La meilleure moustiquaire et protection solaire pour votre maison

Moustiquaire en fibre de verre Moustiquaire en aluminium Moustiquaire solaire Moustiquaire de fenêtre spécialisée

Des conseils d’experts et impartiaux sur le meilleur type de moustiquaire à acheter pour votre maison, y compris les écrans solaires et les écrans pour animaux de compagnie Juste au moment où les températures extérieures deviennent suffisamment agréables pour que nous laissions portes et fenêtres ouvertes ou que nous nous asseyions sur le porche, des escadrons d’insectes bourdonnants lancent leur assaut.

Heureusement, la moustiquaire est depuis longtemps une contre-mesure efficace qui nous permet de maintenir une politique de porte ouverte. Et, ces dernières années, les tissus de protection ont joué un nouveau rôle complémentaire : la protection solaire minimise le gain de chaleur et la décoloration UV des tapis, des meubles et des sols. Aujourd’hui, l’aluminium et la fibre de verre recouverte de vinyle sont de loin les matériaux de protection les plus couramment utilisés. Des deux, la fibre de verre recouverte de vinyle se vend 3 fois plus que l’aluminium parce qu’elle coûte environ la moitié du prix. Cela dit, les préférences historiques et régionales peuvent jouer un rôle important dans le fait que les gens choisissent l’un plutôt que l’autre, et plusieurs autres facteurs peuvent affecter le meilleur choix. En plus des informations ci-dessous, Phifer Incorporated, le plus grand et le seul fabricant d’écrans national du pays, propose un quiz de sélection de criblage en ligne qui vous aidera à déterminer le meilleur type d’écran pour vos besoins.

Moustiquaire en fibre de verre

La fibre de verre, le tissu de moustiquaire le plus populaire, ne se corrode pas, ne rouille pas et ne tache pas, mais elle s’étire et se déchire plus facilement que l’aluminium. Un porte-parole de Phifer explique le processus : « Nous commençons avec un filament de verre filé brut et appliquons un revêtement en vinyle (PVC), produisant des brins simples remarquablement solides qui sont généralement de 0,010 mil pour les moustiquaires de fenêtre et de 0,013 mil pour les abris de piscine, les patios. , et une moustiquaire de porte. Cette moustiquaire est disponible en anthracite (noir) et gris argent, les plus populaires.

Maille de criblage en fibre de verre et tailles

En plus du maillage conventionnel 18 × 16, vous pouvez acheter du 18 × 14 pour les abris de piscine, les porches, etc. La moustiquaire en fibre de verre tissée avec des fils inférieurs à 0,010 mil est également populaire pour ceux qui recherchent une clarté de vision ultime. Vous pouvez également acheter des mailles 20 × 20, un tissage très serré qui arrête les minuscules insectes tels que les no-see-ums, mais ce maillage plus serré réduira légèrement la transmission de la lumière et les brises.

La moustiquaire en fibre de verre est disponible dans les mêmes dimensions que l’aluminium et jusqu’à 96 pouces de largeur. Les rouleaux de criblage à faire soi-même sont disponibles en largeurs de 30 à 96 pouces et en longueurs de rouleau de 7, 25, 50 ou 100 pieds. Le prix varie de 15 à 25 cents le pied carré.

Moustiquaire en aluminium

Le grillage en aluminium est un treillis métallique robuste. Bien que plus durable que le vinyle, il se bosse ou se plisse plus facilement. Pour fabriquer un tissu de moustiquaire en aluminium, une tige en aluminium de 3/8 de pouce de diamètre est tirée à travers une série de matrices, ce qui la réduit à un fil de 0,010 mil. Le fabricant enroule ce fil sur une poutre principale, charge la poutre sur un métier à tisser et produit le matériau de l’écran à l’aide d’un fil de «remplissage» alimenté par navette pour compléter la direction horizontale de la construction du treillis. Une fois le tissu de l’écran tissé, il reçoit une peinture et une finition traitée thermiquement pour lier les fils à leurs points de jonction.

Couleurs de criblage en aluminium

Le tissu d’écran en aluminium est généralement disponible en trois couleurs : noir, charbon de bois et aluminium brillant. Le noir est moins perceptible de l’intérieur de la maison (plus la couleur est foncée, meilleure est la visibilité vers l’extérieur dans la plupart des cas, car les couleurs plus foncées ont moins de réflexion de la lumière et d’éblouissement). Le charbon de bois complète les systèmes de fenêtres et de cadres peints. Bien que l’aluminium brillant ressemble à de l’aluminium brut, il a un revêtement de finition qui aide à maintenir l’éclat du matériau.

Maille de criblage en aluminium et tailles

La moustiquaire de fenêtre en aluminium est fabriquée sous la forme d’un maillage 18 × 16. Cela signifie simplement qu’il y a 18 « fils » (ou fils) horizontaux et 16 verticaux par pouce carré. Il est également disponible dans une construction à mailles serrées (similaire à la fibre de verre) en option pour se protéger des minuscules insectes comme les mouches noires et les moucherons. Ce type de criblage est généralement disponible en rouleaux de bricolage de 7, 25 ou 50 pieds de long et de 24 à 72 pouces de large. Des rouleaux plus longs de 100 pieds sont également disponibles dans les largeurs les plus courantes, notamment 24, 26, 34, 36, 42, 54, 60 et 72 pouces. Le prix tourne autour de 30 à 35 cents le pied carré.

