Installer ou remplacer le revêtement

Conseils d’experts sur la façon d’installer le revêtement extérieur de la maison, y compris l’estimation de la quantité de revêtement nécessaire, le revêtement et la préparation des murs pour l’installation du revêtement.

Bardage d’une maison est un gros travail. Bien que vous puissiez économiser environ la moitié du coût du travail en faisant le travail vous-même, soyez réaliste quant à ce que cela implique.

Vous devez être prêt à assumer les gros travaux et vous devez être prudent, compétent avec les outils, capable de suivre les instructions et capable, si nécessaire, d’adapter les instructions aux excentricités de votre maison.

Si vous vivez dans une grande maison ou une grande maison perchée à flanc de colline, envisagez sérieusement de faire appel à un entrepreneur en revêtement à la place.

Estimation des besoins en revêtement

Déterminer la quantité de revêtement dont votre maison a besoin est un calcul assez simple. Commencez par mesurer la longueur et la largeur de chaque côté et multipliez les deux nombres.

Lorsque vous avez mesuré tous les côtés, additionnez les chiffres. Calculez ensuite la longueur multipliée par la largeur des fenêtres, des portes et des autres zones qui ne seront pas couvertes par le revêtement. Soustrayez ce nombre du premier nombre. Cela vous donnera la superficie approximative dont vous aurez besoin.

Ensuite, vous devrez ajuster ce nombre pour les déchets et le chevauchement du revêtement, s’il y en a. La norme à ajouter est de 10 %, mais si votre toit est fortement incliné ou si votre maison a des angles qui nécessiteront beaucoup de coupe, ajoutez 15 %. Enfin, vérifiez auprès du fabricant du revêtement que vous achetez pour voir combien vous devez ajouter pour le motif que vous choisissez. La plupart des voies d’évitement sont accompagnées de tableaux pour vous aider à faire ce calcul.

La façon dont les différents revêtements sont vendus dépend du matériau. Le vinyle et l’aluminium sont généralement vendus au pied carré et les garnitures au pied linéaire. Le contreplaqué et les panneaux durs sont vendus au carré, soit 100 pieds carrés.

Préparation des murs pour le revêtement

Si vous recouvrez un mur existant qui est plat et solide, vous pourrez peut-être clouer un nouveau revêtement directement dessus. Par contre, si le revêtement existant est en métal, en vinyle, en maçonnerie ou irrégulier, vous devez soit le décaper, soit prévoir une base de clouage de fourrures, un quadrillage de 1 par 2 ou 1 par 3, par-dessus .

Pour enlever le revêtement, utilisez un marteau à griffes et un levier plat et une « patte de chat » et une paire de pinces de verrouillage pour tirer les clous. Lorsque vous enlevez la plupart des types de revêtement, commencez par le haut et descendez. Si vous voulez éviter d’abîmer le bois, utilisez la patte du chat sur la première planche, puis utilisez un levier pour retirer les planches suivantes et tirer les clous.

Pour enlever les bardeaux ou les bardeaux de fente d’un mur, insérez une pelle à fond carré en dessous, soulevez-les et retirez-les, en travaillant de haut en bas. Retirez tous les clous restants. Enlever le stuc est un travail difficile; si possible, appliquez un nouveau revêtement sur l’ancienne surface. Pour un travail de déménagement important, appelez un entrepreneur en démolition.