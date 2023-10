J’ai essayé un matelas Helix Midnight Elite et c’est mon secret pour un sommeil profond et réparateur

Cela fait cinq ans que j’ai obtenu mon diplôme universitaire. Au cours de cette période, j’ai apporté d’innombrables ajustements à mon espace de vie, comme mettre à jour mes meubles, m’attaquer à de petits projets d’appartements et investir dans un appartement chic. Aspirateur Dyson. Mais la seule chose qui n’a pas reçu de mise à niveau ? Mon vieux matelas.

Après des mois de sommeil de plus en plus agité et même de légères douleurs au cou, je savais qu’il était temps de changer. J’ai échangé mon vieux morceau de mousse contre un haut de gamme Matelas Helix Midnight Elite.

Qu’est-ce que le matelas Helix Midnight Elite ?

L’Helix Midnight est conçu pour les dormeurs latéraux qui préfèrent une fermeté moyenne, et la gamme Elite est l’offre haut de gamme de la marque. Il mesure 16 pouces de hauteur avec cinq couches de mousse haute densité. Il prétend amortir, rafraîchir et bercer pendant que vous dormez, ce qui entraîne une « expérience de sommeil réparatrice ».

En tant que marque, Helix propose des matelas sur commande qui sont expédiés directement aux portes de leurs clients. Ils utilisent des matériaux haut de gamme et fusionnent la qualité d’un magasin de matelas avec la facilité de livraison lit dans une boîte.

Caractéristiques du matelas Helix Midnight Elite

La taille Queen mesure 60 pouces de large, 80 pouces de long et 16 pouces de haut.

Pèse 172 livres

Comprend cinq couches de mousse

Mesures 5 à 6 sur l’échelle de fermeté du matelas

Comprend des centaines de bobines d’acier emballées individuellement pour un soutien maximal

Divise le poids et le design en deux couches distinctes : la base et l’insert de confort

Utilise la technologie GlacioTex pour une nuit de sommeil fraîche

Fabriqué aux États-Unis

Livré avec un essai de sommeil de 100 nuits et une garantie de 15 ans

Livraison gratuite (le matelas est livré en deux boîtes)

Comprend deux oreillers Dream gratuits

Bonus : associez-le à la housse Eight Sleep Pod Pro pour transformer instantanément votre nouveau matelas en un lit intelligent.

Comment je l’ai testé

J’ai dormi sur le lit queen-size Matelas Helix Midnight Elite depuis avril 2023. C’est mon expérience honnête.

Choisir le matelas

Soyons réalistes : acheter un matelas est une tâche écrasante. Encore plus en ligne lorsque vous ne pouvez pas ressentir physiquement vos options. Mais Helix résout ce problème avec une solution intelligente Quiz sur le sommeil. Cela m’a aidé à trouver mon matelas idéal avant de l’ajouter à mon panier. Le quiz comprend des questions pour savoir si vous faites vos achats seul ou avec un partenaire, des paramètres corporels tels que l’âge, la taille et le poids, les positions de sommeil et la sensation préférée du matelas. L’ensemble du processus a pris moins d’une minute et j’ai pu faire mes achats en toute confiance.

Note de l’éditeur: J’ai appris après coup qu’Helix avait showrooms partenaires si vous souhaitez tester les options de matelas en personne.

Helix a également un outil pratique Outil de comparaison de matelas si vous hésitez entre une variété de modèles. Le Sleep Quiz m’a mis en correspondance avec le Helix Midnight, mais je voulais également enquêter sur le Midnight Luxe et le Midnight Elite. J’ai pu voir les caractéristiques des trois modèles côte à côte. Plusieurs onglets ne sont pas nécessaires !

Processus de commande

Et, pour calmer davantage mes nerfs, je pourrais commander facilement, sachant qu’Helix propose un essai de sommeil de 100 nuits. Par le site de la marquesi vous n’êtes pas satisfait de votre matelas pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le retourner pour un remboursement complet.

Après avoir étudié toutes mes options, j’ai atterri sur l’Helix Midnight Elite. J’avais hâte de tester les couches de confort luxueuses et le soutien lombaire de premier ordre, entre autres fonctionnalités.

Expérience de livraison

Le matelas Helix est arrivé sur mon porche dans deux cartons, certes très abîmés. J’ai adoré qu’ils répartissent le poids entre deux paquets. Même s’il s’agissait toujours d’un travail à deux, cela a rendu la montée de chaque pièce dans les escaliers un peu plus facile. Et, même si chaque boîte était endommagée, le matelas lui-même était solidement enveloppé, sans aucune égratignure sur l’enveloppe en plastique.

