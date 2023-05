Installer un nouveau toit ? Faites-le durer plus longtemps !

L’installation d’un nouveau toit en asphalte est une amélioration majeure que vous ne voulez pas avoir à répéter dans 5 ans. La meilleure façon de vous assurer que votre nouveau toit durera est d’utiliser des matériaux de qualité et des méthodes d’installation éprouvées.

Comprendre les garanties de toiture

Lorsque vous installez un nouveau toit de bardeaux d’asphalte sur votre maison, vous devriez être en mesure de prévoir sa durée de vie en fonction des garanties stipulées par le fabricant de bardeaux et par le couvreur. Il est important de noter qu’il s’agit de deux garanties distinctes, chacune énonçant des responsabilités spécifiques pour les deux parties distinctes.

Une garantie constructeur– qui peut durer de 15 ans à « durée de vie », en fonction de l’épaisseur des bardeaux et d’autres aspects de leur composition – assume la responsabilité en cas de défaillance due à des défauts de fabrication. Les symptômes de défauts de fabrication qui entraînent une défaillance prématurée comprennent :

Cloques

Épisser les bardeaux

Fractures de stress et perte prématurée de granules

Défauts de revêtement

Exposition de tapis de fibre de verre

Les défauts de fabrication sont immédiatement visibles pour un œil averti, et les défaillances de toiture qui leur sont attribuables surviennent généralement au cours de la première ou des deux premières années suivant l’installation. En plus de leur produit et de leurs garanties, tous les fabricants proposent des instructions d’installation détaillées avec la mise en garde que la garantie sera annulée si l’installateur ne les suit pas à la lettre.

Une garantie installateur doit couvrir les défauts qui entraînent des fuites de toit et/ou une défaillance prématurée des bardeaux. Les garanties de l’installateur prévoient généralement la réparation ou le remplacement de la toiture pendant une période beaucoup plus courte que la garantie du fabricant, généralement un ou deux ans seulement. Les problèmes typiques d’installation de bardeaux incluent :

Mauvaise préparation de la terrasse du toit Solins inadéquats aux noues, aux avant-toits, aux bords inclinés et aux pénétrations du plan du toit Défaut d’installer correctement la sous-couche Le cours de démarrage n’est pas installé correctement Assemblage défectueux aux noues Mauvaise fixation des bardeaux, y compris trop peu ou trop de clous, mauvais placement des clous, clous trop ou pas assez enfoncés Toiture installée à une température inférieure à 40⁰ F ou supérieure à 85⁰ F



Les défauts d’installation peuvent entraîner ou non une défaillance de la toiture pendant la période de garantie de l’installateur, mais sont plus susceptibles d’être révélés lors du processus de diagnostic de la source d’une fuite. Pour cette raison, c’est une bonne idée d’avoir une spécification claire dans le contrat sur la façon dont chaque détail sera traité lors de l’installation. Le respect des meilleures pratiques d’installation devrait prévenir les défaillances prématurées d’un assemblage de toiture en bardeaux d’asphalte. Notez cependant que toutes les « pannes » ne sont pas causées par des défauts de fabrication ou d’installation. Certaines, en particulier les taches, sont parfois causées par des facteurs environnementaux et peuvent être corrigées avant que les choses n’aillent trop loin.

Meilleures pratiques d’installation de toit

Ce qui suit est un guide des meilleures pratiques pour chaque phase de l’installation des bardeaux d’asphalte et des conseils d’entretien qui empêcheront un nouveau toit de tomber en panne prématurément. Avant d’engager un couvreur, prenez le temps de vous familiariser avec ces méthodes pour tirer le meilleur parti de votre investissement.

Déchirement de l’ancien toit

Bien que certains codes locaux autorisent l’application de nouveaux bardeaux de toiture sur un toit de bardeaux existant, ce n’est pas une bonne idée, surtout si les bardeaux existants sont courbés, en forme de bouche de poisson ou autrement non plats. Arracher la toiture existante pour exposer le revêtement permet une inspection approfondie du pont lui-même et des solins qui peuvent avoir besoin d’être réparés ou remplacés.

