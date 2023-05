Installer une pièce d’eau

Un ruisseau de jardin errant paresseusement ou en cascade douce est une petite rivière qui se promène dans votre jardin. De nombreux cours d’eau intègrent une chute d’eau modeste et une petite piscine au fond, bien qu’ils n’aient pas à le faire.

L’eau devra circuler dans le cours d’eau pendant que la pompe fonctionne, et le cours d’eau doit contenir de l’eau lorsque la pompe ne fonctionne pas. Cela signifie que le flux doit être presque de niveau ; une chute moyenne de seulement 1 à 2 pouces par 10 pieds est idéale.

Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d’un petit bassin de retenue à l’extrémité inférieure du ruisseau. (Vous pouvez plutôt installer un réservoir souterrain, mais cela représente beaucoup de problèmes et de dépenses.) Comme pour une chute d’eau, la pompe se trouve au fond de la piscine et envoie l’eau, à travers des tubes enterrés ou cachés, vers le haut de le flux.

En règle générale, un ruisseau est assez peu profond, de 3 à 10 pouces de profondeur. Plus le cours d’eau est étroit et peu profond, plus l’eau se déplacera rapidement. Pour un look naturel, faites serpenter un peu votre ruisseau; pour un cadre formel, installez un ruisseau droit qui ressemble à un canal artificiel.

Creuser pour le ruisseau, en vérifiant à tous les points pour s’assurer qu’il est en pente douce. Achetez une doublure flexible et coupez-la de 3 à 4 pieds plus large que le ruisseau. Parce que l’eau est si peu profonde, vous aurez besoin d’assez de pierres plates ou de gravier pour recouvrir le liner à tous les points.

Vous pouvez choisir d’empiler des pierres près du niveau de l’eau en un ou plusieurs points, pour créer une sorte de rapides. Consultez votre revendeur pour choisir une pompe et un tuyau qui fourniront suffisamment d’eau courante pour votre projet.

Construire un bassin extérieur avec un liner rigide

La façon la plus simple de construire un bassin est d’installer un liner rigide, aussi appelé coque préformée. Une doublure rigide limite vos possibilités de conception, mais dans les centres de rénovation, les sources d’approvisionnement de jardin ou en ligne, vous pouvez trouver une bonne variété de tailles et de formes. Et vous pouvez grandement influencer l’apparence d’une piscine lorsque vous installez des pierres et des plantes autour de son périmètre.

Les doublures rigides ont généralement une profondeur comprise entre 10 et 20 pouces. Choisissez la doublure la plus profonde si vous voulez faire pousser des nénuphars et élever des poissons. Si vous souhaitez élever des poissons dans une région où les hivers sont froids, assurez-vous que la doublure est suffisamment profonde pour permettre une grande quantité d’eau non gelée au fond.

Certaines coquilles ont des étagères pour les plantes peu profondes; assurez-vous qu’ils sont assez grands pour les plantes que vous voulez.

Vous aurez besoin d’une pompe submersible avec filtre et d’un disjoncteur de fuite à la terre à proximité (prise électrique protégée). La pompe peut envoyer de l’eau jusqu’à une fontaine au milieu de l’étang, ou elle peut diriger l’eau plus loin, via un tuyau, vers un ruisseau ou une cascade qui se jette dans l’étang.

1 Dans une zone raisonnablement plate, enlevez toutes les herbes et autres plantes. Appuyez sur la doublure dans le sol pour faire une impression.

Versez ensuite de la farine ou du sable, ou utilisez de la peinture en aérosol, pour marquer le contour. Notez que certaines zones devront être creusées plus profondément que d’autres.

2 Creusez le trou un pouce ou deux plus profond et plus large que la doublure. Testez l’ajustement de la doublure et vérifiez que son rebord est de niveau dans toutes les directions ; vous devrez probablement le faire plusieurs fois.

Versez du sable pour soutenir la doublure afin que son rebord soit au niveau du sol et placez la doublure dans le trou. Vous pouvez choisir d’installer la pompe submersible (avec une fontaine ou un tuyau pour une cascade) à ce stade ou d’attendre qu’elle soit remplie d’eau.

3 Une fois que la coque est de niveau et semble ferme, remplissez-le lentement d’eau. Ajoutez un mélange 50/50 de sable et de terre autour du périmètre.

Utilisez une planche 1 par 2 ou une autre petite planche pour tasser fermement le sable et la terre au fur et à mesure. Remplissez presque jusqu’au sommet de la coque, puis placez du sable et de la terre sous la lèvre pour la soutenir.

4 Poser des dalles sur le pourtour du liner, pour cacher son rebord. Placez les pierres dans un mélange de sable et de terre afin qu’elles soient à environ 1/4 de pouce au-dessus du rebord et à peine suspendues au-dessus de l’eau.

Branchez le cordon. Vous devrez peut-être couper le tuyau de la fontaine à la bonne hauteur ou faire passer un tuyau jusqu’au sommet d’une chute d’eau ou d’un ruisseau. Couvrir les tuyaux et les cordons avec de la terre ou du paillis.

Installer une cascade sans bassin

Ce guide de bricolage utile fournit des conseils sur la façon d’installer une cascade sans étang, couvrant ses avantages et les étapes que vous suivrez pour l’installation.

Cette caractéristique de l’eau est également appelée cascade « disparaissante » car l’eau coule simplement dans le sol au fond. Dans la plupart des cas, l’eau s’écoule à travers un lit de gravier ou de galets décoratifs qui recouvre un réservoir ou un réservoir caché.

Bien sûr, une cascade sans étang ne permet pas d’élever des poissons, et les possibilités de plantation se limitent à la flore le long du bord. Mais il y a des avantages certains :

• Il prend peu de place. Vous pouvez choisir d’inclure plusieurs segments de cours d’eau et chutes, mais dans un petit espace, vous pouvez simplement avoir une ou deux chutes courtes avec un ruisseau court.

• Il est facile à entretenir. Vous n’avez pas à vous soucier de prendre soin des plantes et des poissons, et il y a peu d’endroits où les feuilles et autres débris peuvent s’accumuler.

• Vous n’avez pas à vous soucier de la chute d’enfants en bas âge ou d’animaux domestiques dans un étang.

• Il utilise une quantité minimale d’eau.

• Vous pouvez l’éteindre lorsque vous ne l’utilisez pas.

Pour installer une cascade sans étang, vous devrez creuser pour le ruisseau, couper et poser un revêtement flexible et positionner des pierres pour la cascade. Vous aurez également besoin d’une pompe submersible (avec filtre) d’une puissance suffisante pour envoyer l’eau au sommet de la chute et d’une longueur de tuyau pour atteindre le sommet.

Pour construire le réservoir souterrain, également appelé réservoir en pavés ou en gravier, creusez un trou et placez-y un seau en plastique ou un seau à ordures. Dans le seau, positionnez la pompe et faites passer la ligne électrique et les tubes. Couvrez le seau avec un treillis métallique et placez du gravier ou des cailloux dessus. Ou achetez un réservoir spécial conçu pour une chute d’eau sans étang, placez-le dans un trou, installez la pompe et le tuyau et recouvrez de pierres.

