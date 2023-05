Isolation en laine de roche : qu’est-ce que c’est et où l’utiliser ?

L’importance d’une maison bien isolée ne peut être surestimée : une isolation correctement dimensionnée et installée peut réduire la consommation d’énergie, vous garder au chaud en hiver et au frais en été, et vous faire économiser de l’argent avec des factures d’énergie réduites.

Pour les propriétaires et les constructeurs de maisons, l’isolant en fibre de verre est l’isolant de choix depuis de nombreuses décennies. Alors que la fibre de verre reste très populaire, il existe un autre type d’isolant qui gagne en popularité dans l’industrie de l’isolation : l’isolant en laine de roche.

Qu’est-ce que l’isolation en laine de roche ?

La laine de roche, également appelée laine minérale, se présente sous forme de nattes faciles à installer, semblables à la fibre de verre. Mais au lieu d’être composée de fibres de verre pelucheuses, la laine de roche est faite de – vous l’avez deviné – des roches, ce qui ne semble même pas possible. Voici une brève explication du processus de fabrication.

La roche naturelle est chauffée dans un four à environ 3 000 degrés jusqu’à ce qu’elle fonde en un liquide. Le liquide semblable à du magma est exposé à un jet d’air ou de vapeur à haute pression, puis filé à très grande vitesse en longs brins de fibres. (Pensez : machine à barbe à papa remplie de roche liquide.) Les brins sont capturés et compressés en nattes épaisses et denses, qui sont ensuite coupées en matelas isolants de taille pratique.

La composition unique de la laine de roche permet d’obtenir un isolant performant avec les caractéristiques suivantes :

Fabriqué à partir de matériaux naturels et durables

Contient généralement jusqu’à 75 % de contenu recyclé

Retient bien la chaleur et emprisonne l’air, ce qui ralentit le transfert de chaleur

Incombustible et résistant au feu jusqu’à environ 1 400 degrés

Très hydrofuge

Excellentes propriétés d’insonorisation

Valeur isolante supérieure à la fibre de verre

Performances à long terme : la laine de roche ne se dégrade pas avec le temps

Permet à l’humidité de s’échapper (ce qui dissuade la moisissure et le mildiou)

Les nappes denses et fermes sont ajustées par friction en place ; aucun agrafage nécessaire

Où utiliser l’isolation en laine de roche

L’isolant en laine de roche peut être installé partout où vous installez de la fibre de verre ou tout autre type d’isolant, y compris les murs, les planchers, les plafonds, les greniers et les vides sanitaires. Cependant, il est particulièrement bien adapté aux pièces situées le long du côté nord froid de la maison et aux pièces intérieures nécessitant une insonorisation, telles que les salles multimédias ou les studios de musique.

Parce que la laine de roche est hautement résistante au feu, elle est idéale – et souvent requise par le code – pour être utilisée comme coupe-feu entre les étages d’une maison. (Pendant la rénovation ou la nouvelle construction, demandez à l’inspecteur en bâtiment local d’identifier les zones spécifiques qui nécessitent des coupe-feu en laine de roche.)

La laine de roche est également facile à travailler : les nappes fermes peuvent être coupées avec un couteau dentelé ou une scie à main pour s’adapter parfaitement en place. S’il est mouillé, l’eau perle et roule sans pénétrer dans les fibres. Les fibres de laine de roche sont si étroitement compactées qu’il n’y a aucune chance que l’isolant se déplace ou s’effondre, ce qui réduirait considérablement sa valeur isolante.

Notez que l’isolation en laine de roche n’est disponible que sans revêtement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de barrière en papier kraft ou en aluminium. Selon la situation, vous devrez peut-être installer une membrane perméable indépendante pour servir de pare-vapeur.

L’essentiel

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi la laine de roche n’est pas le seul type d’isolant installé. Voici pourquoi : le prix.

L’isolation en fibre de verre pour un mur 2 × 6 coûte entre 57 cents et 72 cents le pied carré. L’isolation en laine de roche pour le même mur coûte environ 1,06 $ par pied carré. C’est une différence significative, surtout si vous isolez une maison entière ou un grand ajout.

Cependant, dans la plupart des cas, vous récupérerez le coût supplémentaire grâce à des factures d’énergie réduites, car, alors que l’isolation en fibre de verre a une valeur R de 19, la laine de roche a une valeur R de 23. La capacité d’isolation accrue vous permet de garder votre chez vous à une température confortable plus longtemps sans avoir à régler votre thermostat, ce qui signifie que vous compenserez le coût initial en quelques années. De plus, grâce à la durabilité à long terme de l’isolation en laine de roche, votre maison sera bien isolée avec peu d’entretien nécessaire pour les années à venir.