Écran solaire

L’écran solaire ou « solaire » est utilisé à la fois pour les écrans de fenêtre et de porte et pour les abris de patio, de porche et de piscine, ce matériau étroitement tissé peut être une économie d’énergie considérable. Une option populaire dans les zones où la protection solaire est importante, les écrans solaires bloquent et absorbent les gains de chaleur, réduisant ainsi votre charge de climatisation, protégeant les meubles et les tapis de la décoloration et offrant une intimité pendant la journée. Mais, en retour, vous renoncez à environ 30 à 40 % de lumière. Le type le plus récent offre un ombrage énorme de 90 %.

Pendant la journée, l’écran solaire apparaît presque opaque de l’extérieur mais offre une bonne visibilité de l’intérieur. Six couleurs sont disponibles : noir, marron, bronze foncé, gris, stuc et beige. Le noir et le stuc sont les plus couramment utilisés. Écran solaire extérieur, Fabriqué en tissant des fils de polyester enduits de vinyle extrudé, est disponible jusqu’à 9 couleurs et populaire pour les écrans extérieurs, les stores de terrasse et les auvents. Produits de protection solaire intérieure (utilisés à l’intérieur de votre maison) sont la tendance la plus populaire en matière de protection solaire. SheerWeave® est une marque Phifer de tissus utilisés pour les stores solaires intérieurs afin de protéger contre l’apport de chaleur solaire et de réduire l’éblouissement. Ces stores solaires intérieurs peuvent être ajustés pendant la journée selon le moment où vous voulez ou non la lumière du soleil. Ils sont disponibles avec différents degrés d’occultation et de visibilité (y compris l’occultation totale) et des options de couleurs personnalisées. Le prix d’un store à enrouleur complet fabriqué avec un écran solaire intérieur commence à environ 200 $ par fenêtre.

Moustiquaire de fenêtre spécialisée

Plusieurs types de dépistage sont effectués à des fins spécialisées. Voici un aperçu des principaux :

Criblage en bronze, cuivre, laiton et acier inoxydable

Vous pouvez également obtenir un blindage en fil de bronze composé de 90 % de cuivre et de 10 % de zinc, mais cette option est beaucoup plus chère que l’aluminium. À un prix encore plus élevé, vous pouvez acheter du cuivre, du laiton ou de l’acier inoxydable. Tous ces éléments, à l’exception du laiton, sont généralement fabriqués à l’aide d’un fil de 0,010 dans un maillage 14 × 16 ou 16 × 16. Le laiton est fabriqué avec du fil plus lourd : généralement du fil 0,018 dans un maillage 16 × 16.

La projection de bronze est la moins chère, à environ 1 $ le pied carré ; le cuivre et l’inox sont plus proches de 1,20 $. Le laiton coûte environ 2,15 $ le pied carré. Lorsque vous commandez des métaux spéciaux, attendez-vous à une commande minimum d’environ 100 $. Lorsqu’il est neuf, le bronze a un éclat doré. Le cuivre, le bronze et le laiton prendront éventuellement une patine vert-de-gris ; l’inox, le plus résistant, reste un argent brillant. Le cuivre, le bronze et le laiton ne doivent pas être installés dans les cadres de porte moustiquaire en aluminium car la corrosion se produira là où les deux métaux se touchent.

Tissu de criblage résistant aux animaux domestiques

Si vous avez des animaux de compagnie qui déchiquettent constamment vos écrans, optez pour une moustiquaire pour animaux de compagnie ou un tissu d’écran résistant fabriqué à partir de polyester enduit de vinyle très résistant.

Ce matériau de Phifer est plus lourd que le criblage normal et est trois à sept fois plus résistant. Il est vendu comme produit de bricolage en noir et gris.

FlexScreen d’Elgar Products, Inc. est un matériau flexible renforcé de nylon qui s’étire sans s’affaisser. Il est vendu spécifiquement pour le remplacement de la moustiquaire de porte-fenêtre à faire soi-même et se vend entre 20 $ et 24 $ pour le kit.

Écrans rétractables

Pella Rolscreen propose une moustiquaire rétractable, spécialement conçue pour s’adapter aux fenêtres à battants rectangulaires des séries Designer et Architect de Pella. Ce store à ressort se rétracte dans la tête de la fenêtre. Il glisse simplement entre les guides latéraux et se verrouille en bas lorsque vous voulez un écran. Le criblage est en fibre de verre enduite de vinyle; le matériel est blanc ou couleur champagne.

Phantom Screens propose des moustiquaires rétractables pour les fenêtres et les portes. L’ensemble de l’écran s’enroule dans un boîtier tubulaire d’un côté de la porte lorsqu’il n’est pas utilisé. Lorsqu’il est ouvert, l’écran est maintenu en place par des loquets magnétiques. Six couleurs sont disponibles. Y compris l’installation, les prix vont de 285 $ pour une porte simple à 595 $ pour des portes doubles (les fenêtres sont à prix sur mesure). Plusieurs types de mailles sont disponibles, de l’insecte au pare-soleil.