Je passe tout mon temps dehors et je porte cette marque de vêtements pour une protection solaire maximale

J’ai entendu parler de Free Fly Apparel pour la première fois lors d’un voyage à Charleston, en Caroline du Sud, en 2017. En parcourant un détaillant de plein air, j’ai senti le fameux sweat à capuche en bambou et j’ai été instantanément vendu au premier contact. Au cours des six dernières années, j’ai pêché, fait de la randonnée, du paddleboard, du bateau, du camping et du repos dans l’équipement de plein air ultra-confortable de Free Fly.

Comme si le composant doux au toucher ne suffisait pas, chaque vêtement possède un facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) pour la protection solaire. Chaque produit mentionné dans cet article a été personnellement testé par votre serviteur dans une variété de climats et de terrains variés. Mon père, mes frères et mes amis ont testé les vêtements pour hommes.

Qu’est-ce que les vêtements Free Fly ?

via le marchand

Free Fly Apparel est connu pour ses vêtements UPF polyvalents et doux comme du beurre. Le bambou certifié biologique est mélangé à un matériau à séchage rapide pour un tissu certifié OEKO-TEX et FSC qui résiste aux odeurs et évacue l’humidité.

Les fondateurs de Free Fly travaillaient comme guides de pêche dans le Montana et ont découvert une lacune sur le marché avec un besoin de vêtements performants simples et confortables. Tanner Sutton a convaincu sa sœur, Jenna, et son beau-frère, Austin, de quitter leur emploi et de déménager à Charleston pour faire progresser Free Fly en tant qu’entreprise familiale.

«Nous sommes une entreprise familiale et, pour nous, cela va plus loin que nous trois», a partagé Jenna Sutton. « Chez Free Fly, nous voulons garder les choses simples. Simplicité. Liberté. Confort… Ce sentiment de profiter de la nature est un sentiment auquel tout le monde s’identifie. Comment pouvons-nous retrouver ce sentiment de liberté ? C’est ce qui a inspiré Free Fly.

La devise de Free Fly est « Comfort On. Adventure Out » – et à juste titre. Avec l’équipement Free Fly, vous n’avez pas à sacrifier le confort pour la protection tout en profitant du temps en plein air. La marque conçoit ses équipements en tenant compte d’une variété de climats et de destinations, et propose plusieurs tissus et coupes différents. (Suivez les guides sur leur site Web pour découvrir quels styles conviennent le mieux à votre style de vie.)

Avantages

Confort doux comme du beurre

Protection UV, allant de UPF 20 à 50+

Séchage rapide

Respirant

Résistant aux odeurs

Durable et fait pour durer

Vaste choix de couleurs et de matériaux

Polyvalent à porter du bateau au bar

Les inconvénients

Doit sécher à l’air libre, ne passe pas au sèche-linge

Moins de styles disponibles dans les offres pour femmes

Achetez maintenant

Pourquoi j’aime Il

Vol libre vraiment est le vêtement d’extérieur le plus confortable que j’ai jamais porté. Le mélange de bambou crée un tissu doux comme du beurre, et chaque vêtement en bambou offre une protection UV avec des indices allant de UPF 20 à 50+. De plus, les vêtements sont durables et faits pour durer. Je porte toujours des pièces que j’ai achetées il y a six ans ! J’ai accroché tous les hommes de ma vie avec Free Fly, et c’est mon cadeau préféré pour tout homme en toute occasion.

Lorsque les températures augmentent, le tissu à séchage rapide de Free Fly Apparel me garde au frais et au sec, ce qui le rend idéal pour les vêtements de transition. Si vous n’en avez jamais fait l’expérience, porter du bambou donne l’impression de ne rien porter. C’est le matériau le plus respirant pour les vêtements et les draps, meilleur que le coton, le chanvre, la laine et les matières synthétiques.

Free Fly Apparel est conçu pour être porté toute la journée sans odeur, car le bambou résiste à la rétention des odeurs. Chaque vêtement est stratégiquement polyvalent, de la première prise au happy hour, et conçu pour une activité spécifique. De vrais guides de pêche et des hommes et femmes de plein air testent les équipements Free Fly sur le terrain.

L’entreprise met l’accent sur le fait de redonner au suivant, en se concentrant sur trois initiatives : conservation, humanitaire et nouvelle génération. Ils s’associent à Charleston Waterkeeper, Windwood Farm et OneWorld Health. Et le bambou est renouvelable, sans pesticides ni irrigation.

