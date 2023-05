Installation d’un système d’irrigation goutte à goutte

Par rapport à l’installation d’un système d’arrosage automatique, l’installation d’un système goutte à goutte est un jeu d’enfant. Il n’est pas nécessaire de creuser des tranchées, les connexions sont aussi simples que de brancher un cordon électrique et les mesures n’ont pas besoin d’être précises.

Il vous suffit de déterminer les types de tubes et d’émetteurs dont vous aurez besoin, leurs capacités et le nombre dont vous aurez besoin.

L’installation d’un système goutte à goutte pour compléter un système de gicleurs souterrain peut se faire en une journée. Si le système goutte à goutte est votre seul moyen d’arrosage, avec une planification minutieuse, l’installation peut se faire en un week-end.

Commencez par votre plan de jardin, en faisant quelques copies supplémentaires avant de le marquer. Si toutes les plantes ont à peu près les mêmes besoins en arrosage et que votre jardin est petit, un seul circuit peut gérer l’ensemble de votre système goutte à goutte. Sinon, il vous faudra au moins un circuit par hydrozone.

Sélection des composants goutte à goutte

Différents dispositifs d’arrosage goutte à goutte sont mieux adaptés aux différentes hydrozones. Les émetteurs goutte à goutte individuels sont utiles pour arroser des plantes très espacées, tandis que la ligne d’émetteur et les pulvérisateurs sont meilleurs pour les plantes peu espacées.

Utilisez la ligne émettrice pour arroser les rangées de plantes, d’arbustes ou d’arbres. Optez pour des émetteurs goutte à goutte ou une ligne d’émetteur pour garder le feuillage sec, mais utilisez des pulvérisateurs ou des mini-asperseurs si votre sol est très poreux ou sablonneux.

Cependant, ne vous inquiétez pas si certains des appareils que vous sélectionnez s’avèrent inadéquats. Vous pouvez apporter des modifications ou des ajouts une fois le système en place. (Voir le tableau d’informations sur le goutteur pour plus d’informations.)

Placer les composants

Pour déterminer le nombre de goutteurs dont vous aurez besoin pour chaque plante et où les placer, tenez compte du type de sol et de la taille de la zone racinaire (l’étendue horizontale des racines). Les appareils que vous sélectionnez doivent toujours arroser plus de 50 % de la zone racinaire.

Vous pouvez utiliser des appareils avec des débits différents pour fournir plus d’eau à certaines plantes et moins à d’autres sur le même circuit. Assurez-vous simplement de placer les goutteurs sur des circuits séparés des pulvérisateurs et des mini-arroseurs, qui nécessitent plus de pression et produisent beaucoup plus d’eau.

Si vous souhaitez maximiser le nombre de goutteurs sur un même circuit, choisissez les goutteurs ou pulvérisateurs les plus lents et arrosez plus longtemps.

Marquez les appareils et leurs sorties pour chaque zone sur votre plan de jardin, comme indiqué dans les illustrations ci-dessous. Notez où des émetteurs à compensation de pression sont nécessaires, comme sur les pentes. Tracez également des lignes pour connecter les dispositifs d’arrosage de chaque circuit à une vanne de régulation.

Aménagement du système goutte à goutte

Une fois que vous avez cartographié vos dispositifs d’arrosage, vous pouvez calculer la quantité de tuyaux et le nombre de raccords dont vous aurez besoin. Lors de la pose de la ligne de goutte à goutte principale pour chaque circuit, essayez de connecter les émetteurs directement à la ligne dans la mesure du possible.

Le microtube a un but, mais trop peut être une nuisance. Il accroche les râteaux et les outils et est plus facile à déplacer ou à endommager.

Pour les tubes d’égouttement sur une pente, prévoyez de faire passer une ligne d’égouttement principale en descente et de la détacher avec des longueurs horizontales séparées de tubes plutôt que de tisser une ligne à travers le flanc de la colline.

Indiquez le nombre d’appareils de chaque type par sortie et calculez la sortie totale pour chaque circuit. Si la sortie totale de vos dispositifs d’arrosage est bien inférieure au maximum, ou si vous utilisez des émetteurs à compensation de pression, le tuyau peut être plus long. S’il dépasse le maximum, passez à des appareils plus lents ou utilisez plus d’un circuit pour l’hydrozone.

Pour un circuit goutte à goutte qui commence à plus de 200 pieds de sa vanne de contrôle, posez un tuyau en PVC sous terre jusqu’à la zone d’irrigation et faites passer votre tube goutte à goutte sur une colonne montante. Vous pouvez également faire passer un tube en polyéthylène de 3/4 de pouce au-dessus du sol jusqu’au début de la nouvelle zone et y connecter un tube de 1/2 pouce.

Outils et fournitures

Les outils pour installer un système goutte à goutte sont simples et faciles à utiliser. Coupez le tube avec une bonne paire de sécateurs ou un couteau utilitaire. Un poinçon spécialement conçu perce des trous dans les tubes pour les émetteurs et les connecteurs, et les « bouchons gênants » (illustrés à droite) bouchent les trous aux mauvais endroits. Les piquets maintiennent le tube en place.

