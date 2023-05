Installation d’une membrane de revêtement de sol en carrelage

Dans la plupart des cas, les carreaux de céramique ou de pierre peuvent être installés directement sur une sous-couche de panneau d’appui ou de contreplaqué. Cependant, si le plancher a tendance à fléchir, pensez à installer une membrane d’isolation. Et si le sol est mouillé pendant de longues périodes, il est judicieux d’installer une membrane d’étanchéité.

Pour sécuriser une membrane à endos de papier, commencez par balayer et essuyer le sol pour éliminer même les plus petits débris. Déroulez la membrane et utilisez un couteau utilitaire et une règle pour couper les morceaux à ajuster.

Suivez les instructions du fabricant pour savoir combien de pièces doivent se chevaucher côte à côte. Après avoir coupé chaque morceau, enroulez les deux extrémités pour que le morceau ressemble à un parchemin. Notez l’ordre et la direction dans laquelle chaque pièce sera posée.

Suivez les instructions du fabricant sur la façon d’étaler la pâte adhésive. La plupart recommandent un rouleau à peinture à poils épais. Étalez l’adhésif pour un morceau de membrane à la fois et attendez que l’adhésif sèche jusqu’à ce qu’il soit collant.

La membrane a un support en papier ciré qui ne colle pas à l’adhésif. Avec le support toujours attaché, placez un morceau de membrane sur l’adhésif, déroulez les deux extrémités et positionnez-le avec précision. En veillant à ce que la pièce ne se désaligne pas, enroulez la moitié de la membrane.

Coupez le support en papier et commencez à décoller le papier, en roulant lentement la membrane exposée sur l’adhésif pendant que vous travaillez. La membrane collera fermement dès qu’elle rencontrera l’adhésif. Une fois que cette moitié de la membrane a été déroulée, lissez les plis avec le bord plat d’une truelle. Répétez le processus pour l’autre moitié de la pièce.

Après avoir installé toutes les pièces de la membrane, vous pouvez commencer à appliquer la truelle sur les carreaux minces et à poser.

Une autre méthode d’application d’une membrane est plus simple mais prend plus de temps et consiste à incorporer une membrane dans un ensemble mince. À l’aide d’une truelle crantée, étalez du mortier mince, le même matériau que celui que vous utiliserez pour poser les carreaux, sur le sol. Poser les morceaux de membrane dans le thinset et les enrober à l’aide d’un rouleau à revêtement de sol. Une fois que le mortier a pris, appliquer à la truelle une autre couche de mortier dans lequel poser les carreaux.

