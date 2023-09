J’ai essayé le Litter Robot 4, le bac à litière de tous les bacs à litière

La sagesse commune des chats stipule que vous devriez posséder un bac à litière pour chaque chat de votre famille, plus un supplémentaire pour donner à vos amis félins les plus exigeants une certaine variété lorsqu’ils font leurs affaires. Mais que faire lorsque vous n’avez pas la place pour plusieurs bacs à litière ? Restez près de la boîte au garde-à-vous, prêt à ramasser ses crottes dès que cela se produit ? En tant que maman de quatre bébés à fourrure, je n’ai tout simplement pas le temps de fournir ce genre de service en gants blancs. Le Litter Robot 4 pourrait-il être la réponse à mes prières ?

Qu’est-ce que le Litter Robot 4 ?

Le Litter Robot 4 est communément considéré comme le bac à litière autonettoyant qui met fin à tous les bacs à litière autonettoyants – la Rolls Royce des toilettes automatisées pour chats, si vous voulez. Et cela ne ressemble certainement à aucun bac à litière que vous avez vu auparavant ! Litter Robot a complètement réinventé l’expérience de la litière pour chat, renonçant à la conception traditionnelle du bac à sable au lieu d’une conception circulaire en forme de cosse.

L’intérieur du Litter Robot est un tambour rotatif recouvert de caoutchouc ; Une fois que le chat a fini de faire ses affaires, il tourne lentement pour tamiser la litière propre, puis jette les mottes et les crottes de chat dans un compartiment à déchets scellé au bas de l’unité. Il tourne ensuite dans la direction opposée, filtrant la litière propre vers la chambre principale. Le Litter Robot dispose également d’un filtre à charbon intégré pour aider à éliminer les odeurs, afin que vos chats aient toujours l’impression d’utiliser un bac à litière qui leur est exclusivement destiné.

Ce qui distingue vraiment le Litter Robot 4 du reste du pack, c’est sa technologie intégrée. Ce bac à litière autonettoyant se connecte à votre réseau Wi-Fi, vous permettant de savoir quand votre chat a fait ses affaires, à quel point la poubelle est pleine et si vous devez ou non ajouter plus de litière pour chat. Il enregistre également le poids du chat qui utilise la boîte, afin que vous puissiez suivre ses habitudes en matière de salle de bain et remarquer tout changement (c’est-à-dire les choses que votre chat aimerait vous dire), qui pourraient signaler des problèmes de santé.

Caractéristiques du produit Litter Robot 4

Je dois avouer que ce n’est pas ma première aventure avec le Litter Robot 4 : j’avais acheté leur modèle original. waaaaaay en 2005, et mes chats de l’époque ne l’aimaient pas très bien. Le premier Litter Robot était assez bruyant, ce qui les surprenait souvent, leur faisant penser qu’il s’agissait plus d’un robot tueur ou d’un piège à chat diabolique que d’un bac à litière. Mais près de deux décennies de refontes et d’améliorations par rapport à l’idée initiale ont complètement changé tout, donnant au Litter Robot 4 l’impression d’être à des années-lumière de l’original. Voici quelques-unes des fonctionnalités de nouvelle génération qui font de ce gadget high-tech pour animaux de compagnie un changeur de jeu.

Connectivité Wi-Fi et applications

Vous saurez toujours l’état de votre bac à litière et la santé de votre chat grâce à la connectivité Wi-Fi du Litter Robot 4. Une fois que vous aurez téléchargé l’application Whisker de l’entreprise sur votre téléphone intelligent, vous recevrez régulièrement des mises à jour sur la fréquence à laquelle vos chats utilisent le bac à litière, leur poids actuel et le niveau de remplissage du bac à déchets. L’application enregistre et stocke les informations d’utilisation afin que vous puissiez voir les habitudes de votre chat en matière de litière au fil du temps, ce qui peut vous aider à détecter les problèmes de santé dès leur apparition.

Vous pouvez personnaliser de nombreuses fonctions du Litter Robot 4 en utilisant l’application, comme la rapidité avec laquelle le cycle de nettoyage s’active après que votre chat quitte le robot (entre 3 et 30 minutes), les paramètres d’éclairage sensibles au mouvement, le mode veille et le verrouillage de la commande manuelle. panneau sur le robot.