Mais ne me croyez pas sur parole !

Ce qui distingue l’équipement de Free Fly, c’est sa spécialisation dans le bambou, et les critiques sont d’accord.

Andrew K., un critique cinq étoiles, déclare : « Un croyant en bambou. Je suis devenu un grand converti au bambou, difficile de recommencer à porter autre chose en fait.

À propos du sweat à capuche léger en bambou pour hommes, Jason C. partage : « Je vais passer le reste de ma vie dans ces chemises, si incroyablement confortables. »

C’est le meilleur sweat à capuche que possède Richard M, et il dit : « J’ai essayé plusieurs chemises « pêche », mais aucune n’était confortable. J’ai acheté deux de ces Free Fly sur un coup de tête. Je ne pourrais pas être plus heureux. Il fait plus de 90 degrés Fahrenheit alors que je pêche en plein soleil sans ombre et je suis toujours à l’aise.

Depuis le soleil de l’Arizona, Connie T. remarque : « Excellente couverture par tous les temps, mais j’aime particulièrement la protection contre les journées ensoleillées, avec une capuche et un chapeau. Je suis une femme de 70 ans de l’Arizona et ma peau a eu assez de soleil… J’en possède maintenant cinq de ce style à porter toute l’année. Mes plus grands sont toujours en pleine forme.

Où acheter Vêtements pour mouches libres

via le marchand

Les vêtements Free Fly peuvent être achetés via le site Web de la marque ou en personne chez un revendeur Free Fly. La plupart des pièces vont de 75 $ à 100 $. Si vous ne possédez pas de vêtement Free Fly, qu’attendez-vous ?

Achetez maintenant

Meilleur Produits de vêtements à mouche gratuits

Bambou Sweat à capuche léger

Daria Smith/Bricoleur familial

Lorsque je suis sur l’eau (sur un bateau ou un kayak gonflable), un sweat à capuche en bambou et un short brise-vent sont mon uniforme de tous les jours : je possède six sweats à capuche. Il sert de couche légère et douce comme du beurre, avec une capuche croisée et des trous pour les pouces. Le bambou est respirant et résistant aux odeurs avec un indice UPF 20+ et offre une coupe aérée et décontractée. Pas étonnant qu’il ait des centaines de notes cinq étoiles !

Pour les hauts pour femmes avec une sensation similaire et une coupe différente, j’aime aussi le débardeur à dos nageur Bamboo Motion, le t-shirt léger en bambou et les manches longues légères en bambou. En hiver, pour des options plus chaudes, j’opte pour le sweat à capuche Bamboo Flex et le quart de zip Bamboo Flex.

Pour les hommes, essayez également le t-shirt léger à manches longues en bambou, le t-shirt léger en bambou, le t-shirt Bamboo Motion, le polo flexible en bambou, le henley flexible en bambou, le sweat à capuche flexible en bambou et le quart de zip flexible en bambou.

Achetez maintenant (hommes)

Achetez maintenant (pour femmes)

Short brise

Daria Smith/Bricoleur familial

Fabriqué avec UPF 50+ et extensible dans quatre directions, le short Breeze est léger et aéré avec un cordon de serrage intérieur pour un ajustement personnalisé et une large ceinture élastique. Le short Breeze pour femme offre une coupe taille mi-haute et dispose d’un entrejambe de 3,5 pouces. Les shorts Breeze pour hommes sont disponibles en trois longueurs : 6 pouces, 7 pouces et 8 pouces, plus une option doublée d’un boxer de 7 pouces.

Pour la version pantalon, optez pour le pantalon brise pour homme et le jogging brise doublé en bambou (pour les mois les plus chauds) ou le jogging brise (une option plus légère) pour les femmes. Je coupe la brise lors de chaque voyage de camping en solo avec mon chien.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

Short Latitude

Daria Smith/Bricoleur familial

Le short latitude est fabriqué à partir d’un tissu à séchage rapide avec une finition hydrofuge durable et UPF 50+ pour un confort évacuant l’humidité toute la journée. Le short latitude pour femme présente une coupe taille mi-haute, un cordon de serrage, une taille élastique et un entrejambe de 3,5 pouces. Le short latitude pour hommes a une taille fixe avec un passant de ceinture, une fermeture à bouton et une jambe fuselée avec un entrejambe de 7,5 pouces. Pour les hommes, il existe également un pantalon latitude.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

