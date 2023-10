J’ai essayé une plaque chauffante LoCo et maintenant je l’utilise plus que mon Blackstone

Mary Henn/Bricoleur familial

Je suis un grand fan des plaques chauffantes d’extérieur depuis quelques années maintenant. En réalité, je suis dans le train des plaques chauffantes depuis qu’il y a eu une montée en popularité de Blackstone, où je vis, il y a plusieurs étés. Les grils à dessus plat sont parfaits pour beaucoup de choses : hamburgers, petit-déjeuner, fajitas, riz frit, etc. Il existe même des options portables pour des activités comme le talonnage et le camping ! En tant que grand fan de Blackstone, j’étais sceptique quant à l’idée de donner un tour à une autre plaque à gaz, mais les caractéristiques de ce gril à dessus plat LoCo ont attiré mon attention.

J’ai testé moi-même la LoCo SmartTemp Griddle et laissez-moi vous dire que j’ai été époustouflé par le système intelligent de régulation de la température, d’allumage électronique et de mise à niveau. Que vous soyez un premier acheteur de plaque chauffante ou que vous cherchiez à améliorer votre ancien gril à dessus plat, voici un aperçu complet de la plaque chauffante LoCo SmartTemp afin que vous puissiez décider quelle plaque chauffante vous convient le mieux avant d’acheter.

Qu’est-ce que la plaque chauffante LoCo SmartTemp ?

Les plaques LoCo éliminent les incertitudes liées à la cuisine en plein air. La plupart des plaques chauffantes d’extérieur standard ont des cadrans qui vous donnent une vague lecture « élevée », « moyenne » ou « basse », où il est difficile de dire à quelle température vous cuisinez réellement. Pas cette plaque chauffante LoCo SmartTemp. Les boutons de contrôle de la température du gril à dessus plat LoCo sont dotés d’affichages numériques qui vous permettent de lire et d’ajuster les températures de cuisson par incréments de 25 degrés.

VIA MARCHAND Achetez sur Home Depot Achetez sur Lowe’s Achetez sur Cabela’s Achetez sur Bass Pro Shops Nous l’avons essayé Plaque chauffante LoCo SmartTemp La technologie de cette plaque chauffante à dessus plat cuit les aliments à des températures précises.

Des températures de cuisson plus précises signifient moins de cuisson excessive ou insuffisante des aliments et vous pouvez suivre une recette de plus près. Avec une plaque LoCo Griddle à deux ou trois brûleurs, vous pouvez également cuire différents aliments à différentes températures de chaque côté du gril. C’est idéal pour saisir les viandes à haute température d’un côté du gril et cuire les légumes à une température plus basse de l’autre côté.

Mais les fonctionnalités high-tech ne s’arrêtent pas là. Les plaques LoCo ont un allumage électronique, un système de mise à niveau, des roues surdimensionnées et plus encore. Continuez à lire pour un aperçu complet de la plaque chauffante LoCo SmartTemp.

Caractéristiques de la plaque chauffante LoCo SmartTemp

En plus d’un affichage intelligent de la température, cette plaque chauffante LoCo SmartTemp à 2 brûleurs dispose d’un allumage intelligent qui vous permet d’allumer le gril en appuyant simplement sur un bouton. C’est si facile. Il dispose également d’un système de nivellement intégré qui envoie la graisse directement dans le trou de vidange. Il existe également un système de verrouillage pour une sécurité et une stabilité accrues pendant la cuisson.

La table de cuisson du gril à dessus plat LoCo mesure 26 pouces, ce qui signifie 530 pouces carrés de surface de cuisson. En d’autres termes, il y a suffisamment d’espace pour cuisiner pour un groupe de personnes. La plaque chauffante est dotée de porte-serviettes en papier et de sacs poubelles pour plus de commodité et d’organisation. Cependant, je me suis retrouvé à tout mettre sur les deux étagères latérales rabattables pendant la cuisson pour avoir tout à portée de main.

Le couvercle à charnière facilite le retrait et le remplacement du haut de la plaque chauffante, et il n’est pas non plus possible d’égarer le couvercle supérieur (j’ai déjà eu ce problème, croyez-le ou non, avec d’autres plaques chauffantes où le couvercle se détache complètement). Il y a même une armoire de rangement au bas du système qui cache le réservoir de propane (ce qui peut être une horreur) et laisse de la place pour d’autres gros objets que vous voudrez peut-être conserver sous la plaque chauffante.

