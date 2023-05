Kits de serre : cultivons !

Si vous êtes un passionné de jardinage, vous avez probablement rêvé de posséder une serre de jardin. Les serres offrent l’environnement idéal pour démarrer des plantes à partir de graines, faire pousser des fleurs colorées et produire des plantes potagères abondantes. De plus, il n’y a pas de meilleure façon de démarrer la plantation de printemps et de prolonger la saison de croissance qu’avec une serre chaude et ensoleillée.

Le problème est que les serres traditionnelles sont d’un coût prohibitif et beaucoup trop grandes pour s’intégrer confortablement dans une cour arrière de taille moyenne. Cependant, il existe une alternative : Construisez votre propre serre avec un kit de serre DIY. Disponibles dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire, les kits faciles à assembler sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles et de prix. Quelques outils et un week-end gratuit sont tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Ici, nous allons jeter un œil à ce que vous devez considérer afin d’acquérir la serre de vos rêves.

Ordonnances locales

Avant de vous lancer dans la possession d’une serre, vérifiez auprès de votre service de construction local pour confirmer que vous êtes autorisé à ériger une serre. Dans la plupart des municipalités, une serre est considérée comme une dépendance, comme un cabanon ou un garage, vous devrez donc demander un permis de construire.

De même, si vous vivez dans une communauté avec une association de propriétaires (HOA), vous devrez d’abord obtenir l’approbation de la HOA avant de construire la serre. Sachez que de nombreuses nouvelles communautés de logements planifiées ont une clause stricte de non-dépendance, qui s’appliquerait aux serres.

Que vous ayez affaire à un inspecteur en bâtiment de la ville ou à un responsable de la HOA, afin de recevoir l’autorisation de construire une serre, vous devrez fournir des informations spécifiques, notamment sa taille et sa hauteur globales, les matériaux de construction et l’emplacement précis sur votre propriété. .

En parlant d’emplacement, si vous avez l’intention d’utiliser votre serre pour la culture, choisissez un endroit qui reçoit au moins six heures de soleil par temps clair. Si vous vivez dans une région qui reçoit d’importantes chutes de neige, vérifiez la charge de neige de la serre pour vous assurer qu’elle est conçue pour supporter une couche de neige sans s’effondrer.

Bases du kit de serre

Comme mentionné ci-dessus, les kits de serre sont disponibles dans une grande variété de tailles et de prix, vous êtes donc sûr d’en trouver un qui convient à votre propriété et à votre budget. Les cadres des serres sont généralement en bois (généralement du cèdre) ou en aluminium. Le bois est plus attrayant, mais l’aluminium est plus solide et nécessite moins d’entretien.

Presque toutes les serres de bricolage sont livrées avec des kits de vitrage composés de panneaux en plastique rigide (généralement en polycarbonate), et non de vitres. Ces panneaux cristallins sont résistants, légers et étonnamment solides. Les panneaux en polycarbonate sont disponibles en différentes épaisseurs, selon le kit. Les panneaux plus épais sont plus durables et retiennent mieux la chaleur que les panneaux plus minces, mais ils coûtent également plus cher. Notez également que certains panneaux sont recouverts d’un côté d’un filtre imperceptible qui bloque la lumière ultraviolette. Lors de l’assemblage de la serre, assurez-vous que ces surfaces revêtues sont tournées vers l’extérieur.

Certains kits de serre ont un revêtement en feuilles de polyéthylène flexibles et non en panneaux de polycarbonate rigides. Le polyéthylène est plus facile à installer et moins cher que le polycarbonate, mais pas aussi durable ou économe en énergie.

Construction d’un kit de serre

Les kits de serre d’aujourd’hui sont spécialement conçus pour la construction de bricolage. La plupart des serres peuvent être assemblées par deux personnes en moins de quatre heures. Assurez-vous simplement de lire les instructions du début à la fin avant de commencer. Vous n’aurez pas besoin d’outils spécialisés ni d’expérience en construction – une perceuse électrique de base aidera à accélérer l’assemblage, et une scie circulaire facilitera la taille des composants.

L’aspect le plus difficile de l’assemblage du kit peut être de garder une trace de toutes les pièces et fixations. Il est préférable de disposer toutes les pièces du cadre et les panneaux de vitrage, puis d’organiser les divers écrous, boulons, vis et éléments de quincaillerie dans des conteneurs séparés. (Essayez d’utiliser des moules à pâtisserie en métal ou des bacs à nourriture en plastique.)

