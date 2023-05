Installer des planchers de bois franc sur du béton

Lorsqu’il s’agit d’une base de dalle de béton, une bonne préparation est impérative. Bien que les bricoleurs puissent installer un plancher de bois sur une dalle de béton, ce travail n’est pas pour les novices. Le problème est le fait que l’humidité est l’ennemi du bois – elle provoque le gauchissement, la torsion, l’expansion et la contraction. Même si une dalle de béton semble sèche, l’eau souterraine peut s’y infiltrer et endommager le sol par le dessous. Pour bloquer l’humidité et fournir une base solide et plane pour le revêtement de sol, une variété d’outils et de compétences et un niveau d’expérience assez élevé sont nécessaires. Notez que ces instructions s’appliquent aux revêtements de sol en lames ou en planches, et non au parquet.

Les revêtements de sol en bois massif ne doivent être installés que sur une dalle de béton au-dessus du niveau du sol. Les planchers de bois d’ingénierie peuvent être installés sous le niveau du sol. La dalle doit être âgée d’au moins 60 jours, sèche, plate, avoir une finition à la truelle et être exempte de points hauts ou bas. Les points bas peuvent être remplis de composés de colmatage et les points hauts peuvent être broyés, mais il s’agit d’un travail difficile et poussiéreux et vous devez porter un respirateur approuvé pour protéger vos poumons. L’ensemble de la dalle peut également être aplani avec du béton autonivelant; encore une fois, c’est un travail de professionnels.

Les installateurs professionnels utilisent un humidimètre et d’autres méthodes pour tester le corps et la surface de la dalle pour détecter une humidité excessive. Si vous craignez que votre dalle ne contienne une humidité excessive, faites-la tester par un professionnel.

Préparation du contreplaqué sur dalle pour le bois dur

Après avoir balayé la dalle, appliquez au pinceau une couche d’apprêt d’asphalte pour servir d’agent de liaison. Assurez-vous de suivre toutes les instructions sur l’étiquette. Laissez sécher.

Dans les régions où les précipitations sont modérées à fortes, utilisez une truelle à dents fines pour appliquer du mastic d’asphalte froid et fluidifié sur toute la dalle (environ 100 pieds carrés par gallon). Laissez sécher pendant une heure. Là où les précipitations sont légères, vous pouvez laisser de côté le revêtement de mastic.

Déroulez une feuille de polyéthylène de 6 mil sur toute la dalle, en l’étendant d’environ 4 pouces sur les murs du périmètre et en chevauchant les bords de 6 pouces. Marchez dessus pour l’aplatir au sol et faire sortir les grosses bulles d’air (si nécessaire, tranchez les bulles d’air avec un couteau utilitaire pour libérer l’air emprisonné).

Ensuite, couvrez le polyéthylène avec du contreplaqué de 4 pieds sur 8 pieds sur 5/8 pouces (grade CD Exposure 1) ou des panneaux OSB de 3/4 pouces. Prévoyez 3/4 de pouce d’espace sur les murs et environ 1/8 de pouce d’espace entre les panneaux. Décalez les joints d’extrémité afin qu’ils ne s’alignent pas. Lorsqu’il est nécessaire de couper un panneau, mesurez la taille, tracez une ligne de craie sur le panneau, puis utilisez une scie circulaire électrique avec une lame de contreplaqué pour le couper.

La meilleure façon de fixer les panneaux est d’utiliser un outil de fixation à poudre, qui peut être loué auprès d’une entreprise de location d’équipement. Il s’agit d’un outil semblable à un pistolet qui utilise des cartouches .22-Short semblables à des armes à feu pour tirer une attache en forme de clou. Assurez-vous que la société de location d’outils vous forme et vous teste pour une utilisation en toute sécurité, et suivez toutes les précautions de sécurité, y compris le port de protections auditives et de lunettes de sécurité. Parmi les autres fixations que vous pouvez utiliser, citons les clous à béton pneumatiques, les vis à béton et les fixations à béton similaires. (N’utilisez aucun type de fixation en forme de clou si votre dalle contient des tubes de chauffage par rayonnement au sol. Dans ce cas, vous devrez coller les panneaux.)