Installer le matelas

J’ai commencé l’installation de mon matelas Helix un samedi matin. Après avoir retiré mon vieux matelas, j’ai rangé les cartons dans ma chambre. J’ai sorti les instructions et j’ai commencé à dérouler le matelas. Cette étape était un entraînement ! Lorsque j’ai atteint la dernière couche de plastique, j’ai hissé le matelas sur mon cadre de lit et coupez le dernier morceau. À ce stade, le matelas a commencé à se dilater. Il n’a fallu que quelques minutes pour qu’il atteigne sa taille maximale, mais je l’ai quand même laissé aérer pendant quelques heures.

J’ai tout de suite senti un avantage majeur : il n’y avait pas beaucoup d’« odeur de matelas neuf ». L’un de mes plus grands ennuis avec les matelas box est cette odeur chimique qui est censée se dissiper après quelques jours. Le matelas Helix n’avait rien de tout cela. Il y avait une légère odeur d’emballage en plastique, mais rien d’extraordinaire. Et il a disparu presque immédiatement après avoir ouvert la boîte et placé le matelas sur le cadre du lit.

Après le déjeuner, il était temps de passer à l’insert. Une partie de ce qui rend le matelas Helix Elite si spécial est qu’il est divisé en deux parties : la base et l’insert de confort. Non seulement cela facilite l’expédition et l’installation, mais cela élève vraiment le matelas au rang d’expérience de luxe. La base faisait déjà deux fois la profondeur de mon ancien matelas et le surmatelas a littéralement propulsé mon lit vers de nouveaux sommets. De plus, si vous n’êtes pas satisfait du niveau de fermeté de votre matelas, vous pouvez tester un autre insert plutôt que de remplacer le tout.

Pour l’installer, j’ai sorti le surmatelas de la boîte et, encore une fois, j’ai commencé à déballer tout le plastique. Je me suis assuré que la poche de base était ouverte, puis j’ai mis le surmatelas en place. Ensuite, j’ai commencé à fermer la poche avec une fermeture éclair, enfermant le surmatelas à l’intérieur. C’était encore un autre entraînement ! Le premier côté est facile à fermer par fermeture éclair, mais à mesure que l’enveloppe se resserre à chaque fermeture éclair, il devient plus difficile de se débattre. Après plusieurs minutes de repositionnement et de tiraillement, le surmatelas était sécurisé et la configuration de mon matelas Helix Midnight Elite était terminée.

Bien que je sois la preuve vivante qu’il est possible d’installer ce matelas par vous-même, je recommande fortement de faire appel à une aide.

Le test du sommeil

Samedi soir, j’étais prêt à mettre ce matelas à l’épreuve. J’ai lutté sur un nouveau protège-matelas et a attrapé un jeu de draps propres. Le matelas étant très profond, la marque recommande d’utiliser des draps à poches profondes. Mon ancien matelas mesurait 8 pouces, donc je n’en avais pas sous la main. J’ai dit une prière rapide pour que je n’aie pas besoin de faire une course Target à 21 heures et je me suis mis au travail. Heureusement, ils juste ajuster. À un moment donné, je ferai le changement – ​​je regarde déjà le options de Boll & Branch– mais c’était bien de savoir que je n’avais pas besoin de mettre à jour toute ma lingerie en même temps.

J’ai fini de faire le lit, et mon fiancé et moi avons rampé, euh, sauté dedans. Je n’en reviens pas de la profondeur de ce matelas ! Étant donné que le matelas mesure 16 pouces de hauteur, c’était un gros ajustement pour mon moi de 5’4. En se basant uniquement sur la taille, l’Helix Midnight Elite semble provenir d’un magasin de matelas de luxe, pas d’une boîte.

Maintenant, pour une transparence totale, ma première nuit a été un peu difficile. Le matelas était très ferme et je me demandais si j’avais commis une erreur. Après quelques nuits, je me suis adapté à cette sensation. Et maintenant, après un mois, le matelas semble rodé et aligné avec sa fermeté moyenne annoncée.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est la façon dont la qualité de mon sommeil s’est considérablement améliorée en quelques semaines seulement. La douleur au cou avec laquelle je me réveillais ? Disparu. Et pour la première fois, je me sens soutenue dans mon sommeil. De plus, chaque nuit offre un sommeil plus profond et plus réparateur. J’ai généralement le sommeil très léger et je me réveille à peu près à tout. Une sirène, un chien qui aboie, un coup de tonnerre, la lumière du soleil qui entre à flots, trop de chaleur, trop d’humidité, vous voyez l’image.

Avant l’Helix Midnight Elite, il était courant que je me réveille au moins une fois pendant la nuit. Ce matelas m’a offert plusieurs nuits de sommeil totalement ininterrompu. Et les nuits où je faire Je me réveille encore, je me sens reposé lorsque mon réveil sonne. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que j’obtiens un sommeil de meilleure qualité, même lorsque la quantité manque.

