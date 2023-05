Installation et câblage des vannes d’arrosage

Câblage des vannes de contrôle des gicleurs

Que vous ayez un système de gicleurs simple ou complexe avec cinq circuits ou plus, chaque circuit doit être contrôlé par sa propre vanne de commande de gicleurs. Organisez votre système de sorte que chaque circuit contrôle une partie spécifique de votre cour. Par exemple, un peut être utilisé pour contrôler un ensemble de micro-asperseurs ou goutteurs pour un parterre de fleurs et des conteneurs.

Mesurez votre débit d’eau pour déterminer la taille du tuyau qui doit aller de votre source d’alimentation aux vannes de régulation. Un fournisseur de fournitures de gicleurs peut vous fournir une feuille de travail pour vous aider à planifier votre système afin que chaque circuit ait une pression d’eau suffisante. Vous aurez probablement un ou deux circuits allumés à la fois.

Dans la plupart des cas, vous souhaiterez contrôler la totalité ou, dans un très grand système, la moitié des vannes avec une seule minuterie qui indiquera à chaque circuit quand s’allumer et s’éteindre. La façon la plus simple d’organiser cela est dans un système multiple. Les collecteurs sont fabriqués par les fabricants de gicleurs et sont faciles à assembler. Vous pouvez acheter un système avec un nombre défini de circuits ou assembler n’importe quel nombre de circuits.

Il est important d’avoir une certaine forme de prévention des refoulements pour s’assurer que l’eau d’irrigation ne peut pas refluer dans l’approvisionnement en eau potable de la maison. Les vannes de régulation anti-siphon ont leur propre dispositif anti-retour. Ils doivent être positionnés à au moins 8 pouces au-dessus de la tête d’arrosage la plus élevée.

Placez-les près de la minuterie pour ne pas avoir de longs câbles. Installez une vanne d’arrêt juste avant les vannes de régulation. Les vannes sont simplement assemblées avec des pièces filetées ; vous n’avez pas à les coller. À partir des vannes, faites passer un tuyau en PVC Schedule 80, en commençant par une pièce filetée dans la tranchée pour que le tuyau aille jusqu’à la tête de gicleur.

Si vous ne voulez pas que les vannes sortent du sol ou si votre tête d’arrosage la plus élevée est trop haute pour les vannes anti-siphon, envisagez plutôt d’installer des vannes en ligne (illustrées à gauche). Ceux-ci peuvent être installés à n’importe quelle hauteur, mais vous devez d’abord installer un dispositif anti-retour séparé approuvé par le code avant les vannes en ligne.

Vous pouvez placer ces vannes dans un caisson partiellement enterré. Creusez un trou assez large pour vous donner de la place pour travailler puis installez la boîte et les vannes. Ils assemblent également sans colle et utilisent des pièces en PVC Schedule 80. À partir des vannes, faites passer le tuyau à travers les tranchées jusqu’aux têtes de gicleurs.

Câblage des vannes de contrôle des gicleurs

Utilisez un câble isolé basse tension approuvé pour l’enfouissement (généralement AWG-14 ou -18) pour connecter la minuterie aux vannes de contrôle. Vous aurez besoin d’un fil multibrin avec suffisamment de fils pour chaque valve plus un de plus pour connecter les valves à la minuterie. (Donc, si vous avez trois vannes, vous aurez besoin d’un fil à quatre brins.)

S’il y a une possibilité que vous ajoutiez à votre système d’irrigation, utilisez du fil avec des brins supplémentaires afin que vous puissiez ajouter des vannes sans avoir à recâbler l’ensemble du système.

Après avoir connecté les fils, faites-les passer sous terre jusqu’à la minuterie. Utilisez des tranchées de gicleurs là où vous le pouvez, en plaçant des fils sous les tuyaux et en faisant une boucle lâche autour de chaque vanne et en vous pliant dans la tranchée.

Faites passer le fil au-dessus du sol lorsque vous arrivez à la minuterie et fixez-le à un mur ou à une autre surface pour l’empêcher de s’accrocher. Assurez-vous que la minuterie n’est pas branchée pendant le câblage.

Deux fils partent de chaque vanne de contrôle ; connectez l’un d’eux au fil commun qui va à chaque vanne et l’autre au numéro de station souhaité. Fixez la minuterie, puis connectez le fil commun à sa borne à vis, en vous rappelant quel circuit utilise quelle station.