J’ai essayé ce filtre viral pour pomme de douche et il a rendu mes cheveux plus rebondissants

L’eau qui s’écoule de votre pomme de douche n’est peut-être pas aussi propre que vous le pensez. Des métaux lourds aux minéraux indésirables, l’eau du robinet non filtrée peut irriter votre peau et vos cheveux. Un filtre de douche de qualité peut éliminer les produits chimiques et les odeurs de l’eau, tout comme un filtre à eau que vous utiliseriez pour boire. Filtrer l’eau de votre douche peut également améliorer l’apparence de vos cheveux et de votre peau.

De nombreuses personnes trouvent que leurs cheveux sont plus secs lorsqu’ils se douchent avec de l’eau dure ou non filtrée, et les cheveux secs peuvent être plus sujets aux pétillants et aux pellicules. Un filtre à eau peut également être utilisé pour traiter la peau sèche. Si vous souffrez d’eczéma ou de psoriasis, vous constaterez peut-être qu’un filtre de douche est exactement ce dont vous avez besoin pour soulager la sécheresse.

Avec plus de 11 000 notes cinq étoiles sur Amazon, le filtre de pomme de douche en ligne AquaHome est conçu pour éliminer les produits chimiques agressifs et les métaux lourds de l’eau du robinet. De plus, le filtre peut être installé en quelques secondes sur presque toutes les pommes de douche sans outils.

Nous avons testé le populaire filtre de pomme de douche AquaHome pour voir s’il est à la hauteur du battage médiatique. Faites défiler la page pour découvrir comment nous avons testé le filtre AquaHome et ce que nous avons découvert après avoir soigneusement utilisé le produit.

Qu’est-ce que le filtre de pomme de douche AquaHome ?

Le filtre de pomme de douche AquaHome aide à éliminer la chloramine, le fluorure, le chlore, les métaux lourds, les sédiments et les pesticides de l’eau du robinet. Il est proposé dans une conception de filtre à 15 et 20 étapes, qui nettoie votre eau et réduit la peau, les cheveux et les ongles secs.

De plus, l’AquaHome se connecte à pratiquement tous les types de pommes de douche, y compris les pommes de douche fixes, à pluie, portables et intelligentes. Le processus d’installation est rapide et ne nécessite aucun outil (sauf si votre pomme de douche est vissée si fermement qu’une clé est nécessaire pour la dévisser). Avant d’installer le filtre de douche, vous devrez enrouler du ruban téflon autour du filetage du bras de douche et du filtre de douche. Le filtre s’insère entre le bras de douche et la pomme de douche.

Pourquoi la douche AquaHome Tête Filtrer les tendances ?

L’AquaHome est très populaire parmi les TikTokers comme @haulswithhales car on dit qu’il aide à lutter contre la chute des cheveux, la rosacée et la kératose pilaire (ces petites bosses sur la peau parfois appelées « peau de poulet »). Plus que tout, les utilisateurs constatent des améliorations notables dans la santé de leurs cheveux.

@haulswithhales Si vous ne deviez acheter qu’une seule chose que je recommande sur Amazon, que ce soit celle-ci !!! #amazonfinds #waterfilter #showerfilter #bestamazonproducts #amazonbathroomfinds #lifechangingproducts ♬ son original – Haley | Meilleures trouvailles Amazon

En plus d’ajouter de la brillance à vos cheveux, un filtre à eau comme l’AquaHome peut soulager les démangeaisons, les pellicules et l’eczéma. Il peut également empêcher la croissance de champignons, de bactéries et de moisissures dans votre zone de douche, ce qui peut nuire à votre santé. Parce que l’AquaHome est abordable et facile à installer, les gens l’utilisent partout pour l’essayer par eux-mêmes.

Comment nous l’avons testé

Nous avons testé le filtre de pomme de douche AquaHome pour voir si les allégations concernant l’amélioration de la texture des cheveux et de la peau sont valables.

Le processus d’installation était aussi simple que de retirer la pomme de douche à main, de tordre le filtre sur le bras de douche et de rattacher la pomme de douche. Vous devrez utiliser du ruban téflon et fixer fermement le filtre et la pomme de douche pour éviter les fuites.

J’ai pris une douche avec AquaHome pendant environ deux semaines et j’ai remarqué quelques différences clés dans mon expérience de douche. Premièrement, l’eau de ma douche sentait et avait meilleur goût. (Je ne remplissais pas de verres d’eau avec ma pomme de douche, mais l’eau pénètre inévitablement dans mes yeux et ma bouche pendant la douche.)

Et tout comme l’eau du robinet filtrée de l’évier de la cuisine, l’eau filtrée de ma douche était sensiblement plus propre. Au-delà d’une différence dans le goût et l’odeur de mon eau, j’ai également remarqué moins d’accumulation de résidus de savon sur le sol et les murs de ma douche (signe d’une eau dure due au calcium réagissant avec le savon pour former un résidu).

