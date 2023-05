Irrigation goutte à goutte souterraine pour les pelouses

Les lignes d’égouttement souterraines sont une solution pour les pelouses difficiles à arroser efficacement, comme celles avec des bandes d’herbe étroites, des pentes abruptes ou des formes inhabituelles. L’utilisation d’un système de goutte à goutte souterrain pour irriguer votre pelouse peut économiser de l’eau, car aucune perte n’est due à l’évaporation ou à la pulvérisation excessive, décourager les mauvaises herbes et réduire les maladies du gazon.

Système d’égouttement souterrain

Cependant, l’égouttement souterrain ne fonctionnera pas pour toutes les pelouses, en particulier celles qui ont un système racinaire étendu ou une population de spermophiles ou de taupes.

Les systèmes de goutte à goutte souterrains utilisent une ligne d’émetteur traitée avec un herbicide (pour empêcher les racines de pousser dans le tube) placées parallèlement les unes aux autres à environ un demi-pied sous le sol. Il est plus facile d’installer le système avant de poser une nouvelle pelouse, mais vous pouvez creuser des tranchées pour en ajouter une à un paysage existant.

L’emplacement de la ligne émettrice dépend du type de sol et de la pente de la pelouse. Dans un sol sablonneux, utilisez des lignes avec des émetteurs espacés de chaque pied et espacez les lignes d’environ un pied. Pour l’argile, utilisez des lignes avec moins d’émetteurs et espacez les lignes d’environ 18 pouces.

Sur les pentes, rapprochez les lignes en haut et éloignez-les en bas, car même l’eau souterraine coulera vers le bas. Placez les lignes d’émetteurs à moins de 4 pouces de l’aménagement paysager ou vous vous retrouverez avec des taches sèches sur les bords.

Utilisez des en-têtes en PVC aux deux extrémités pour connecter les lignes d’émetteur. Ajoutez une vanne de chasse automatique dans une boîte à vannes au niveau du collecteur le plus éloigné de l’alimentation en eau principale pour évacuer les débris du tuyau après l’arrosage. Pour empêcher le système d’aspirer des débris dans les tuyaux, placez un évent au point le plus élevé d’une boîte à vannes qui draine bien.