Avant de commencer à arracher, assurez-vous qu’il existe un plan qui protège la zone entourant la maison contre les dommages causés par la chute de débris. Assurez-vous que le plan minimise les dommages possibles aux allées et/ou aux pelouses en utilisant de lourdes poubelles. N’effectuez pas de déchirure lorsque de la pluie est prévue et n’exposez pas plus de surface de platelage de toit que ce qui peut être récupéré avec une sous-couche le même jour. S’il y a une installation de recyclage pour les débris arrachés dans votre communauté, prenez des dispositions pour y jeter les déchets.

Préparation du toit-terrasse

Inspectez le platelage du toit pour la pourriture et remplacez les sections si nécessaire. Certaines terrasses sur des maisons plus anciennes ont été créées avec des planches espacées; remplir les espaces avec un matériau approprié de même épaisseur. Vérifiez la surface pour les attaches saillantes et autres objets tranchants qui pourraient déchirer la sous-couche et/ou empêcher les bardeaux de reposer à plat. Vérifiez le schéma de clouage du revêtement pour vérifier qu’il respecte les normes en vigueur dans votre région.

Pour un soulèvement de base pour les zones intérieures avec des vents allant jusqu’à 80 mph, utilisez des clous à tige annulaire 8d espacés de six pouces au centre sur les bords des panneaux supportés. Les clous dans le champ du panneau ne doivent pas être espacés de plus de 12 pouces. Pour les zones à fort vent, appliquez des clous à tige annulaire 8d pas plus de six pouces au centre des bords des panneaux et dans le champ.)

Bandes d’égouttement aux avant-toits et aux bords du râteau

Appliquer des bandes d’égouttement en métal de conception appropriée pour protéger les bords du revêtement et empêcher la pluie poussée par le vent de souffler sous la toiture le long des avant-toits et des pentes.

Superposez les extrémités des bandes d’égouttement d’au moins un à un pouce et demi lorsque plus d’une longueur est nécessaire pour protéger un bord de toit.

Sous-couche auto-adhésive



Une sous-couche auto-adhésive – alias bouclier contre la glace et l’eau ou peler et coller – est recommandée pour une application le long des zones les plus vulnérables, telles que les avant-toits, les bords de râteau et les vallées (cliquez sur le lien pour les détails d’assemblage).

Aux avant-toits, des rangs successifs doivent être appliqués sur le larmier et collés au platelage du toit nu, se chevauchant sur les bords supérieurs conformément aux instructions du fabricant de sorte que le rang le plus élevé s’étende sur au moins 24 pouces au-delà du mur extérieur supportant cette partie du toit. . L’application de peel-and-stick est essentielle le long des avant-toits sujets aux barrages de glace, et c’est aussi une bonne assurance le long des bords de râteau et comme solin de noue sur tous les toits, quel que soit le climat.

Sous-couche standard



Dans les assemblages de toiture en asphalte standard, le platelage du toit est recouvert de feutre imprégné d’asphalte avant la pose des bardeaux. Le feutre n ° 15 est généralement le minimum spécifié; Le n ° 30 est un peu plus lourd et plus fiable. Mais les feutres organiques sont un peu fragiles, ils ont tendance à se déchirer sous le trafic piétonnier et ont tendance à se froisser s’ils sont légèrement mouillés. Les sous-couches synthétiques, fabriquées à partir de polyéthylène ou de polypropylène, sont imperméables, plus légères, plus résistantes aux déchirures et peuvent être laissées aux intempéries pendant des mois sans dommage.

Clignotant bien conçu

Les joints entre le platelage du toit et tout élément qui le traverse ou le jouxte nécessitent un traitement spécial, généralement appelé solin. Notez que plus de fuites de toit proviennent d’un solin défectueux que de tout autre aspect d’un assemblage de toiture.

Le solin le plus fiable est créé avec de la tôle – aluminium ou cuivre – parfois en combinaison avec une sous-couche auto-adhésive et / ou du ciment de toiture. Les meilleurs assemblages de solins nécessitent un savoir-faire exceptionnel et doivent être fixés en place avec des méthodes qui tiennent compte de la dilatation et de la contraction avec les cycles de température. (Cliquez sur les liens pour voir les assemblages préférés pour les solins de cheminée, de mur latéral et d’évent.)

