Isolation et économie d’énergie

Il est grand temps pour nous d’apporter de sérieux changements à la façon dont nous consommons les ressources de la Terre et produisons de la pollution.

La vie contemporaine a été construite sur l’hypothèse que nous aurions toujours assez de pétrole, d’eau propre, de bois et d’autres ressources et que notre planète pourrait faire face à toute pollution que nous lançions sur son chemin. Mais ces hypothèses se sont avérées fausses. Nous avons appris que la construction écologique, la conservation de l’énergie, les faibles émissions de carbone et la conscience environnementale sont essentielles pour freiner le réchauffement climatique et assurer la santé de notre planète.

Isolation de la maison

L’isolation retarde le mouvement de la chaleur des surfaces ou des espaces les plus chauds vers les plus froids. En hiver, lorsque l’air chaud de la pièce sort par les murs, monte par le grenier et le toit et descend par le sol, l’isolant bloque – ou du moins ralentit – son départ. Et en été, lorsque les températures extérieures chaudes tentent de se frayer un chemin dans vos pièces climatisées, l’isolation retient la chaleur.

En ralentissant le mouvement de la chaleur, l’isolation économise de l’énergie et réduit également les courants d’air, ce qui rend une maison plus confortable. Plusieurs types d’isolants sont fabriqués, notamment des nattes adaptées au bricolage et des « couvertures » roulées en fibre de verre et en laine de roche ; granulés, fibres et cellulose en vrac qui sont versés ou soufflés dans les greniers et les murs ; et diverses formes de mousse plastique.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous découvrirez les différents types d’isolation, leur classification et les différentes méthodes d’installation.

Coupe-froid et calfeutrage

Les coupe-froid et le calfeutrage sont des moyens simples et économiques de garder l’air chauffé ou climatisé là où il doit être, c’est-à-dire dans la maison. Le chauffage et la climatisation ne servent à rien si l’air s’échappe directement de votre maison. Les coupe-froid sont utilisés pour sceller les espaces autour des pièces mobiles telles que les portes et les fenêtres. le calfeutrage scelle les interstices là où rien ne bouge. Dans les pages suivantes, vous en apprendrez davantage sur le calfeutrage et les coupe-froid.