Cycles de nettoyage ultra-silencieux

Contrairement au Litter Robot original, le Litter Robot 4 est si silencieux que vous ne savez peut-être même pas quand il est en marche. En fait, si l’un de mes chats n’aimait pas (pour une raison quelconque) faire un véritable vacarme à chaque fois qu’il utilise le bac à litière, je n’aurais aucune idée que le Litter Robot 4 faisait son travail.

Contrôle des odeurs

Avec quatre chats, je lutte constamment contre les odeurs de litière, et le contrôle des odeurs était l’argument de vente le plus important lorsque j’envisageais le Litter Robot 4. Alerte spoiler : ses capacités de contrôle des odeurs sont excellentes ! J’ai réglé le mien pour qu’il fasse un cycle trois minutes après qu’un de mes garçons ait fini de faire ses affaires, ce qui déverse toutes les touffes et les crottes dans une chambre scellée en dessous. Le Litter Robot 4 est également livré avec un filtre à charbon pour éloigner les odeurs.

Détection de chat

Vous n’avez pas à craindre que votre chat soit coincé dans un bac à litière en rotation active, grâce aux capteurs de détection de chat du Litter Robot 4 qui s’activent au moment où il place une patte sur la marche. Tant qu’il détecte le poids à l’endroit où un chat pourrait marcher, le robot à litière reste en place et n’exécutera un cycle de nettoyage qu’au moins trois minutes après son départ de la zone. Si un chat curieux tente de jeter un œil à l’action pendant qu’un cycle de nettoyage est en cours, le système arrêtera immédiatement les opérations et attendra que la voie soit libre. Les détecteurs enregistrent également le poids de votre chat, ce qui est particulièrement utile dans les foyers comptant plusieurs chats afin que vous puissiez surveiller qui utilise le bac à litière et quand.

Un avantage supplémentaire ? Le Litter Robot dispose d’une veilleuse que vous pouvez allumer, éteindre ou automatiquement.

Comment nous l’avons testé

La première chose à faire avec le Litter Robot 4 est de déterminer où vous allez le placer, ce qui est plus délicat qu’il n’y paraît. Bien que sa taille soit clairement annoncée sur son site Web (29 1/2 pouces de haut et 22 pouces de large, pour être exact), vous n’apprécierez pas pleinement l’ampleur du Litter Robot 4 jusqu’à ce qu’une boîte d’une taille intimidante arrive à votre porte. . Bien que difficile à soulever et à transporter, il y a deux points positifs significatifs : le bac est gargantuesque car le Litter Robot 4 arrive entièrement assemblé, et sa présence gardera vos chatons pleinement occupés pendant que vous installez leur nouveau bac à litière.

J’ai toujours gardé mes bacs à litière dans la salle de bain, mais le Litter Robot est trop grand pour tenir dans le mien. J’ai fini par installer le mien dans le coin de mon salon, là où mes chats passent la majorité de leurs journées à dormir et à se gratter. Je ne suis pas ravi de la situation, mais des choses comme celle-ci sont normales lorsque vous habitez dans un appartement en ville. Heureusement, le Litter Robot 4 est – oserais-je le dire ? – beau, avec un design moderniste élégant qui vous distrait du fait que vous avez des toilettes dans votre salon.

Je m’attendais vraiment à ce que la configuration d’un bac à litière de l’ère spatiale soit déroutante, c’est pourquoi j’étais très reconnaissant pour les vidéos pédagogiques utiles accessibles via le code QR. Après l’avoir branché, j’ai téléchargé l’application Whisker et synchronisé mon bac à litière avec mon téléphone, ce que je n’aurais jamais imaginé faire, mais nous vivons une époque remarquable.

Après avoir rempli le Litter Robot 4 avec ma litière préférée (nous ne jurons que par Naturally Fresh !), je me suis assis patiemment en attendant que mes enfants chats l’examinent, priant pour qu’ils ne la trouvent pas trop menaçante ou intimidante. De nombreux experts en animaux recommandent un certain nombre d’étapes pour aider les chats à s’acclimater à un nouveau bac à litière, mais heureusement, mes quatre garçons ont fini par l’adopter immédiatement. En une semaine, mes chats ont complètement arrêté d’utiliser l’un de leurs bacs à litière traditionnels, préférant la propreté constante du Litter Robot 4 à un bac à litière tenu par des humains misérables et faillibles.

