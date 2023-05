Le panneau électrique principal et les sous-panneaux

Un guide sur la façon dont votre maison reçoit et distribue le courant électrique aux lumières, aux prises et aux appareils.

Vous êtes-vous déjà demandé comment l’électricité est livrée et acheminée à travers votre maison ? Comprendre le fonctionnement du système électrique d’une maison peut grandement vous permettre de gérer facilement et en toute sécurité les problèmes électriques lorsqu’ils surviennent.

Les informations suivantes vous expliqueront comment fonctionne le système électrique d’une maison.

Votre service d’électricité à domicile

Le système électrique de votre maison commence par votre entreprise de services publics d’électricité, qui envoie de l’électricité à votre maison par des lignes électriques aériennes à partir d’un poteau électrique ou souterraines par des tuyaux enterrés appelés « conduits ».

Au point où l’électricité entre dans votre maison, vous trouverez généralement un compteur électrique et un panneau de service principal, comme indiqué dans l’illustration ci-dessus et la photo ci-dessous.

Ici, nous examinons les centres de charge – le centre de distribution ou le panneau principal et les sous-panneaux plus petits utilisés pour brancher et contrôler les différents circuits électriques.

Panneau électrique principal

Les panneaux principaux sont disponibles dans des dizaines de tailles et de configurations. Un panneau peut être monté à l’extérieur de la maison, soit séparé ou combiné avec le compteur électrique, soit sur un mur intérieur, derrière le compteur.

Un panneau principal contemporain reçoit trois fils de service électriques entrants et achemine des câbles et des fils plus petits vers des sous-panneaux et des circuits dans toute la maison.

Les lignes électriques se connectent aux deux cosses supérieures du support de compteur. Les disjoncteurs principaux tirent l’électricité des deux cosses inférieures lorsque le compteur est en place pour compléter le circuit. Les disjoncteurs principaux fournissent l’électricité aux deux barres omnibus, qui à leur tour la transmettent aux disjoncteurs secondaires.

Pour des raisons de sécurité, tous les circuits doivent être mis à la terre : un conducteur continu (souvent en cuivre massif) doit aller du connecteur neutre à l’intérieur du panneau à une terre telle qu’une conduite d’eau ou une tige métallique enfoncée directement dans le sol. Contrairement aux barres omnibus chaudes, une barre omnibus neutre n’a pas de dispositif de protection contre les surintensités, elle peut donc maintenir 0 volt à tout moment.

Disjoncteurs et fusibles

Le panneau principal comprend également un certain type de dispositif mécanique pour déconnecter les circuits électriques de la maison de l’alimentation entrante. Dans la plupart des systèmes contemporains, cet appareil est un disjoncteur ou simplement un « disjoncteur ». Un disjoncteur est un interrupteur qui peut être coupé manuellement ou déclenché automatiquement par une panne du système électrique, généralement une surcharge qui pourrait faire chauffer les fils ou même prendre feu.

D’autres types de sectionneurs utilisent des leviers et des fusibles – vous tirez sur un levier ou retirez un bloc de fusibles pour couper l’alimentation des circuits de la maison.

L’ampérage maximum qu’un panneau de service peut fournir à la fois est marqué sur le disjoncteur principal. Pour la plupart des maisons, une alimentation principale de 100 ampères est suffisante pour répondre à tous les besoins électriques ; cependant, de nombreux constructeurs de maisons neuves installent désormais des services de 150 ou 200 ampères pour assurer une capacité suffisante. Les panneaux de service électriques évalués à 60 ampères ou moins sont sous-dimensionnés pour les besoins contemporains.

Chaque disjoncteur est évalué pour le type de fil et de charge requis par son circuit. Les capacités les plus typiques pour les circuits d’éclairage et de prises sont de 20 ampères et 15 ampères. Les disjoncteurs standard pour les circuits de 120 volts prennent un emplacement.

Les disjoncteurs pour les circuits de 240 volts prennent deux emplacements. Bien que le disjoncteur 220 typique soit deux fois plus gros qu’un disjoncteur standard, certains fabricants fabriquent des disjoncteurs extra-fins qui ne prennent que la moitié de l’espace des disjoncteurs standard. Les disjoncteurs de grande capacité sont utilisés pour les appareils électriques tels que les fours, les chauffe-eau, les sèche-linge et les climatiseurs, qui consomment beaucoup d’énergie.

Sous-panneaux et circuits de dérivation

Les disjoncteurs plus grands peuvent également se connecter à des panneaux secondaires, appelés sous-panneaux. Les sous-panneaux ont leur propre ensemble de disjoncteurs et alimentent des appareils ou des zones spécifiques de la maison. Un sous-panneaux est souvent situé dans une autre partie de la maison. Vous pourriez, par exemple, en trouver un près du climatiseur de votre maison.

Les circuits qui fournissent l’électricité aux différentes zones d’une maison sont appelés circuits de dérivation. Les circuits de dérivation proviennent d’un panneau de distribution de service, soit un panneau principal, soit un sous-panneau.

Pour une plongée plus approfondie dans les panneaux électriques, voir Panneaux de service électrique et disjoncteurs : comment ils font leur travail.

Pour plus d’informations sur le câblage, voir Câblage électrique domestique.

Circuits extérieurs

Les prises électriques extérieures, de cuisine et de salle de bain doivent être protégées par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) spécial pour se prémunir contre l’électrocution. Parce qu’il est très sensible à tout court-circuit, ce type de disjoncteur peut nécessiter une réinitialisation plus fréquente que les disjoncteurs standard et doit être testé périodiquement.