La sonnette ne sonne pas – Comment réparer une sonnette

Si votre sonnette filaire ne fonctionne pas correctement, cet article vous aidera à dépanner et à résoudre le problème. Conseils d’experts sur la façon de réparer une sonnette qui ne sonne pas mais qui bourdonne, comment réparer une sonnette qui ne fonctionne pas du tout et comment réparer une sonnette qui sonne ou bourdonne en continu.

Une sonnette filaire conventionnelle est un système électrique très basique. Lorsqu’il ne fonctionne pas, il peut être facile de le réparer si vous êtes en mesure de trouver et d’accéder aux composants clés. Et le travail peut être peu coûteux, car les pièces de base telles que les boutons de sonnette, les transformateurs et les carillons sont facilement disponibles et peu coûteuses.

Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de réparer ces pièces – les remplacer est la voie la plus simple. Notez que les transformateurs sont de 120 volts d’un côté et peuvent être de 8, 16, 24 ou 30 volts de l’autre côté, alors assurez-vous d’en obtenir un nouveau qui correspond à l’ancien. Vous pouvez les acheter sur Amazon ici : les transformateurs de sonnette.

Le dépannage implique souvent un multimètre (ou un voltmètre ou un ohmmètre). Ne laissez pas cela vous intimider. Ces outils de diagnostic électrique sont peu coûteux à l’achat et faciles à utiliser une fois que vous savez comment vous y prendre.

Une sonnette conventionnelle a des fils basse tension qui relient les carillons ou la cloche au transformateur et au bouton, qui agit comme un interrupteur. Les serre-fils connectent les fils de tension standard au transformateur.

Le bouton de la sonnette et les fils de petit calibre qui relient le bouton à la sonnette et au transformateur peuvent normalement fonctionner en toute sécurité sans couper l’alimentation. Cependant, sachez que même le côté basse tension d’un circuit électrique comme celui-ci pourrait transporter un courant dangereux si le transformateur est tombé en panne, bien que cela soit assez rare.

Comment tester le transformateur de sonnette de porte

Utilisez un volt-ohmmètre pour vérifier si le transformateur fonctionne.

Réglez la plage de tension du compteur à 120 volts AC et touchez les sondes du compteur aux deux vis de borne basse tension sur le transformateur (celles avec le fil de sonnette de petit calibre). Si le transformateur fonctionne correctement, la lecture du compteur doit être de 12 volts ou la tension secondaire indiquée sur le transformateur ou la cloche.

Si la lecture est nettement supérieure à la tension secondaire correcte, remplacez le transformateur. Si la lecture est proche de la tension secondaire appropriée, testez à nouveau. Mais cette fois, réglez la plage de tension du multimètre sur une valeur légèrement inférieure. Si la nouvelle lecture ne correspond toujours pas à la tension indiquée sur le transformateur ou la cloche, remplacez le transformateur.

Si vous ne pouvez pas trouver ou accéder au transformateur, vérifiez sa tension comme suit : Au niveau de la sonnerie, retirez un fil de la borne marquée « avant ». Si vous savez que le bouton est bon, demandez à un assistant d’appuyer sur le bouton. Si vous n’êtes pas sûr que le bouton soit bon, retirez soigneusement le bouton du mur et les deux fils connectés à ses bornes. Tordez ensemble les extrémités des deux fils avec un petit écrou de fil (juste pour être sûr, ne touchez pas les fils dénudés à ce stade).

Réglez un multimètre ou un volt-ohmmètre sur « Voltage ». Au niveau de l’unité de sonnerie, touchez un fil de test au fil libre de la borne « avant » et touchez l’autre fil de test à la borne marquée « trans ». Si le volt-ohmmètre n’a pas de lecture, recherchez le transformateur. Il doit probablement être remplacé.

La sonnette ne fonctionne pas mais bourdonne

Si la cloche ne sonne pas, mais que le transformateur bourdonne lorsque vous appuyez sur le bouton :

1 Vérifiez la cloche. Assurez-vous que les fils sont connectés aux bornes de la sonnerie. Si nécessaire, nettoyez les contacts avec du papier de verre fin et de l’alcool à friction ou un nettoyant pour contacts électriques.

