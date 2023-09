La lampe frontale dont je n’aurais jamais cru avoir besoin

Nous connaissons tous l’importance d’un éclairage adéquat pour tout projet de bricolage. Dans la plupart des cas, les lampes de travail portables et montées sur trépied conviennent. Mais dans les espaces restreints, comme sous votre évier de cuisine ou dans le vide sanitaire de votre maison, rien ne remplace une lampe frontale de qualité.

Je possède la même lampe frontale à 20 $ au cours de la dernière décennie, même si j’entends constamment parler des progrès et des avantages des lampes frontales de haute technologie du nouvel âge. J’ai donc décidé d’essayer la lampe frontale Fenix ​​HM65R.

Qu’est-ce que la lampe frontale Fenix ​​HM65r ?

La lampe frontale Fenix ​​HM65r est dotée de deux lumières ultra lumineuses qui émettent jusqu’à 1 400 lumens de lumière blanche neutre. Le projecteur et le projecteur sont contrôlés indépendamment et alimentés par la batterie rechargeable 18650. Le corps en alliage de magnésium pèse moins que l’aluminium, mais résiste toujours aux chocs et est étanche jusqu’à une profondeur de six pieds, selon le fabricant.

Le bandeau réfléchissant perforé léger et le bandeau supérieur amovible s’adaptent parfaitement et confortablement à ma grande tête. Et elle pèse presque le même poids que ma lampe frontale bon marché avec ses deux piles AA encombrantes.

Comment nous l’avons testé

J’ai amené le Fenix ​​HM65R en camping deux fois en trois semaines. J’ai testé ses nombreux réglages d’éclairage via la navigation basique de nos campings la nuit. Je l’ai également laissé allumé plusieurs fois toute la nuit pour évaluer la longévité de la batterie sur différents réglages.

Vous pourriez penser que je suis fou, mais je l’ai aussi déposé au bout du quai dans le lac pendant qu’il était allumé ! Je voulais tester s’il était vraiment étanche et s’il fonctionnerait encore bien après un tel essai.

Revue de la performance

Luminosité

C’est la lampe frontale la plus belle que j’ai jamais utilisée. Le projecteur plus large facilite les tâches rapprochées comme lire dans votre sac de couchage ou fouiller dans la glacière la nuit. Le projecteur incroyablement lumineux offre un faisceau plus long et plus étroit.

Allumez les deux lumières pour un faisceau global de 1 400 lumens. C’est idéal lorsque votre ami jure qu’il vient de voir « quelque chose d’énorme bouger juste là-bas ! »

Vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est plus que suffisante pour le chantier ou les aventures en plein air.

Après avoir laissé chaque lumière allumée toute la nuit, à puissance moyenne ou faible, la Fenix ​​HM65R brillait toujours vivement le matin. Cependant, la batterie s’est rapidement épuisée lorsque j’ai laissé les deux lumières allumées ou que j’en ai laissé une allumée au maximum. Et je n’ai eu qu’environ 3 heures et demie d’utilisation de la batterie à 1 400 lumens complets, ce qui était suffisant.

En prime, si vous égarez votre cordon de chargement USB-C ou si vous manquez de prise électrique, le Fenix ​​HM65R peut également fonctionner avec deux piles primaires CR123a à usage unique en un clin d’œil.

Imperméabilité

Le test d’étanchéité a été agréablement surprenant bien que légèrement stressant. J’ai attaché une corde au Fenix ​​HM65R, je l’ai allumé et je l’ai laissé tomber d’un peu plus de 40 pouces sur le fond sablonneux du lac. J’étais impressionné par la lampe frontale non vacillante qui brillait à travers l’eau vert foncé.

J’ai attendu quatre longues minutes, m’attendant à ce que la lumière s’éteigne à tout moment. Cela n’a jamais été le cas. Je l’ai remonté à la surface et après un rapide essuyage avec une serviette, il a repris son activité habituelle.

La qualité coûte plus cher

Je fonctionne parfaitement bien avec ma lampe frontale à 20 $ qui consomme des piles AA depuis des années. Mais la Fenix ​​HM65R est un produit bien supérieur, même à cinq fois le prix de mon ancienne lampe frontale. Les fonctionnalités rechargeables, durables, confortables et lumineuses du Fenix ​​HM65R valent absolument le coût et la mise à niveau.

Pourquoi devriez-vous acheter ceci

Que vous travailliez dans un métier nécessitant une utilisation fréquente des phares ou que vous soyez un passionné de plein air toujours sur l’eau, essayez le Fenix ​​HM65R. C’est la lampe frontale dont je n’avais jamais pensé que je voulais ou dont j’avais besoin.

Où acheter

Le Fenix ​​HM65R est disponible sur fenix-store.com ou sur Amazon.com.