Utilisation et entretien quotidiens

L’objectif principal d’un bac à litière autonettoyant comme le Litter Robot 4 est d’éliminer les tracas liés au ramassage et à l’entretien quotidien, et bon sang, est-ce que cela réussit. Il n’y a que deux problèmes auxquels je dois faire face au quotidien. L’un d’eux balaie le sol à l’extérieur de l’ouverture, comme quelqu’un (qui restera anonyme) adore jeter les déchets hors du bac après les avoir utilisés tout en criant fort sans raison valable.

La seconde : j’appuie sur un bouton pour forcer manuellement un cycle avant de me coucher le soir, histoire de m’assurer qu’il n’y a pas de litière humide collée au fond. Si tel est le cas, j’utilise une pelle à litière standard pour la détacher à mi-cycle afin qu’elle tombe à travers la trappe dans la chambre à déchets située en dessous. Le Litter Robot 4 fait tout le reste !

Avec quatre chats, je dois vider le bac à déchets tous les trois jours environ. Bien que Litter Robot vende des sacs spéciaux anti-odeurs que vous pouvez utiliser pour recouvrir le tiroir, j’utilise des sacs poubelles de cuisine standard de 13 gallons, qui s’adaptent parfaitement. Tout ce que j’ai à faire pour nettoyer, c’est de sortir le tiroir, d’attacher le sac et de le jeter à la poubelle. Très facile.

Avantages

Véritablement autonettoyant

Idéal pour les personnes enceintes qui devraient éviter la litière pour chat ou pour celles ayant des problèmes d’accessibilité

Silencieux

Excellent contrôle des odeurs

Livré pré-assemblé

Installation facile

Technologie de détection de chat pour la sécurité

Application intégrée pour surveiller l’utilisation des toilettes, la capacité du bac à litière et l’activité nocturne

Paramètres personnalisables pour les foyers comptant un ou plusieurs chats

Conception esthétique

Les inconvénients

Assez grand

Certains chats peuvent mettre du temps à s’y habituer

Nécessite encore un peu de nettoyage pour certains dégâts

Pas pour les chatons de moins de 3 livres

Garantie limitée à 1 an

Ce gadget de haute technologie est proposé au prix élevé de 700 $.

Robot à litière 3 contre 4

Si vous hésitez entre l’achat du Litter Robot 3 ou du Litter Robot 4, ou si vous vous demandez comment les 3 se comparent au nouveau Litter Robot 4 amélioré, voici un bref aperçu de ce qui a changé. (Vous pouvez consulter la comparaison complète sur le site Whisker) :

Ouverture plus large pour un accès plus facile au chat

pour un accès plus facile au chat Un design plus élégant ça masque le fait que ce sont littéralement des toilettes

ça masque le fait que ce sont littéralement des toilettes Meilleur contrôle des odeurs grâce à un tiroir à déchets plus profond avec un joint plus serré

grâce à un tiroir à déchets plus profond avec un joint plus serré Écran LowDust réduit la quantité de poussière

réduit la quantité de poussière Capteurs améliorés pour détecter et fournir des niveaux de déchets et de déchets en temps réel

pour détecter et fournir des niveaux de déchets et de déchets en temps réel Plus tranquille (pratiquement silencieux !)

(pratiquement silencieux !) Cinq réglages de retard de cycle (réglez la minuterie pour nettoyer 3, 7, 15, 25 ou 30 minutes après la sortie du chat)

(réglez la minuterie pour nettoyer 3, 7, 15, 25 ou 30 minutes après la sortie du chat) Nouvelles options de couleurs inclure du noir ou du blanc (auparavant gris ou beige)

inclure du noir ou du blanc (auparavant gris ou beige) Seuil de poids inférieur signifie que les chats pesant seulement 3 livres peuvent désormais utiliser le robot

Verdict final

Le Litter Robot 4 est-il une folie ? Absolument. Ce bac à litière autonettoyant n’est pas bon marché, et il est difficile de dépenser ce genre d’argent pour quelque chose à moins d’être absolument sûr qu’il fonctionne. Et après plus de deux mois d’utilisation, je peux affirmer avec confiance que le Litter Robot 4 non seulement fonctionne, mais dépasse les attentes. Si vous êtes un foyer avec un seul chat, il s’agira peut-être davantage d’un achat de luxe, à moins que vous ne vouliez vraiment, vraiment Je déteste ramasser les détritus. Mais pour un foyer comptant plusieurs chats comme le mien, c’est une véritable aubaine.

Où acheter le Litter Robot 4

Achetez le Litter Robot 4 sur le site Web Whisker ou Chewy. Nous pensons que ce produit est parfait pour presque tous les types de propriétaires de chats.