De plus, l’Helix Midnight Elite fait un excellent travail en minimisant les mouvements. Sur notre ancien matelas, chaque fois que mon partenaire ou moi nous déplacions, l’autre le sentait. Les cinq couches de mousse de l’Helix et les centaines de bobines d’acier emballées individuellement absorbent parfaitement les chocs. Ce matelas est également silencieux, sans craquements ni grincements.

Les matelas Helix comprennent également deux oreillers Dream gratuits avec votre commande de matelas. Avec un rembourrage alternatif en duvet, ces oreillers sont si doux. En tant que dormeurs latéraux, mon partenaire et moi les trouvons un peu trop moelleux pour offrir suffisamment de soutien au cou. Mais ils ajoutent une belle finition nette à notre lit, et j’aime que vous puissiez les mettre dans la machine à laver pour les nettoyer.

Avantages

Matelas à soutien moyen incroyablement confortable qui, d’après mon expérience, procure un sommeil profond et réparateur

Abattage luxueux semblable à un lit d’hôtel

Comprend deux oreillers qui ajoutent encore à l’expérience du lit d’hôtel

Livré dans deux boîtes pour une installation facile

Aucun sommier tapissier requis

Un essai de sommeil de 100 nuits garantit que vous aimerez votre nouveau matelas ou que vous serez remboursé

Garantie 15 ans

Chaque matelas est fabriqué aux États-Unis sur commande

Fabriqué avec des tissus et de la mousse certifiés OEKO-TEX et CertiPUR-US (AKA le matelas ne contient pas de métaux lourds ni de produits chimiques nocifs)

Les inconvénients

Du côté cher pour les matelas de style lit dans une boîte

Fonctionne uniquement avec les cadres de lit de style plateforme

Les oreillers inclus ne fournissent pas une tonne de soutien du cou pour les dormeurs sur le côté (pas de transpiration, il suffit de ramasser le meilleurs oreillers sur Amazon )

FAQ

Combien de temps durent les matelas Helix ?

Les matelas Helix sont assortis d’une garantie limitée de 10 ou 15 ans. Le style Elite que j’ai testé est couvert pendant 15 ans.

Helix est-il fabriqué aux États-Unis ?

Oui! Chaque matelas Helix est fabriqué à la main aux États-Unis. Une fois commandé, votre matelas spécifique est fabriqué sur mesure et expédié sous 6 à 10 jours.

Retournez-vous ou faites-vous pivoter un matelas Helix ?

Un matelas Helix ne peut pas être retourné. Les couches sont spécifiquement ordonnées pour maximiser les performances, et avec un matelas Elite, vous perdriez l’accès à l’insert de confort. Pendant que tu peut faites pivoter votre matelas Helix, ce n’est pas nécessaire.

Comparaison de produits

Il existe six matelas Helix principaux : Sunset, Moonlight, Midnight, Dusk, Twilight et Dawn. Chacune est disponible dans la collection Core de base, la collection Luxe de niveau intermédiaire ou la collection Elite haut de gamme. Le Sunset et le Moonlight offrent une sensation douce et moelleuse. Le Midnight et le Dusk offrent une sensation moyenne et équilibrée. Et les Twilight et Dawn offrent une sensation de fermeté et de soutien. De plus, les matelas Sunset, Midnight et Twilight sont conçus pour les dormeurs latéraux, tandis que les matelas Moonlight, Dusk et Dawn sont conçus pour les dormeurs sur le dos et sur le ventre. Phew!

Même s’il y a beaucoup de choses à prendre en compte, l’essentiel est qu’il y a un matelas Helix pour tout le monde. Quel que soit votre style de sommeil, votre budget ou la fermeté souhaitée. La marque propose même des options pour les enfants et les dormeurs de grande taille.

Verdict final

Je suis 100% satisfait de mon Matelas Helix Midnight Elite. Il est indéniable que c’est un investissement. Mais étant donné que vous passez 1/3 de votre vie sur un matelas, cela vaut la peine de trouver la solution idéale. Si, comme moi, vous dormez sur le côté et souffrez de douleurs occasionnelles au cou, le matelas Midnight Elite procure un soulagement presque immédiat.

Ce n’est que lors d’un récent voyage pour voir ma famille que j’ai réalisé à quel point j’étais profondément tombé amoureux. Après 10 jours passés à dormir sur un futon, j’avais désespérément envie de rentrer chez moi dans mon luxueux lit de style hôtel. Je suis tranquille en sachant que mon matelas est construit pour durer. Mon seul regret est de ne pas avoir effectué la mise à jour plus tôt.

Où acheter un matelas Helix

via le commerçant

Vous pouvez commander votre propre matelas Helix sur le site de la marque. Le matelas que j’ai testé, un Helix Midnight Elite queen-size, coûte un peu plus de 3 600 $. Les autres tailles et styles vont de 936 $ à 4 124 $. Et gardez un œil sur les ventes fréquentes pour économiser un peu d’argent. De beaux rêves vous attendent !