2 Vérifiez le piston du carillon ou de la cloche. Un piston à l’intérieur d’une cloche ou d’un carillon est déclenché par un électroaimant lorsque vous terminez le circuit en appuyant sur le bouton de la sonnette. Le piston peut être usé et coincé à l’intérieur de son manchon, ou il peut être gommé. Un piston peut s’encrasser si quelqu’un a essayé de l’huiler dans le passé (ce qu’il ne faut pas faire).

Si le piston est coincé ou gommé, essayez d’abord de le nettoyer avec de l’alcool à friction. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le composant du piston électromagnétique ou l’ensemble de la cloche ou du carillon.

3 Vérifiez le câblage. Recherchez toute rupture dans le câblage de la sonnette. Si vous en trouvez un (ou plusieurs), dénudez l’isolant des extrémités des fils et épissez-les avec un petit morceau de fil assorti, en utilisant des serre-fils de taille appropriée.

La sonnette ne fonctionne pas – ne sonne pas ou ne bourdonne pas

Si, lorsque vous appuyez sur le bouton de la sonnette, vous n’entendez pas de cloche, de bourdonnement ou même de clic, cela signifie souvent que l’électricité n’est pas fournie par le système.

2 Recherchez un transformateur grillé. Coupez l’alimentation du circuit avant de travailler sur le transformateur. Voir Comment vérifier un transformateur de sonnette. S’il est grillé, remplacez-le par un nouveau transformateur de sonnette.

3 Assurez-vous que tous les fils sont connectés solidement au niveau du transformateur, de la sonnerie et du bouton.

4 Retirez et vérifiez le bouton. Étant donné que le bouton est la principale partie mobile du système, il s’agit généralement du composant le plus susceptible de tomber en panne. Pour ce faire, retirez les vis de fixation du bouton et retirez doucement le bouton.

Assurez-vous que les deux fils sont bien connectés aux bornes à vis. Ensuite, touchez une lame de tournevis sur les deux bornes (ou retirez les deux fils et touchez-les ensemble).

Si la cloche sonne, vous avez de la chance ; c’est une réparation très facile et peu coûteuse. Retirez les fils et nettoyez la corrosion des contacts du bouton et des extrémités des fils avec du papier de verre fin et de l’alcool à friction ou un nettoyant pour contacts électriques.

5 Rebranchez les fils. Si le bouton ne fonctionne toujours pas, retirez et remplacez simplement le bouton de la sonnette de porte (disponible en ligne ou dans les quincailleries).

Ce test de bouton fonctionnera si le circuit d’alimentation est fonctionnel. Si le bouton est défectueux ET qu’il y a un problème supplémentaire, ce ne sera pas le cas. Si le test simple du bouton ne sonne pas la cloche, vous pouvez vous assurer que le bouton est défectueux en effectuant un test de continuité avec un ohmmètre (réglé sur ohms).

Maintenez l’une des sondes du multimètre sur chacun des contacts du bouton, puis appuyez et relâchez le bouton. L’aiguille du compteur doit rebondir lorsque le bouton est enfoncé et tomber à plat lorsqu’il est relâché. Si ce n’est pas le cas, le bouton doit être remplacé.

Enfin, si votre sonnette ne fonctionne pas et que vous ne souhaitez pas vous occuper de travaux électriques, remplacez-la par une nouvelle sonnette sans fil.

La sonnette bourdonne ou bourdonne en continu

Si votre sonnette bourdonne ou bourdonne sans relâche, le bouton peut être bloqué en position de contact.

Si cela dure très longtemps, l’électroaimant du transformateur grillera. Lorsque cela se produit, l’unité de sonnerie ou de carillon ne fonctionnera pas même si le courant lui est délivré lorsque vous appuyez sur le bouton.

Vous devrez immédiatement déconnecter le bouton de ses fils basse tension. Sinon, le transformateur (ou l’unité de sonnerie) grillera et vous devrez le remplacer.

Pour ce faire, dévissez le bouton du mur extérieur et nettoyez les contacts avec de l’alcool à friction sur un coton-tige. Si nécessaire, réparez ou remplacez le bouton – les remplacements de bouton de sonnette sont très peu coûteux.

Pour obtenir des instructions sur le démontage d’un bouton de sonnette, voir ci-dessus. Pour comprendre les composants à l’intérieur d’une sonnette, veuillez consulter Comment fonctionnent les sonnettes.

