La sécheuse ne chauffe pas correctement

Lorsqu’un sèche-linge ne chauffe pas l’air mais que son tambour tourne, quelque chose a interrompu la source de chaleur. Faites fonctionner la sécheuse pendant quelques minutes, en vous assurant que vous n’avez pas le cadran ou les commandes sur un réglage sans chaleur tel que « Fluff » ou « Wrinkle Release ».

Avec une sécheuse électrique, l’absence de chaleur signifie souvent que le disjoncteur ou le fusible qui contrôle l’alimentation a sauté ; réinitialisez-le ou remplacez-le. Sachez qu’une sécheuse peut avoir deux disjoncteurs ou fusibles. Le moteur fonctionnera lorsque l’un fonctionne, mais l’élément chauffant nécessite les deux. Dans certains cas, une sécheuse électrique ne fonctionne pas à cause d’un élément chauffant cassé – appelez un réparateur d’appareils pour ce correctif.

Avec une sécheuse à gaz, si vous pensez que quelqu’un a peut-être coupé l’alimentation en gaz, vérifiez la vanne de gaz derrière la sécheuse pour vous assurer qu’elle est ouverte et assurez-vous également que la vanne de gaz principale de la maison est ouverte.

La plupart des sécheuses à gaz modernes ont un allumage électronique au lieu d’une veilleuse. Si le vôtre a un allumage électronique et ne chauffe pas du tout, appelez un réparateur d’appareils électroménagers. Avec une sécheuse plus ancienne, assurez-vous que la veilleuse est allumée. Si ce n’est pas le cas, rallumez-le ; les instructions se trouvent généralement dans le manuel du propriétaire et peuvent être montées à côté du brûleur.

La sécheuse ne chauffe pas ou devient trop chaude et s’éteint

Pour une sécheuse qui produit de la chaleur mais pas assez ou qui s’éteint parce qu’elle devient trop chaude, vérifiez et nettoyez d’abord le piège à charpie pour vous assurer qu’il n’est pas obstrué par de la charpie. Suivez ensuite les étapes suivantes :

1 Assurez-vous que la sécheuse n’est pas poussée si près du mur qu’il pince le flux d’air à travers le tuyau du conduit d’air de l’évent. Une sécheuse à gaz doit être correctement ventilée ou l’humidité ne peut pas être emportée.

2 Vérifiez le point d’évacuation du conduit d’air de la sécheuse de la maison. Assurez-vous que les plantes, les peluches accumulées ou d’autres objets ne l’ont pas bloqué. Si le conduit s’évacue par le toit ou à plus de 15 pieds de la sécheuse, il pourrait facilement être obstrué par de la charpie; consulter un service de nettoyage de conduits pour dégager l’évent. Si le nettoyage de l’évent ne suffit pas, parlez à un entrepreneur en CVC de l’installation d’un ventilateur d’appoint ou du déplacement de l’évent pour qu’il sorte par un mur extérieur plus proche.

3 Débrancher le conduit d’air de l’arrière de la sécheuse à gaz et nettoyez les peluches accumulées.

Pour plus de sécurité, coupez d’abord le gaz de la sécheuse, puis débranchez-la; cela signifie que vous devrez rallumer la veilleuse (si la sécheuse en a une); lisez votre manuel du propriétaire pour connaître la méthode de rallumage appropriée.

4 Si nécessaire, embauchez un service de nettoyage des évents de la sécheuse pour nettoyer les conduits de la sécheuse au mur extérieur où il évacue ; cela peut impliquer la déconnexion de sections. Une astuce qui facilite parfois ce travail (mais seulement si le conduit de la sécheuse est solidement fixé à tous les points de connexion) consiste à souffler les peluches et les débris à travers le conduit et à l’extérieur par l’évent du mur extérieur à l’aide d’un souffleur de feuilles électrique.

5 Vérifiez les sabots internes. Si la sécheuse met encore trop de temps à sécher les vêtements, retirez le filtre à charpie et utilisez une lampe de poche pour vérifier les obstructions internes. Utilisez un aspirateur pour aspirer tout blocage.

6 Dans certains cas, l’élément chauffant d’une sécheuse électrique peut se casser ou être mis à la terre au châssis par une épingle à cheveux ou un fil de soutien-gorge.

Faites fonctionner le sèche-linge Duvet d’air ou Pas de chaleur et vérifiez qu’il n’y a pas de chaleur. S’il n’y a pas de chaleur, le problème peut provenir d’un thermostat de limite supérieure ou d’un thermostat de cycle défectueux. C’est quelque chose que vous devriez régler le plus tôt possible… une sécheuse qui surchauffe n’est pas sûre, gaspille de l’énergie et abîme vos vêtements.

7 Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, vous pouvez avoir un problème avec l’élément chauffant, l’allumeur ou le thermostat de votre sécheuse. Appelez un réparateur d’électroménagers.

Ensuite, si vous avez besoin d’une aide professionnelle, rendez-vous sur ce site pour des listes GRATUITES de vêtements présélectionnés locaux qualifiés. séchoir avantages.





AUTRES RÉPARATIONS DE SÉCHEUSE :

La sécheuse n’avance pas correctement

Le sèche-linge ne culbute pas

La sécheuse fait du bruit ou endommage les vêtements

La sécheuse s’arrête et démarre