Maintenant, pour la partie que vous avez probablement consultée, ai-je remarqué des améliorations au niveau de mes cheveux et de ma peau ? Oui et non. Mes cheveux semblaient plus doux et plus rebondissants après avoir utilisé le filtre AquaHome, mais le jury n’a toujours pas évalué les améliorations cutanées.

Pour référence, j’ai des cheveux raides et rêches sujets aux frisottis, qui semblent souvent alourdis. Prendre une douche avec un filtre a réduit les frisottis et a rendu mes cheveux plus légers. Je ne colore pas mes cheveux, je ne peux donc pas expliquer comment cela affecte les cheveux colorés, mais plusieurs utilisateurs ont noté que le filtre aide leur couleur de cheveux à rester brillante plus longtemps.

J’ai aussi une peau extrêmement sensible et une kératose pilaire. L’eczéma et le psoriasis sont d’autres problèmes de peau auxquels je suis confronté de temps en temps. Même si je sors rarement d’une douche chaude sans ressembler à une tomate, l’AquaHome a réduit certaines des rougeurs et des démangeaisons que je ressens après la douche. Cela semblait également adoucir les zones de ma peau où je n’applique pas toujours de lotion, comme l’arrière de mes épaules.

J’ai testé le filtre de pomme de douche AquaHome lors de conditions hivernales extrêmes, j’ai donc été plus proactif dans l’application de lotion après chaque douche. Cependant, ma peau ne semblait pas se dessécher autant entre les douches lors de l’utilisation du filtre.

La différence la plus significative que j’ai remarquée lors de l’utilisation du filtre de douche concernait mes cheveux. Peut-être qu’avec une utilisation à long terme, je verrais plus de différences dans la texture et la douceur de la peau. Pourtant, je n’ai rien remarqué d’incroyablement remarquable sur la façon dont l’eau filtrée affectait ma peau.

Caractéristiques du filtre de pomme de douche AquaHome

L’AquaHome est un filtre de douche léger disponible en cinq couleurs pour correspondre à votre pomme de douche existante. Il est livré avec deux cartouches filtrantes qui dureront six mois chacune, du ruban téflon et des joints toriques en caoutchouc afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour l’installation.

Installez le filtre AquaHome dans la salle de bain ou dans la cuisine pour nettoyer l’eau là où vous en avez le plus besoin. Vous craignez que le filtre affecte la pression de l’eau ? Ne vous inquiétez pas : le filtre ne réduira pas la pression de l’eau existante, vous n’avez donc pas à vous soucier que cela change l’expérience de douche que vous aimez.

Avantages

Abordable

Facile à installer

Disponible en 5 finitions

Compatible avec la plupart des bras de douche et pommes de douche

Livré avec tout le nécessaire pour l’instillation

Comprend une cartouche de filtre de douche supplémentaire

Les inconvénients

Ne peut pas être retourné s’il est ouvert ou utilisé

FAQ

Les filtres de douche fonctionnent-ils réellement ?

Bref, oui, les filtres de douche fonctionnent. L’une des principales raisons d’utiliser un filtre de douche est d’éliminer le chlore, qui peut avoir des effets négatifs sur la peau, les cheveux, la gorge et les poumons. Même si certains experts affirment que les filtres de douche ne traitent pas tous les problèmes de qualité de l’eau qu’ils prétendent, la plupart réussissent bien à gérer les problèmes liés au chlore, qui peuvent affecter spécifiquement les cheveux et la peau.

Quel type de filtre de douche est le meilleur ?

Le meilleur filtre de douche éliminera autant d’impuretés que possible qui peuvent entraîner des problèmes de sécheresse de la peau et des cheveux. Les filtres de douche faciles à installer, économiques et ne provoquant aucune fuite sont idéaux. Certains filtres infusent des vitamines pour de meilleurs soins capillaires : l’AquaHome infuse de la vitamine C dans l’eau.

Les filtres de douche les plus efficaces utilisent un processus KDF (Kinetic Degradation Fluxion) pour filtrer le chlore et autres impuretés de l’eau. L’AquaHome utilise un système KFD-55, le plus courant parmi les filtres KFD.

Un filtre de douche est-il bon pour les cheveux ?

Les filtres de douche sont essentiels pour éliminer l’excès de chlore de votre eau, qui affecte les cheveux. Vos cheveux (et votre peau) seront secs et endommagés si trop de chlore est absorbé par les follicules.

Combien de temps durent les filtres de douche ?

Les filtres de douche durent généralement six mois, selon le filtre choisi. Le filtre AquaHome devrait durer la durée prescrite de six mois. Bien que certains filtres puissent durer plus longtemps, nous recommandons un remplacement régulier pour garantir leur efficacité (comme vous le verriez pour un filtre de réfrigérateur).

Ce que les autres acheteurs avaient à dire

Lakesha Pauling, acheteur vérifié sur Amazon, déclare : « J’adore ce produit. Ma peau est incroyable, si douce et souple. C’est un achat incontournable.

Aube Frazier dit que le filtre de pomme de douche AquaHome fonctionne comme promis. « Mes cheveux étaient si lisses après un seul lavage avec ce filtre ! »