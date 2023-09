Jardiner au bord de la Lune : comment utiliser les phases lunaires pour la plantation et la récolte

En tant que maître jardinier et herboriste, je travaille avec la nature dans mes pratiques de jardinage. Je n’utilise pas de produits chimiques. Je suis les principes de la permaculture. Et mon objectif est d’être en harmonie avec Mère Nature autant que possible.

Le jardinage lunaire, ou jardinage au bord de la lune, est une autre technique basée sur la nature que j’incorpore. Il s’agit d’un concept ancien et fascinant, centré sur l’idée que l’énergie distincte de chaque phase de la lune s’aligne sur des tâches et des plantes spécifiques du jardin.

Je sais que ça a l’air sorcier et magique. Mais il y a des données scientifiques légitimes derrière cela, et je connais beaucoup de gens qui ne jurent que par cette technique pour générer des plantes plus saines et des récoltes plus importantes.

Qu’est-ce que jardiner au bord de la Lune ?

En termes simples, il s’agit de synchroniser les activités de jardinage avec les différentes phases du cycle lunaire.

Nous savons que l’attraction gravitationnelle de la Lune influence les marées de nos océans. Mais cela a également un impact significatif sur les petites étendues d’eau, notamment sur la teneur en humidité du sol et des plantes elles-mêmes. De cette manière, il influence les modes de croissance, la santé et la vigueur des plantes.

Le cycle de la lune comprend quatre phases principales : la nouvelle lune, le premier quartier ou lune croissante, la pleine lune et le dernier quartier ou lune décroissante. En jardinage lunaire, chaque phase est meilleure pour certains types d’activités de jardinage.

Exemple concret : comme l’attraction gravitationnelle de la lune est la plus forte lors d’une nouvelle lune, son énergie stimule la croissance des racines. Il est donc préférable de planter des graines et de transplanter des plants et des jeunes plants pendant la nouvelle lune pour favoriser une croissance forte et vigoureuse des racines. D’un autre côté, la phase de pleine lune augmente la teneur en humidité des plantes, ce qui les rend idéales pour la récolte.

Le jardinage lunaire rend également compte du passage de la lune à travers les douze constellations du zodiaque, chacune associée à un élément terre, feu, air ou eau. On pense que ces éléments influencent différents types de plantes et leurs modes de croissance.

En réalité, cela se résume à ceci : jardiner au bord de la lune encourage les jardiniers à être plus attentifs et observateurs du monde naturel qui les entoure, favorisant ainsi un lien plus profond entre le jardinier, ses plantes et les corps célestes au-dessus.

Quelle est l’origine et l’histoire du jardinage par la Lune ?

Les racines du jardinage lunaire remontent aux civilisations anciennes, notamment les Romains, les Égyptiens, les Mayas et même les Celtes. Tous ont observé les phases de la lune pour guider leurs pratiques agricoles.

Certaines de ces civilisations ont laissé des almanachs agricoles détaillés, notamment les Mayas, réputés pour leurs connaissances astronomiques avancées. Leurs registres agricoles comprennent des informations sur les phases lunaires et les événements célestes qui ont guidé leurs efforts agricoles.

La pratique a persisté à travers le temps. Le Old Farmer’s Almanac, le plus ancien d’Amérique, fournit à ses lecteurs des informations sur le jardinage lunaire depuis 1792.

Les communautés agricoles du monde entier pratiquent encore l’agriculture lunaire. Les jardiniers amateurs intéressés à travailler avec le monde naturel au lieu de le combattre se tournent vers le jardinage lunaire avec beaucoup de succès.

Avantages du jardinage au bord de la lune

Le jardinage lunaire offre plusieurs avantages par rapport au jardinage traditionnel :

Croissance améliorée des plantes : Aligner la plantation sur les phases de la lune peut conduire à des plantes plus saines et à croissance plus rapide.

: Aligner la plantation sur les phases de la lune peut conduire à des plantes plus saines et à croissance plus rapide. Rétention d’humidité améliorée : L’attraction gravitationnelle de la lune peut améliorer l’humidité du sol, ce qui est bénéfique pour la germination des graines.

: L’attraction gravitationnelle de la lune peut améliorer l’humidité du sol, ce qui est bénéfique pour la germination des graines. Meilleure lutte antiparasitaire : Certains jardiniers observent moins de ravageurs et de maladies lorsqu’ils suivent les principes de jardinage lunaire.

: Certains jardiniers observent moins de ravageurs et de maladies lorsqu’ils suivent les principes de jardinage lunaire. Meilleur contrôle des mauvaises herbes : Enlever les mauvaises herbes entre la lune décroissante et la nouvelle lune, lorsque la croissance des plantes est la plus lente, rend les mauvaises herbes moins susceptibles de revenir. Mon grand-père ne jurait toujours que par le désherbage lorsque la lune était en Lion.

Le jardinage lunaire ne présente vraiment aucun inconvénient. Cela ne fait pas de mal à vous ou à votre jardin et ne nécessite aucune préparation ou outil spécial. Et cela ne demande pas plus de travail que le jardinage ordinaire.

Plantation selon les phases lunaires

Chaque phase lunaire offre une énergie unique pour différentes activités de plantation :

Plantation de nouvelle lune : Idéal pour semer des graines et planter des cultures hors sol.

: Idéal pour semer des graines et planter des cultures hors sol. Plantation de lune croissante : Idéal pour la croissance et le développement foliaire, en particulier pour les plantes à feuilles et les légumes.

: Idéal pour la croissance et le développement foliaire, en particulier pour les plantes à feuilles et les légumes. Plantation à la pleine lune : Parfait pour planter des plantes-racines et des bulbes.

: Parfait pour planter des plantes-racines et des bulbes. Plantation de lune décroissante: Une période propice à la taille, au désherbage et à la récolte.

Récolte par phases lunaires

Comme pour la plantation, chaque phase lunaire offre des moments optimaux pour la récolte :

Récolte de la lune croissante : Idéal pour cueillir des légumes-feuilles et des herbes pour une utilisation immédiate.

: Idéal pour cueillir des légumes-feuilles et des herbes pour une utilisation immédiate. Récolte de pleine lune : Parfait pour les légumes racines et les fruits.

: Parfait pour les légumes racines et les fruits. Récolte de la lune décroissante : Idéal pour les cultures destinées au stockage.

: Idéal pour les cultures destinées au stockage. Récolte de la nouvelle lune: Généralement une période de repos, mais peut être utilisée pour la récolte si nécessaire.

Conseils et techniques de jardinage lunaire

Pour commencer le jardinage lunaire, tenez compte de ces conseils :

Utiliser des calendriers lunaires et des outils de planification : Utilisez un calendrier lunaire pour suivre les phases de la lune et planifier vos activités de jardinage en conséquence.

: Utilisez un calendrier lunaire pour suivre les phases de la lune et planifier vos activités de jardinage en conséquence. Observer les phases lunaires et les signes lunaires : Apprenez à observer les phases et les signes de la lune dans votre ciel local.

: Apprenez à observer les phases et les signes de la lune dans votre ciel local. Utiliser des pratiques complémentaires: Combinez le jardinage lunaire avec d’autres pratiques biologiques et biodynamiques pour de meilleurs résultats. Le jardinage biodynamique est une approche holistique, régénératrice et naturelle visant à améliorer la santé du sol, des plantes, des animaux et des personnes qui vivent et travaillent dans cet espace. Concentrez-vous sur la santé des sols, suivez les principes de la permaculture et essayez de nouvelles façons de travailler avec la nature, comme le compostage sur place ou la construction d’un lit de culture immense.