Les vallées formées à la rencontre de deux plans de toit nécessitent un traitement spécial pour résister au volume d’eau qui se précipite à travers eux. Un certain nombre d’assemblages peuvent être considérés comme des pratiques exemplaires. (Cliquez sur les liens pour plus de détails sur une noue ouverte avec un solin métallique et une noue fermée de haute qualité.)

Application appropriée des bardeaux

L’application des bardeaux commence par une couche de départ, qui peut être façonnée en coupant les languettes des bardeaux à trois languettes et en clouant les bandes solides restantes en place avec la bande adhésive auto-scellante orientée vers le bas, en surplombant la bande d’égouttement au niveau des avant-toits d’un demi-pouce à un pouce. Un matériau spécial de bande de départ est également disponible et parfois utilisé dans les applications de bardeaux « architecturaux » ou « dimensionnels », qui diffèrent des conceptions à trois pattes.

Au fur et à mesure que des rangées successives sont posées, le premier bardeau de chaque rangée doit être taillé de sorte que les joints d’about verticaux soient décalés par rapport à la rangée au-dessus et en dessous (cliquez sur le lien pour une illustration qui montre les incréments de coupe pour maintenir les joints alignés sur sept rangées).

Un clouage approprié est essentiel (cliquez sur le lien pour des illustrations des meilleures et des pires pratiques de fixation).

Les clous à toiture galvanisés avec une tige de calibre 12 et un diamètre de tête minimum de 3/8 de pouce sont préférables aux agrafes. Les tiges doivent être suffisamment longues pour pénétrer à travers le revêtement d’au moins 1/4 de pouce.

Les exigences en matière de position et de motif des clous diffèrent pour les bardeaux à trois pattes et les bardeaux stratifiés et varient également pour les régions à vent normal et fort (cliquez sur les liens pour les variantes à trois pattes et les bardeaux stratifiés dans des conditions normales et à vent fort).

Conditions sur le toit

La surchauffe et l’exposition prolongée à des températures élevées raccourcissent la durée de vie d’un toit en bardeaux d’asphalte. Pendant des générations, la sagesse commune a été qu’un grenier bien ventilé est essentiel pour garder la toiture aussi fraîche que possible, mais cette notion est devenue controversée. D’une part, des recherches récentes suggèrent que les greniers ventilés dans les climats chauds et humides peuvent favoriser la formation de condensation sur la face inférieure du revêtement de toit, entraînant potentiellement la formation de moisissures et/ou de pourriture. L’étude a également montré que la ventilation du grenier n’atténuait pas beaucoup les températures de surface du toit pendant l’exposition à la lumière intense du soleil.

La théorie actuelle soutient que l’orientation de la surface du toit vers le soleil et le choix de la couleur des bardeaux ont un impact beaucoup plus important sur les températures maximales que la ventilation. Bien que vous ne puissiez pas changer grand-chose à l’orientation de votre maison, si vous soupçonnez que votre toit pourrait tomber prématurément en raison d’une surchauffe, choisissez des bardeaux de couleur claire.

Un toit peut échouer prématurément d’un point de vue esthétique lorsqu’il est taché par des excroissances comme la mousse, les lichens, les moisissures et les algues.

Ces taches peuvent être facilement éliminées avec l’application d’une solution 50-50 d’eau de Javel et d’eau.

Cependant, le moyen le plus simple d’empêcher les taches de croissance organique est de placer une bande de zinc ou d’aluminium près du faîte du toit. L’excrétion microscopique de ces matériaux sacrificiels tue les excroissances avant qu’elles ne deviennent visibles. C’est aussi une bonne idée de couper les branches d’arbres loin des surfaces du toit et d’enlever les feuilles et les branches qui peuvent s’accumuler sur votre toit.

Bien qu’aucun toit ne dure éternellement, vous pouvez améliorer les chances que le fabricant et l’installateur tiennent leurs promesses en insistant sur une installation qui respecte les meilleures pratiques. Il est primordial d’embaucher un professionnel qualifié qui comprend votre situation et fera le travail correctement du premier coup et fournira une garantie solide.

Michael Chotiner est un expert en toiture qui possède plusieurs années d’expérience dans l’industrie de la construction en tant qu’entrepreneur général. Michael écrit sur des sujets de construction d’intérêt pour les propriétaires pour Home Depot. Vous pouvez voir une gamme complète de solutions de toiture Home Depot sur le site Web de l’entreprise.