Le meilleur type de portes pour l’insonorisation

Quel type de porte est le meilleur pour l’insonorisation? Ce conseil d’expert vous montre comment réduire le bruit qui passe à travers les portes. Il vous montrera les types de portes qui bloquent le mieux le son, les matériaux insonorisants, comment sceller autour d’une porte et d’autres mesures de contrôle du bruit.

Les portes sont très importantes pour contrôler le mouvement du son dans une maison. Parce qu’ils sont généralement la barrière la plus mince dans un mur, ils sont un passage pour le bruit. Contrairement à un mur, ils ne bénéficient pas de la construction plus épaisse, parfois isolée, des murs. Alors, quels sont les meilleurs types de portes pour contrôler le bruit ?

Ici, nous examinerons quel type de bloc de porte sonne le mieux et les techniques connexes que les propriétaires peuvent utiliser pour réduire le bruit domestique.

Achetez des portes pleines pour bloquer le son

Il existe essentiellement deux types de portes : les portes à noyau creux et les portes à noyau plein.

Portes à âme creuse. Une porte intérieure légère typique a ce qu’on appelle un noyau creux – elles ne sont pas réellement creuses car elles ont un noyau intérieur en nid d’abeille en carton entouré d’un cadre en bois tendre. Les surfaces d’une porte à âme creuse sont recouvertes de placages de bois très minces. En raison des surfaces minces et du noyau rempli d’air, il n’y a pas grand-chose pour bloquer le mouvement du son. Ils sont essentiellement construits comme des tambours.

Portes pleines. Les portes à noyau plein, en revanche, bloquent plus efficacement le bruit car elles sont denses. Les fabricants vendent de nombreux types de portes à âme pleine comme portes intérieures et extérieures, allant du bois dur massif coûteux aux portes plus abordables qui ont une âme très solide en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).

Epaisseur de la porte. Bien que la plupart des portes intérieures aient une épaisseur de 1 3/8 pouce, les portes extérieures ont généralement une épaisseur de 1 3/4 pouce. Bien sûr, plus la porte est épaisse, mieux elle réduit le transfert de bruit, donc une porte extérieure à âme pleine est un pas en avant par rapport à une porte intérieure plus mince.

« Portes insonorisées » sont également disponibles. Ces portes sont spécialement conçues pour bloquer le son. Ils utilisent généralement des panneaux de particules de 1/2 pouce d’épaisseur, une carte son, une couche intérieure de plomb et des seuils et balayages à verrouillage intégré.

Utilisez des coupe-froid pour sceller le bruit

Bien sûr, peu importe comment la porte est construite si elle est ouverte, n’est-ce pas ? De même, s’il existe des espaces sur les bords ou entre le bas de la porte et le sol, le son fuira autour de la porte d’une pièce à l’autre.

Ainsi, la porte doit être bien ajustée au montant et le coupe-froid doit sceller ses bords. Les coupe-froid de porte à bulbe en caoutchouc ou en vinyle et les coupe-froid de bas de porte font un bon travail d’étanchéité autour du périmètre d’une porte pour bloquer le bruit.

Si vous avez besoin d’un balayage de porte qui ne traîne pas sur le sol, recherchez un balayage de porte automatique qui scelle le bas de la porte uniquement lorsque la porte est fermée.

Vous pouvez également acheter en ligne des matériaux de réduction du bruit de porte de qualité studio d’enregistrement sous forme de kit de joint de porte acoustique.

Comprendre les cotes des portes insonorisées

Comment savoir si une porte sera bonne pour l’insonorisation ? Les matériaux insonorisants sont classés par une cote STC (Sound Transmission Class). Si vous deviez remplacer une porte intérieure à noyau creux qui a un STC de moins de 20 par une porte à noyau plein qui est correctement calfeutrée, quel serait le résultat ?

Selon la National Wood Window and Door Association, « Si vous faisiez tout cela, vous pourriez probablement vous retrouver avec une cote STC de 34 à 36. » Cela bloquerait la parole faible, mais pas la parole forte ou d’autres bruits.

Réduisez le bruit en positionnant correctement les portes

Lors de la planification de nouvelles portes et fenêtres, tenez également compte de la destination du son. Si possible, échelonnez les portes le long d’un couloir et organisez leur balançoire de manière à ce qu’elles ne renvoient pas le son dans les pièces adjacentes.

Choisissez des portes battantes; évitez les portes coulissantes, pliantes et escamotables qui non seulement font du bruit elles-mêmes, mais qui ne scellent pas aussi bien que les portes à charnières battantes.

Pour empêcher une porte à charnières de grincer, tout ce que vous avez à faire est de vaporiser les charnières avec un peu de WD-40 ou d’huile pénétrante.

