul et m’envoie un SMS : « Hé, j’ai terminé, viens me chercher. »

Et c’est exactement ce qu’il a fait le lendemain matin. Il a déconnecté et enroulé les tuyaux et a retesté l’eau. Les nouveaux chiffres étaient d’une pureté saisissante :

Chlore libre : 1 ppm

pH de l’eau : 7,2

Alcalinité totale (AT) : 60

Dureté calcique : 190

Solides dissous totaux (TDS): 422

Conditionneur / acide cyanurique (CYA) : 30

Salinité : 296

Il a ajouté du chlore et du bicarbonate pour augmenter les niveaux de chlore et d’alcalinité et un conditionneur pour augmenter légèrement le CYA, et il a terminé.

La piscine était d’une propreté éclatante et, bien sûr, nous avons dû sauter pour tester la sensation de l’eau. C’était génial!