Le processus d’assemblage varie d’un kit à l’autre, mais commence généralement par l’assemblage du périmètre du cadre pour établir «l’empreinte» de la serre, suivi du boulonnage des pièces individuelles du cadre qui composent chaque mur de la serre. Le contreventement diagonal, si nécessaire, est également installé à ce moment.

C’est là que quelques outils électriques seront utiles pour accélérer le travail. Lorsque vous assemblez le cadre, assurez-vous que toutes les pièces s’emboîtent correctement et effectuez les ajustements nécessaires, que vous ayez besoin de couper un composant trop grand ou de percer un trou. Un tournevis électrique vous aidera également à installer toutes ces vis et attaches en temps opportun.

La charpente du toit est assemblée ensuite, ce qui signifie généralement travailler sur une échelle, vous voudrez peut-être avoir une aide supplémentaire à portée de main pour stabiliser l’échelle pour vous. Si vous devez faire des coupes à la taille des pièces ou percer des trous supplémentaires, assurez-vous de le faire hors de l’échelle chaque fois que possible.

Une fois le cadre monté, vous pouvez commencer à fixer les panneaux de vitrage. Pour assurer l’intégrité structurelle et l’efficacité énergétique de la serre, il est extrêmement important d’installer les panneaux avec précision comme indiqué dans le manuel d’instructions. Ne pas le faire se traduira par une structure qui fuit, faible et inefficace sur le plan énergétique.

Presque tous les kits comprennent une sorte d’évent qui permet à l’air de s’échapper lorsque la serre devient trop chaude – et ce sera certainement le cas. Les évents sont généralement montés dans les panneaux du toit, mais peuvent également être situés en hauteur sur les murs pignons. Les meilleurs évents sont équipés d’un piston rempli de gaz qui s’ouvre et se ferme automatiquement en fonction de la température intérieure de la serre.

Les dernières étapes consistent à suspendre la porte et à installer des ancrages au sol, qui empêchent la serre d’être renversée par des vents violents. Notez que les ancrages au sol sont souvent requis par le code du service du bâtiment, que les ancrages soient inclus ou non dans le kit.

Mini serres surélevées

Votre jardin est-il trop petit pour une serre pleine grandeur? Ne laissez pas cela vous empêcher d’exercer votre pouce vert. Considérez ce kit hybride, qui est en partie lit de jardin surélevé, en partie cadre froid et en partie mini-serre.

Construite en cèdre rouge résistant à la pourriture, cette boîte de 3 pieds sur 6 pieds est dotée d’un dessus à charnière doublé de panneaux en polycarbonate transparent. Ouvrez le dessus pour accéder au lit de plantation surélevé intérieur, qui est positionné confortablement à 24 pouces du sol. Les deux panneaux avant se rabattent ou s’ouvrent pour réguler le débit d’air et la température.

Alternativement, vous pouvez construire votre propre mini-serre surélevée avec n’importe quel contreplaqué de rebut que vous pourriez avoir sous la main. Utilisez simplement une scie circulaire pour couper vos planches à la taille souhaitée, puis vissez ensemble le cadre de la boîte de base. Procurez-vous quelques panneaux en polycarbonate et vous disposez d’un espace de jardinage toute l’année à bon marché.

Considérations sur le coût des serres

Il est difficile de dire exactement combien coûtent les kits de serre, car les prix varient considérablement en fonction de la taille et du fabricant, de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Cependant, voici quelques chiffres approximatifs.

Un kit de serre en cèdre rouge de qualité supérieure de 8 pieds sur 8 pieds coûte environ 2 500 à 3 000 dollars. Un kit de taille similaire avec un cadre en aluminium vous coûtera environ 1 500 $ à 1 800 $. Pour ceux qui ont un budget limité, envisagez une petite serre à cadre en aluminium de 6 pieds sur 8 pieds, que vous pouvez trouver pour moins de 600 $. Bon jardinage !

Joseph Truini est un expert en amélioration de la maison qui écrit beaucoup sur la rénovation et la réparation de maisons à faire soi-même, les projets de menuiserie, les outils et les techniques. Il est l’auteur de six livres et son travail a été publié dans plusieurs magazines nationaux. Pour voir une large sélection d’outils et de fournitures nécessaires pour construire votre propre serre, veuillez visiter le site Web de Home Depot.