À l’aide des attaches à poudre, fixez d’abord le centre de chaque panneau, puis placez les attaches à 12 pouces d’intervalle. Le long des bords des panneaux, placez une attache tous les 6 à 8 pouces, à environ 2 pouces du bord.

Au cours de l’étape d’installation du revêtement de sol, des couches de feutre d’asphalte de 15 ou 30 livres seront appliquées sur les panneaux du sous-plancher comme pare-vapeur supplémentaire.

Préparation du contreplaqué et des traverses pour le bois dur

L’utilisation d’une combinaison de traverses et de contreplaqué comme base pour les revêtements de sol en bois dur augmente considérablement la hauteur du sol, ce qui peut rendre le plafond de cette pièce trop bas ou créer des problèmes d’élévation au niveau des portes et des transitions vers d’autres pièces. (La plupart des codes exigent que la hauteur minimale du plafond d’une pièce soit de 7 pieds 6 pouces.)

Pour les traverses, choisissez des 2 par 4 plats, traités avec des conservateurs et séchés au four, en longueurs d’environ 48 pouces.

Conseil de pro Actu immobilier.fr : Parfois, il peut être difficile de trouver des 2 par 4 traités qui ne sont pas courbés, tordus ou déformés. Si tel est le cas, optez pour du sapin de Douglas séché au four, du pin jaune ou d’autres espèces de charpente si la dalle est sèche.

Préparez le plancher de la dalle comme indiqué dans «Préparation du contreplaqué sur dalle pour le bois dur» (ci-dessus), mais au lieu de dérouler des feuilles de polyéthylène sur la dalle de béton, encastrez les traverses 2 par 4 dans des lignes épaisses de mastic d’asphalte.

Placez les traverses dans du mastic autour du périmètre de la pièce, en aboutant leurs extrémités. Fixez-les à la dalle avec des attaches à poudre de 2 1/4 pouces ou des clous à maçonnerie. En utilisant les mêmes méthodes, placez les traverses sur la dalle sur des centres de 16 pouces, perpendiculairement à la direction dans laquelle le revêtement de sol de finition fonctionnera. Utilisez une longue planche droite et un niveau de menuisier pour vérifier les creux pendant que vous travaillez, en ajoutant de petites cales de cèdre sous les traverses pour ajuster les hauteurs si nécessaire.

Vous pouvez isoler le sol en coupant une isolation en mousse de 1 1/2 pouce d’épaisseur pour s’adapter entre les traverses. Toujours mesurer et couper pour un ajustement parfait. Couvrez ensuite les traverses avec une feuille de polyéthylène de 6 mil, en chevauchant les bords de 6 pouces et en prolongeant le matériau de 4 pouces le long des murs périphériques.

Ensuite, couvrez les feuilles et les traverses avec du contreplaqué de 4 pieds sur 8 pieds sur 5/8 pouces (grade CD Exposure 1) ou des panneaux OSB de 3/4 pouces, en centrant leurs bords longs sur les traverses. Prévoyez 3/4 de pouce d’espace sur les murs et 1/8 de pouce entre les panneaux. Lorsqu’il est nécessaire de couper un panneau, mesurez la taille, tracez une ligne de craie sur le panneau, puis utilisez une scie circulaire électrique avec une lame de contreplaqué pour le couper.

Avant d’installer un revêtement de sol en bois sur les traverses, ajoutez une couche de feutre d’asphalte de 15 ou 30 livres sur les panneaux du sous-plancher comme pare-vapeur supplémentaire.

Pour des informations complètes, étape par étape, sur l’installation, voir ensuite Comment installer des planchers de bois franc.