Sweat à capuche Élévation

via le marchand

Le tissu Elevate a été créé en pensant à des temps de séchage ultra-rapides tout en privilégiant la protection et la durabilité. Profitez de performances prolongées avec UPF 30+ pendant des heures sur l’eau. Le sweat à capuche Elevate est doté d’un revers solaire innovant, d’une capuche croisée et de manches raglan pour faciliter les mouvements. Associez-le à des lunettes de soleil polarisées pour une protection solaire toute la journée.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

Pantalon de jogging en polaire de bambou

Daria Smith/Bricoleur familial

Ce sont vraiment les pantalons de survêtement les plus confortables que j’ai jamais possédé. Fabriqué en polaire de bambou, le jogger en bambou est doté d’une taille élastique avec un cordon de serrage et des poches latérales, et offre une coupe ajustée et ajustée juste pour elle. (La coupe pour hommes comporte une jambe droite.) Je l’associe au pull à capuche en polaire de bambou (pour femmes et pour hommes) pour ma tenue de voyage à l’aéroport ou en voiture.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

Veste de pluie Cloudshield

via le marchand

La veste de pluie Cloudshield est 100 % imperméable et silencieuse avec une extensibilité bidirectionnelle. Chaque couture de la coque imperméable à trois couches est entièrement recouverte d’une membrane imperméable et respirante. Il est conçu pour être porté sur des couches légères, idéal pour les voyages. Les styles pour hommes et femmes comportent des bras et des manches effilés.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

Veste Brise

via le marchand

En vivant sur la côte, vous apprendrez vite qu’il fait toujours 10 degrés de moins sur l’eau ou sur le rivage. C’est à ce moment-là que je sors mon brise-vent, un incontournable pour la navigation de plaisance et pour un usage quotidien. je prends un coup de soleil très facilement, et cette veste est toujours sur moi ou dans ma voiture pendant les mois d’été pour cette raison.

La veste brise-vent est légère, respirante, fabriquée à partir d’UPF 50+ et possède une finition hydrofuge durable. Il comporte une capuche, des poches zippées pour les mains et deux poches poitrine avec fermetures éclair dissimulées. Bien que je commande généralement un petit chez Free Fly Apparel, j’opte pour un moyen dans les vestes pour une coupe plus ample.

Achetez maintenant (pour femmes)

Achetez maintenant (hommes)

FAQ

Qu’est-ce que les vêtements UPF et comment ça marche ?

UPF dénote la capacité d’un tissu à lutter contre les rayons du soleil. Plus l’indice UPF d’un vêtement est élevé, plus il offre de protection. Si une chemise a un UPF de 50, seulement 1/50 des rayons du soleil peuvent la traverser, elle est donc efficace à 98 % pour bloquer les rayons UVA et UVB.

La crème solaire est essentielle, mais vos vêtements peuvent également vous protéger du soleil. Il n’est pas nécessaire de réappliquer un écran solaire sur les zones dans lesquelles vous portez des vêtements UPF et vous pouvez profiter du plein air plus longtemps. Journées au lac prolongées !

Comment laver les vêtements Free Fly ?

Je recommande de laver à l’eau froide et avec un détergent léger au cycle délicat. Ne le faites pas, je le répète, ne pas mettez Free Fly Apparel dans la sécheuse. Cela n’abîmera pas vos vêtements après une seule erreur, mais cela réduira leur durée de vie.

Où sont fabriqués les vêtements Free Fly ?

Free Fly est une entreprise familiale basée à Charleston, en Caroline du Sud. Les produits sont fabriqués dans quelques usines durables certifiées Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) en Chine et au Vietnam.

Le bambou Free Fly provient des forêts du nord de la Chine et est cultivé sur des terres agricoles régénératives certifiées Forest Stewardship Council (FSC). Aucun pesticide ni engrais n’est impliqué. Lors de la récolte du bambou, ils ne prennent que la partie supérieure pour minimiser la replantation et l’érosion du sol.

Achetez plus intelligemment grâce à nos recommandations d’experts en matière d’outils, d’équipements et d’offres économiques sur les produits de bricolage et de maison à ne pas manquer. Inscrivez-vous au Newsletter Les trucs que nous aimons.