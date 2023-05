La couverture de toit de terrasse évacue l’eau et laisse passer la lumière naturelle

Ce toit de terrasse composé de panneaux en polycarbonate ondulé et d’une armature en acier était la couverture parfaite pour un toit-terrasse qui avait besoin d’abri et de lumière. Voici comment nous l’avons construit.

Certaines terrasses ou patios ont besoin d’un toit de patio pour les rendre utilisables. Ma maison, par exemple, avait une terrasse sur le toit en ardoise non couverte au deuxième étage qui, les jours de beau temps, offrait un endroit ensoleillé pour se détendre. Mais ajoutez trop de soleil ou un peu de pluie et c’était inutilisable.

En raison de l’exposition sud de cette terrasse, le soleil direct de la Californie l’a cuit pendant l’été. En fait, lors des journées très chaudes, la surface en ardoise foncée atteignait des températures supérieures à 170 degrés F ! Pire encore, lors des fortes pluies de l’hiver dernier, la surface a été inondée, finissant par faire baver de l’eau à travers le plafond de notre cuisine en contrebas.

Pourquoi nous avons choisi le polycarbonate

Après des tentatives infructueuses pour trouver et réparer les fuites dans le pont, ma femme, Bobbi et moi avons envisagé de couvrir tout le pont avec un toit solide qui évacuerait la pluie. Cependant, bien que nous voulions bloquer la chaleur du soleil, nous ne voulions pas perdre la lumière naturelle joyeuse qui traversait une lucarne jusqu’à la cuisine en dessous.

Ce pont était en fait la configuration parfaite pour ajouter une couverture car le support existait sur trois côtés. Le pont se niche dans un recoin entre trois murs, donc aucun support vertical ne serait nécessaire pour le toit du patio.

Puis, lors d’une visite dans un magasin Lowe’s, nous avons découvert des panneaux en polycarbonate ondulé. Ces panneaux robustes et attrayants sont bien loin des panneaux de fibre de verre ondulés verts qui couvraient les cabanons extérieurs et les patios il y a 20 ans. Les panneaux en polycarbonate, un polymère thermoplastique clair ou translucide, fonctionnent très bien dans ce genre de situation. Ils peuvent supporter le soleil chaud et direct et une large gamme de températures, de 270 degrés F. à -40 degrés F.

Non seulement le polycarbonate brille au soleil, mais il absorbe 99 % des rayons UV nocifs du soleil. De plus, des panneaux en polycarbonate correctement soutenus peuvent supporter des charges de 115 livres par pied carré. Les couleurs disponibles incluent le blanc transparent, le blanc translucide et la fumée. Les panneaux de 26 pouces de large sont disponibles en longueurs de 8 à 12 pieds et se vendent entre 22 et 33 dollars chacun, selon la longueur.

Nous avons déterminé que les panneaux blancs attrayants, résistants et translucides pouvaient diminuer le soleil dur, évacuer les fortes pluies et permettre une lumière naturelle abondante. Les panneaux robustes vendus chez Lowe’s étaient des panneaux Tuftex® PolyCarb™ fabriqués par Onduline®. Nous avons particulièrement apprécié la forme carrée en demi-octogone des ondulations, qui donne aux panneaux un aspect rectiligne et contemporain en accord avec l’architecture de notre maison. Nous avons donc choisi les panneaux Tuftex® pour résoudre notre problème de toit de terrasse.

Nous avons décidé pas construire les chevrons et les pannes de support (supports horizontaux des panneaux) en bois, ce qui serait typique de ce type de structure. Au lieu de cela, nous avons embauché Alex Welding pour souder un cadre en acier. Nous voulions un cadre plus léger et plus élégant qu’une structure en bois. Cela a très bien fonctionné, et le toit blanc translucide que vous voyez ici est le résultat réussi. Il est si léger en apparence qu’il ressemble à un gros cerf-volant blanc volant au-dessus de la maison.

Comment nous avons construit le cadre

Pour un bon drainage de l’eau, le fabricant recommande une pente d’au moins 1 pouce par pied; idéalement, il devrait avoir une pente de 2 ou 3 pouces par pied. Mieux encore, notre structure a une pente de 3,5 pouces par pied. Les panneaux inclinés en polycarbonate déversent l’eau sur le toit de la maison où les gouttières existantes l’emportent.

Les chevrons de la charpente en acier sont constitués de « chevrons » en acier tubulaire carré placés sur des centres de 48 pouces. Des pannes horizontales traversent la base et le sommet de chaque côté du toit. Une panne centrale traverse horizontalement le centre de chaque côté. En conséquence, les panneaux en polycarbonate, qui se fixent aux pannes, s’étendent sur un maximum de 30 pouces. (Là où des charges de neige sont probables, les portées ne doivent pas dépasser 24 pouces.)

Alex Welding a livré les deux sections principales du cadre, sur le site, déjà partiellement assemblées et pré-peintes. Lui et son aide et mon fils, Christian (qui était sur place pour prendre ces photos), et moi-même avons renforcé à la main les sections jusqu’aux échelles jusqu’au toit de la maison.

Là, Alex a soudé les sections ensemble et a retouché la peinture.

Comment nous avons attaché les panneaux

Il était plus facile de visser la plupart des panneaux en polycarbonate sur la charpente en acier alors que la charpente était encore sur le toit de la maison (et non placée au-dessus du pont).

Parce que les panneaux étaient tous de la même longueur, Alex les a empilés, puis mesurés et coupés à l’aide d’une scie circulaire électrique équipée d’une lame de coupe à dents fines pour contreplaqué. (Certains installateurs conseillent d’inverser la lame de scie sur l’arbre de scie afin qu’elle coupe avec les dents tournées vers l’arrière – notre coupe a bien fonctionné avec les dents tournées vers l’avant.)

Avant de couper, Alex a marqué le panneau supérieur avec un feutre guidé le long d’un carré de cadrage pour assurer une coupe droite. Des lunettes ou des lunettes de sécurité sont indispensables lors de la coupe !

Des bandes de fermeture en mousse ont été placées le long des pannes, puis le premier panneau a été positionné d’un côté du cadre à l’extrémité.

Des vis spéciales de 2 ½ pouces avec rondelles en caoutchouc fixent les panneaux aux pannes. Ces vis, centrées sur les pannes à une ondulation sur deux, traversent le sommet du faîte de chaque ondulation (et non la noue).

Si vous vivez dans une zone de vent fort, attachez-la à travers chaque couronne. Le fabricant recommande de pré-percer les trous de vis à travers les panneaux avec un foret de 1/8 de pouce plus grand que la tige de la vis pour permettre l’expansion et la contraction et pour éviter les « microfissures » dans les panneaux. Lorsque vous vissez chaque vis, arrêtez-vous avant que la tête de la vis n’écrase ou ne bosse le panneau en polycarbonate.

Placement final et ancrage

Nous avons entièrement assemblé le cadre à l’exception de la dernière rangée de panneaux, ce qui a facilité le transport de l’ensemble.

Ensuite, nous avons tous les quatre soulevé l’assemblage en place – deux du toit et deux des échelles en dessous. Une fois le cadre correctement positionné sur le pont, nous avons fixé les deux derniers panneaux.

Alex a soudé des supports de maintien au cadre et les a boulonnés à la maison pour verrouiller le nouveau toit de terrasse en place et le protéger contre le vent. Enfin, il a retouché les têtes de boulons et les dernières soudures avec de la peinture.