Le lave-vaisselle lave mal ou laisse des taches

Votre lave-vaisselle laisse des taches, un film ou des résidus blancs sur la vaisselle ? Cet article explique pourquoi et vous montre comment résoudre ces problèmes.

Si un lave-vaisselle lave mal, une cause fréquente est un chargement incorrect – des plats qui bloquent ou entravent les bras gicleurs ou empêchent le distributeur de savon de s’ouvrir. D’un autre côté, si votre lave-vaisselle a des problèmes chroniques de bon lavage, le problème n’est peut-être pas votre lave-vaisselle. Une bonne première étape consiste à varier la quantité de détergent pour lave-vaisselle que vous utilisez et à essayer de changer de marque.

Autres possibilités : La pression de l’eau de votre maison est peut-être trop basse, votre eau peut être trop dure ou la température de l’eau n’est peut-être pas assez chaude.

Le lave-vaisselle ne nettoie pas la vaisselle

Les problèmes de nettoyage de la vaisselle sont généralement liés à la pression de l’eau, à la dureté de l’eau ou à la capacité des bras gicleurs à tourner et à pulvériser.

La pression de l’eau est trop basse

Pour que votre lave-vaisselle se remplisse au niveau approprié, la pression de l’eau doit être comprise entre 20 et 120 livres par pouce carré. Si vous soupçonnez que la pression de votre eau est faible, fermez tous les robinets ou autres utilisateurs d’eau (comme les machines à laver et les gicleurs), puis placez une cruche d’un demi-gallon sous le robinet de la cuisine.

Allumez l’eau chaude à fond. Si le pichet ne se remplit pas dans les 14 secondes, la pression de l’eau est peut-être trop faible pour un bon fonctionnement du lave-vaisselle. Appelez votre service d’eau municipal pour discuter de vos options ou évitez de puiser de l’eau ailleurs dans la maison ou la cour pendant les cycles du lave-vaisselle.

L’eau est trop dure

La bonne quantité de détergent à utiliser dépend de la taille de votre charge de vaisselle et de la dureté de votre eau.

Selon le United States Geological Survey (USGS), la dureté de l’eau est simplement définie par « la quantité de calcium et de magnésium dissous dans l’eau ». Sans définir les différents degrés de gravité, vous pouvez supposer que vous avez un certain niveau de « dureté » si vos plats présentent des taches blanches après séchage.

La dureté est mesurée en grains de minéraux – plus vous avez de grains par gallon, plus vous aurez besoin de détergent.

La température de l’eau est trop froide

Pour vérifier la température de l’eau, tenez un thermomètre à viande sous le robinet d’eau chaude pendant deux minutes; s’il n’enregistre pas un minimum de 140 degrés F., augmentez le cadran de température de votre chauffe-eau. (Cependant, si vous avez un lave-vaisselle plus récent qui chauffe l’eau en interne, il n’est pas nécessaire d’allumer votre chauffe-eau.)

Les bras gicleurs du lave-vaisselle ne fonctionnent pas correctement

Si votre lave-vaisselle a bien fonctionné dans le passé mais que soudainement votre vaisselle n’est plus propre une fois que le lave-vaisselle a terminé tous les cycles, écoutez les bras gicleurs tourner à l’intérieur pendant le cycle de lavage (ils sont généralement situés au bas de la machine et sous le dessus égouttoir). Si les bras gicleurs tournent mal ou pas du tout, éteignez le lave-vaisselle et laissez-le refroidir. Assurez-vous que rien n’empêche les bras de tourner. Vérifiez leur rotation pour voir s’ils tournent librement. Si ce n’est pas le cas, retirez-les en dévissant l’enjoliveur ou le boulon du moyeu. Vérifiez les douilles. S’ils sont usés, commandez des pièces de rechange et installez-les.

Si les bras tournent librement, le problème est plus probable que des dépôts minéraux obstruent leurs trous de pulvérisation.

Pour nettoyer le bras gicleur inférieur, retirez le panier à vaisselle inférieur et utilisez un fil rigide pour nettoyer les trous du bras.

Vous pouvez souvent nettoyer le bras gicleur supérieur sans le retirer ; encore une fois, utilisez simplement un fil rigide pour nettoyer ses trous.

La verrerie a un film ou des taches

Si votre vaisselle ou votre verrerie ont une pellicule ou des taches après un cycle de lavage complet, le fait d’ajuster la quantité ou le type de détergent que vous utilisez et d’ajuster la température de l’eau de votre chauffe-eau peut résoudre le problème. Mais avant de faire l’une ou l’autre de ces opérations, mettez un additif de rinçage (tel que Jet-Dry) dans le distributeur de rinçage pour améliorer l’action de l’eau en feuille.

Ensuite, vous devrez déterminer si le film est amovible ou gravé de façon permanente. Pour ce faire, trempez un verre dans du vinaigre blanc non dilué pendant environ 15 minutes. Ou lavez le verre avec de l’eau tiède et un détergent concentré pour lave-vaisselle ou un détergent riche en phosphate (essayez Glisten ou Glass Magic).

Si le film se détache, cela est probablement dû à des minéraux d’eau dure, à des quantités inappropriées de détergent ou à une température de l’eau inappropriée. La gravure permanente est souvent causée par une combinaison d’eau douce et de chaleur excessive ou de détergent. Si la verrerie est gravée de façon permanente, vous ne pouvez rien faire pour la rendre claire à nouveau. Mais vous pouvez éviter de futures gravures en suivant ces étapes :

1 Assurez-vous que l’eau chaude entrant dans le lave-vaisselle n’est pas plus chaud que 140 degrés F. N’utilisez pas de paramètres très chauds tels que « Power Scrub » et utilisez le cycle de séchage « Energy Saver ».

2 Ajustez la quantité de détergent. Essayez d’abord d’en utiliser un peu plus, puis essayez d’en utiliser moins.



3 Ne pré-rincez pas votre vaisselle avant de les mettre au lave-vaisselle. Les particules de nourriture sur la vaisselle aident en fait le détergent et les agents de séchage à mieux nettoyer.

