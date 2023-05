Étant donné qu’environ les deux tiers des ménages américains possèdent un lave-vaisselle, il est probable que vous connaissiez déjà bien les joies de leur commodité. Si c’est le cas, vous savez qu’un lave-vaisselle vous fait gagner un temps précieux sur vos tâches ménagères, minimise l’encombrement de la cuisine et utilise moins d’eau pour faire un meilleur travail que le lavage des mains. Et, il accomplit tout cela, souvent quotidiennement, année après année avec peu de pannes.

Guide d’achat des lave-vaisselle

L’avant-garde des lave-vaisselle d’aujourd’hui a vraiment atteint sa maturité. Ils font leur travail silencieusement et efficacement, en utilisant beaucoup moins d’énergie et d’eau que les modèles fabriqués il y a quelques années à peine. Et, ils ont des commandes intelligentes qui maximisent la facilité d’utilisation. En effet, les fonctionnalités ne manquent pas.

Lorsque vous magasinez pour un nouveau lave-vaisselle, l’astuce consiste à savoir quelles fonctionnalités valent la peine d’être payées et lesquelles peuvent être un peu exagérées pour vos besoins. Pour un rapport complet sur l’efficacité énergétique, la capacité, les commandes, le style et le « quotient silencieux » du lave-vaisselle, consultez le Guide d’achat des lave-vaisselle.

Comment fonctionne un lave-vaisselle

Bien que la commodité qu’offre un lave-vaisselle soit incommensurable, c’est vraiment une machine assez simple. Il s’agit essentiellement d’une boîte étanche avec des mécanismes qui pulvérisent le contenu avec de l’eau chaude et du savon, évacuent les résidus de particules alimentaires et l’eau sale, puis sèchent le contenu. Voir Comment fonctionne un lave-vaisselle pour une illustration détaillée et une discussion sur le fonctionnement interne d’un lave-vaisselle.

Dépannage et réparations de lave-vaisselle

Comment installer un lave-vaisselle

L’installation d’un nouveau lave-vaisselle nécessite une prise électrique protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, un raccordement à l’alimentation en eau chaude de l’évier de la cuisine et une connexion au siphon de l’évier. Bien sûr, si vous remplacez votre ancien lave-vaisselle, l’installation est un jeu d’enfant. Voir Installation ou remplacement d’un lave-vaisselle pour des instructions illustrées étape par étape pour l’installation d’un lave-vaisselle.