Comment nous l’avons testé

Comme je l’ai mentionné, après avoir lu les fonctionnalités intelligentes de la LoCo SmartTemp Griddle de 26 pouces, j’étais ravi d’en mettre la main sur une. je amour recevoir sa famille pour le petit-déjeuner du dimanche matin, et quand il fait beau, cuisiner et passer du temps dehors rend la situation encore meilleure. Naturellement, je ne pouvais pas attendre une réunion du dimanche pour casser ma LoCo Griddle, alors mon partenaire et moi avons testé le grill en préparant d’abord le petit-déjeuner pour le dîner.

Installation

Pendant que je préparais à manger, mon partenaire a fait rouler le gril de notre garage sur le côté de notre maison et à travers la cour jusqu’au patio. Heureusement, le gril à dessus plat LoCo est doté de quatre grandes roues, ce qui permet de le déplacer facilement sur le béton et l’herbe. Une fois arrivé là où nous le souhaitions, nous avons branché un réservoir de propane et l’avons branché.

Au début, j’étais un peu rebuté par le cordon qu’il faut brancher (pour que les contrôles de température numériques avec affichage LED fonctionnent) car nous n’avons pas de prise extérieure. Cependant, le cordon est suffisamment long et fin pour que nous puissions le brancher facilement à l’intérieur avec une rallonge courte. Nous avons même laissé la porte se fermer pour empêcher les insectes de pénétrer à l’intérieur, et cela n’a posé aucun problème.

Travail de préparation

Après une installation en douceur (notre LoCo Griddle était livrée entièrement assemblée grâce à notre quincaillerie locale), il était temps de cuisiner. Eh bien, presque : il y a un peu de travail de préparation avant d’utiliser une plaque chauffante extérieure pour la première fois. Tout d’abord, nous avons essuyé la table de cuisson avec une serviette humide pour la nettoyer, puis nous avons allumé le gaz et allumé la plaque chauffante (ce qui était incroyablement simple grâce au bouton d’allumage à une touche). Vous devrez régler les commandes pour saisir pendant environ 10 à 15 minutes avant d’assaisonner votre plaque chauffante.

La surface d’une plaque chauffante est comme une poêle en fonte non assaisonnée, il est donc important d’assaisonner le dessus du gril avant de cuisiner dessus. Ce processus est simple (et nécessaire). Prenez simplement un peu d’huile de cuisson sur un chiffon et frottez votre plaque chauffante. Assurez-vous de tenir le chiffon avec un jeu de pinces pour éviter de vous brûler ! Nous avons fait cela plusieurs fois jusqu’à ce que le dessus de la plaque soit brillant.

Petit-déjeuner pour le dîner

Quand est venu le temps de cuisiner, j’ai testé le nouveau gril plat avec de la viande (saucisse), du pain (pain doré) et un légume (pommes de terre rissolées) pour voir comment il fonctionnait sur une variété de types d’aliments. Sur le côté droit, j’ai cuit du pain perdu jusqu’à ce qu’il soit parfaitement doré entre 350 et 375 degrés, sur le côté gauche, j’ai cuit des saucisses à 400 degrés. J’ai placé les pommes de terre rissolées en haut, là où plus d’huile était concentrée, et la température variait entre 350 et 400 degrés selon l’endroit où je mélangeais les pommes de terre rissolées.

Préparer le petit-déjeuner sur la terrasse par une soirée fraîche vaut sans aucun doute cuisiner à l’intérieur. Bien sûr, une bonne brise m’a aidé, mais avoir une grande plaque de cuisson m’a permis de tout cuire (et beaucoup) en même temps, le temps de cuisson a donc été réduit de moitié. De plus, la nourriture (en particulier celle du petit-déjeuner) a tout simplement meilleur goût sur une plaque chauffante à gaz – IYKYK.

Les pommes de terre rissolées étaient parfaitement croustillantes (et non détrempées), le pain perdu avait une bonne saveur et les saucisses étaient grillées à la perfection (ce qui, à mon avis, se penche sur le territoire brûlé car c’est ainsi que les saucisses du petit-déjeuner doivent être cuites). Cependant et quoi que vous décidiez de cuisiner, je vous garantis que vous allez adorer son goût sur la LoCo Griddle. C’est comme une surface de cuisson de qualité restaurant dans votre jardin.

