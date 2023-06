La sécheuse s’arrête et démarre

Michael : J’ai une sécheuse électrique Whirlpool qui fonctionnera pendant un certain temps, s’éteindra et, après un certain temps, redémarrera toute seule, puis fonctionnera un peu et s’éteindra à nouveau. L’élément chauffant de la sécheuse fonctionne et le moteur tourne en douceur, mais il s’éteint et s’allume même lorsqu’il est vide. Je me demande si le thermostat de la sécheuse causerait cela.

La sécheuse électrique s’arrête et démarre

Don V : Il semble que l’interrupteur de surcharge thermique de votre sécheuse se déclenche parce que la sécheuse devient trop chaude, ce qui arrive souvent si la ventilation n’est pas correcte.

Essayez de débrancher le tuyau d’aération de l’arrière de la machine, puis de faire fonctionner la sécheuse sans rien à l’intérieur pendant quelques minutes. S’il continue de fonctionner correctement, le problème est probablement que le tuyau est obstrué par des peluches, plié ou bloqué. d’une autre manière. S’il ne fonctionne pas correctement, la sécheuse a probablement un interrupteur de surcharge thermique défectueux.

Vous y accédez par l’arrière de la sécheuse. Regardez la vidéo géniale de ce gars – vous pouvez passer à environ 6h15 à moins que vous ne vouliez tout regarder, ce qui est vraiment bien :

Il donne l’impression que c’est vraiment facile ! Vous pouvez acheter un remplacement de la surcharge thermique dans un magasin de pièces ou en ligne. Le site suivant vend des interrupteurs de surcharge thermique – assurez-vous simplement d’avoir celui qui convient à votre machine : les interrupteurs de surcharge thermique.

La sécheuse électrique ne s’éteint pas

David : La sécheuse électrique devient très chaude et ne semble pas s’éteindre quand elle le devrait. Il semble bien sécher, mais je m’inquiète de la chaleur au toucher de l’extérieur de la sécheuse. La conduite de refoulement et l’évent sont dégagés.

Don V : Normalement, je dirais que l’évent est bouché… mais vous l’avez déjà vérifié. Dans la plupart des cas, un interrupteur thermique empêchera le sèche-linge de fonctionner s’il fait trop chaud, mais l’interrupteur lui-même peut se détériorer. La minuterie peut également être cassée. C’est vraiment difficile à dire sans diagnostiquer la machine.

Je vérifierais à nouveau l’évent – jusqu’à sa sortie de la maison pour m’assurer qu’il n’est pas obstrué. Reportez-vous à cette page : La sécheuse ne chauffe pas.

Ensuite, si vous avez besoin d’une aide professionnelle, rendez-vous sur ce site pour obtenir des listes gratuites de professionnels de la sécheuse locaux présélectionnés qualifiés.

La sécheuse chauffe et s’éteint

Karen : Ma sécheuse ne continue pas à fonctionner. La sécheuse chauffe puis s’éteint. Une fois refroidi, je peux recommencer. Il fonctionnera pendant une courte période et s’éteindra à nouveau.

Don V : Plusieurs choses peuvent provoquer cela. Très probablement, un interrupteur de surcharge thermique arrête la sécheuse parce qu’il fait trop chaud ou que le moteur fonctionne trop. Une sécheuse à gaz peut devenir trop chaude si l’évent est bouché et, éventuellement, cela peut endommager le moteur. Ou l’interrupteur de surcharge lui-même peut mal tourner. La minuterie peut également être cassée. C’est vraiment difficile à dire sans diagnostiquer la machine.

S’il s’agit d’une sécheuse à gaz, commencez par vous assurer que l’évent n’est pas obstrué. Reportez-vous à cette page : Réparation de sécheuse.

Ensuite, si vous avez besoin d’une aide professionnelle, rendez-vous sur ce site pour obtenir des listes GRATUITES de professionnels de la sécheuse locaux présélectionnés qualifiés.

