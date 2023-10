La Fondation Home Depot lance un programme de bourses d’études de 200 000 $ pour les femmes dans la construction

En l’honneur de la Semaine des femmes dans la construction, la Fondation Home Depot a annoncé qu’elle offrirait 200 000 $ en bourses aux femmes qui entrent ou sont actuellement inscrites dans des programmes d’écoles de métiers de la construction.

Dans un communiqué de presse du 6 mars, la société a déclaré que la bourse Path To Pro pour femmes accorderait à 50 récipiendaires une aide financière de 4 000 $ chacune. Il s’agit du dernier ajout à l’initiative de bourses d’études Path to Pro de la Fondation. Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :

Avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent du GED ;

Être actuellement inscrit ou avoir l’intention de s’inscrire dans un collège de métiers de la construction accrédité ou dans un programme postsecondaire aux États-Unis ;

Concentrez-vous sur la menuiserie, l’électricité, la CVC, la plomberie ou la gestion de construction.

Les employés de Home Depot ou les personnes à leur charge ne sont pas éligibles. Des informations supplémentaires sur l’application peuvent être trouvées ici.

« La Fondation Home Depot a investi plus d’un demi-million de dollars dans des bourses d’études d’écoles de métiers pour étendre son soutien au-delà de nos programmes de formation et aider à combler le manque d’opportunités pour un plus grand nombre d’étudiants à la recherche de carrières bien rémunérées », a déclaré Shannon Gerber, directrice exécutive de la fondation. dans la version.

« Nous sommes fiers d’avoir formé plus de 39 000 professionnels des métiers et d’avoir attribué près de 200 bourses d’études dans des écoles de métiers à ce jour, et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée en mettant intentionnellement l’accent sur les femmes.

Il existe environ 400 000 postes ouverts dans la construction aux États-Unis, selon The Home Depot. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis affirme que seulement 11 pour cent des travailleurs du bâtiment sont des femmes.

La Fondation a promis 50 millions de dollars pour combler le manque de main-d’œuvre qualifiée. Selon le communiqué, la Fondation « a pour mission continue d’aider à diversifier le secteur des métiers grâce à ses programmes Path to Pro accessibles aux jeunes, aux étudiants des lycées et des écoles de métiers, aux communautés mal desservies et aux membres du service militaire américain en séparation ».

En janvier 2022, Family Handyman a lancé sa série Eleven Percent, mettant en lumière les femmes exerçant les métiers. Voici une liste des femmes profilées :