Enfin, je pense que le LoCo Griddle est plus joli que certains des meilleurs grills du marché. Il présente une finition craie brillante de haut en bas, un chariot fermé avec une porte d’armoire et deux étagères pliantes. Il s’intègre parfaitement au décor de patio existant ou à n’importe quelle configuration de cuisine extérieure. La base du chariot de gril maintient tout enfermé, vous n’avez donc pas à regarder un vilain réservoir de propane ou des fils.

Avantages

Contrôles de température intelligents avec affichage LED numérique

Allumage électronique à une touche

Le système de mise à niveau de la table de cuisson incline le dessus de la plaque chauffante pour diriger la graisse dans le piège

Les roues surdimensionnées facilitent les manœuvres

Deux étagères pliantes offrent un grand espace de préparation

Système de verrouillage de la table de cuisson intégré

Le couvercle à charnière et l’armoire de rangement facilitent le rangement

A fière allure, les fils et le réservoir de gaz ne sont pas visibles grâce au chariot de gril inclus

Plus abordable que les plaques chauffantes d’autres marques

Les inconvénients

La plaque chauffante doit être utilisée à proximité d’une prise électrique afin de pouvoir la brancher.

FAQ

Qui fabrique les planchas LoCo ?

LoCo Cookers fabrique des LoCo Griddles et a été fondée en 2022. La société est basée dans l’État de Géorgie. Cependant, les personnes derrière la marque ont passé ensemble plus de 25 ans dans l’industrie de la cuisine extérieure. LoCo Cookers fabrique des plaques chauffantes, des accessoires pour plaques chauffantes, des friteuses et plus encore.

Comment assaisonner une plaque chauffante LoCo ?

J’ai décrit le processus d’assaisonnement ci-dessus, mais je vais le décomposer ici étape par étape pour plus de commodité :

Nettoyer la surface de la plaque avec un chiffon humide

Préchauffer le LoCo Grill pour « saisir » pendant environ 15 minutes

À l’aide d’une serviette et d’une paire de pinces, étalez l’huile de cuisson uniformément sur la surface de la plaque chauffante.

Répétez l’étape précédente jusqu’à ce que le gril soit brillant et qu’il n’y ait plus de flaques d’huile (3 à 5 fois).

Comparaison de produits

La gamme de plaques de cuisson de LoCo comprend également une plaque de cuisson à 3 brûleurs de 36 pouces et une plaque de table de 16 pouces. J’ai trouvé que la plaque chauffante de 26 pouces à 2 brûleurs était d’une taille pratique pour mon petit patio et disposait de suffisamment d’espace pour cuisiner pour environ cinq à 10 personnes à la fois. Si vous souhaitez les mêmes fonctionnalités que la plaque chauffante LoCo SmartTemp de 26 pouces mais que vous disposez de plus d’espace extérieur ou que vous prévoyez de cuisiner fréquemment pour de grands groupes de personnes, je vous recommande de regarder le gril de 36 pouces.

Si vous prévoyez de voyager avec votre plaque chauffante ou de l’utiliser pour le camping ou le talonnage, la plaque chauffante de 16 pouces offre la puissance d’un contrôle intelligent de la température dans un dessus de gril portable. L’écran LED numérique est alimenté par batterie sur ce modèle plus petit, vous n’avez donc pas à vous soucier de trouver un endroit où le brancher si vous êtes en déplacement ou dans la nature.

Verdict final

Je recommande à 100% la plaque chauffante LoCo SmartTemp. En tant que personne qui aime suivre une recette et cuisiner avec précision, je ne pense pas qu’il existe une autre plaque chauffante extérieure sur le marché qui se rapproche du gril à dessus plat LoCo en termes de contrôle de la température, d’allumage facile, d’espace de préparation et d’apparence générale. Je ne pensais pas que je le préférerais à mon Blackstone, mais la plupart du temps, je le préfère.

Où acheter la plaque chauffante LoCo SmartTemp

La plaque chauffante LoCo SmartTemp de 26 pouces (série II) coûte 599 $ et est disponible à l’achat chez Home Depot, Lowe’s et dans d’autres quincailleries. Vous pouvez également consulter les accessoires de plaque chauffante que tout cuisinier devrait posséder. Le temps frais est fait pour cuisiner à l’extérieur : profitez au maximum de l’automne et de la saison du hayon avec une plaque chauffante LoCo.