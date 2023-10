La tendance immobilière la plus en vogue ? Maisons acceptant les animaux de compagnie

Pour beaucoup d’entre nous, nos animaux de compagnie constituent un élément essentiel de notre famille. Selon une nouvelle étude de la société immobilière Zillow, 78 % des acheteurs de maison en 2023 ont déclaré partager une maison avec « au moins un animal de compagnie », contre seulement 40 % qui déclarent au moins un enfant.

Il s’ensuit donc que 2023 verra également une augmentation des ventes de maisons acceptant les animaux domestiques, 80 % des acheteurs de maisons possédant des animaux affirmant que leur animal a considérablement influencé leur décision. Ce taux passe à 88% pour les acheteurs âgés de 18 à 29 ans.

Pour avoir une image complète de la tendance d’achat de maisons acceptant les animaux de compagnie, nous avons parlé à Amanda Pendleton, experte en tendances de Zillow Home. Elle nous a expliqué pourquoi les maisons acceptant les animaux sont si convoitées, ce qu’il faut rechercher dans une maison ou un quartier pour déterminer si elle convient et comment conclure l’affaire sur une maison acceptant les animaux.

La demande croissante de maisons et de quartiers acceptant les animaux de compagnie

Selon les recherches de Zillow, les taux de possession d’animaux de compagnie parmi les acheteurs de maison ont augmenté de 14 points de pourcentage depuis 2020. Pendleton attribue cette augmentation spectaculaire à la pandémie de coronavirus.

« La pandémie a déclenché un boom de la possession d’animaux de compagnie, car les gens avaient soif de connexion et avaient beaucoup plus de temps libre et beaucoup plus de temps à la maison pour s’occuper d’un animal », dit-elle.

« La pandémie a également entraîné une sensibilisation accrue et une priorité accrue à la santé mentale et physique. Il a été prouvé que les animaux de compagnie améliorent la santé et le bien-être et conduisent à plus d’exercice, à plus de temps passé à l’extérieur et à plus d’interactions sociales (ce qui) peuvent avoir un impact sur notre bonheur.

Que rechercher dans les maisons acceptant les animaux domestiques

Koldunova_Anna/Getty Images

Pendleton affirme que les cours clôturées sont l’élément de maison acceptant les animaux de compagnie le plus convoité, avec 33 % des acheteurs possédant des animaux de compagnie qualifiant une cour clôturée d’« essentielle ». De plus, selon les recherches de Zillow, les maisons avec une cour clôturée se vendent trois jours plus vite que les maisons similaires.

La deuxième caractéristique la plus populaire semble être une niche ou la proximité d’un parc pour chiens, 33 % des acheteurs possédant un animal de compagnie les considérant comme essentielles. Pendleton affirme que les maisons situées à proximité de sentiers pédestres peuvent « se vendre plus d’une journée plus vite » que des maisons similaires.

Comment savoir si un quartier accepte les animaux de compagnie

« Rien ne remplace la visite d’un quartier en personne, de préférence avec votre animal de compagnie ! » dit Pendelton. De cette façon, vous pouvez rechercher des sentiers pédestres et des entreprises acceptant les chiens, comme des toiletteurs ou des stations de lavage pour chiens, des animaleries ou même des restaurants avec des terrasses acceptant les animaux.

Si vous ne pouvez pas visiter un quartier en personne, dit Pendleton, « des applications comme Rover et Yelp peuvent vous aider à identifier les endroits où il y a une forte disponibilité d’animaleries, de vétérinaires et de gardiens d’animaux. » De plus, faites confiance à votre agent immobilier, qui, selon elle, peut être une « source d’informations fiable et précieuse sur toutes les commodités locales ».

Plus de conseils d’un expert

Pendleton dit s’attendre à plus de concurrence et être prêt à agir rapidement.

« Mettez vos canards financiers à la suite », dit-elle. « Déterminez le montant de votre maison que vous pouvez vous permettre à l’aide d’un calculateur hypothécaire. » Ensuite, dit-elle, cherchez un prêteur et obtenez une pré-approbation pour un prêt hypothécaire, pas seulement une pré-qualification. La pré-approbation vous permettra de faire une offre plus compétitive pour la maison de vos rêves.

Ensuite, dit-elle, engagez un excellent agent immobilier. « Faites vos devoirs, lisez les avis des agents et vérifiez les ventes passées avant d’interroger vos meilleurs candidats », dit-elle. « Un agent expérimenté peut vous donner un avantage concurrentiel et les informations dont vous avez besoin pour remporter la transaction. »

Et enfin, comptez sur la technologie. « De nouveaux outils tels que des visites virtuelles de maisons en 3D et des plans d’étage interactifs peuvent vous offrir une expérience plus immersive d’une maison depuis votre salon », dit-elle. L’utilisation de ces outils, dit-elle, vous aidera à évaluer rapidement vos options et à agir plus rapidement lorsque votre maison idéale arrivera sur le marché.

Pour plus de conseils sur l’achat d’une maison acceptant les animaux de compagnie, n’oubliez pas de consulter nos 100 meilleurs conseils pour acheter une maison.