Premières étapes d’installation du système goutte à goutte

Lors de l’installation d’un système d’irrigation goutte à goutte, commencez par organiser toutes les pièces par taille et par type (raccords, goutteurs, pulvérisateurs ou mini-asperseurs, brumisateurs, barboteurs, goof plugs et piquets) et placez-les dans des sacs marqués séparés.

Connectez le système goutte à goutte à votre alimentation en eau, construisez un assemblage de tête, puis positionnez les conduites d’eau où vous le souhaitez. Ouvrez l’eau pour rincer les conduites, puis installez les différents composants. Si vous changez d’avis sur un composant ou sur le positionnement des lignes, vous pouvez toujours faire des ajustements au fur et à mesure.

Connexion à un tuyau Bibb

Un assemblage de tête se connecte à un raccord de tuyau comme le ferait un tuyau, en enfilant dessus. Le débit de l’ensemble sera inférieur à celui du robinet, il faut donc s’assurer que le débit combiné des abreuvoirs du circuit ne dépasse pas le débit maximum de l’ensemble.

Pour construire l’ensemble de tête au niveau du tuyau d’arrosage, vissez un casse-vide, un filtre, un régulateur de pression, puis un adaptateur de compression filetage-tube. Si vous voulez que le système ait une minuterie, vissez-la d’abord. Si vous voulez un injecteur d’engrais, vissez-le après le casse-vide. Ne serrez aucune des connexions avec une clé; les rondelles doivent sceller avec un simple serrage à la main.

Connexion à une vanne de contrôle

Si vous connectez un système d’irrigation goutte à goutte à un système d’arrosage, l’ensemble de tête se connecte aux vannes de contrôle du système d’arrosage avec une tuyauterie. Enveloppez les filetages de la tuyauterie avec du ruban adhésif pour filetage de tuyau, puis serrez à la main ou très doucement avec une clé.

Les pièces sont marquées de flèches; assemblez-les de manière à ce que les flèches pointent dans le même sens que l’écoulement de l’eau. Pour connecter un assemblage de tête à la vanne de régulation, vissez le filtre, puis le régulateur de pression, puis un adaptateur filetage-tuyau. Si vous voulez un injecteur d’engrais, installez-le avant le filtre.

Méthodes de goutte à goutte appropriées pour les plantes

Lors de l’utilisation d’un système d’arrosage goutte à goutte, il peut être difficile de connaître les meilleures méthodes d’approvisionnement en eau. Quel est le meilleur type d’équipement d’arrosage goutte à goutte et comment doit-il être acheminé ? Voici des conseils pour des situations d’arrosage goutte à goutte spécifiques :

Plantations aléatoires dans les plates-bandes

Lorsque les plantes sont espacées de manière aléatoire, faites passer un tube de 1/2 pouce à travers le lit afin qu’il passe autant de plantes que possible.

Si un circuit ne couvre qu’un seul lit de plantation, une bonne technique consiste à créer une spirale autour de la zone, en commençant par les plantes à l’extérieur du lit et en spirale le tube vers le centre.

Une autre option consiste à faire fonctionner le tube en forme de serpent et à envoyer un microtube de 1/4 de pouce de la ligne d’égouttement principale aux plantes individuelles plus éloignées.

Rangées droites et lits de légumes

Le moyen le plus efficace d’irriguer de longues rangées de plantes au goutte-à-goutte consiste à faire passer des lignes parallèles de ligne d’émetteur de 1/4 de pouce ou 1/2 pouce le long de la rangée de plantes. Détachez les lignes de la ligne d’égouttement principale. Vous pouvez également utiliser des tubes goutte à goutte avec des émetteurs plutôt qu’une ligne d’émetteur.

Arrosage au goutte-à-goutte des plantes en conteneur

Les plantes en pot nécessitent leur propre circuit car elles doivent être arrosées plus fréquemment, jusqu’à deux fois par jour en été.

Faites d’abord passer une ligne d’égouttement principale de 3/8″ ou 1/2″ de votre assemblage de tête à la zone du conteneur ; vous pouvez le cacher le long d’un mur ou d’une passerelle, ou même sous une terrasse. Bien que les tubes de 3/8 de pouce soient moins visibles, ils ne doivent pas être installés à plus de 100 pieds.

Ensuite, déconnectez la ligne d’égouttement principale pour faire passer un microtube de 1/4 de pouce vers les pots. Vous pouvez le faire passer sur le rebord du pot (l’utilisation d’un coude le maintiendra à plat) ou à travers le trou de drainage. Selon le contenant et la plante, le microtube peut se connecter à un ou plusieurs émetteurs goutte à goutte, à une ligne d’émetteur de 1/4 de pouce ou à un petit barboteur, pulvérisateur ou brumisateur.

Utilisez des tubes en vinyle épais au lieu du polyéthylène. Il épousera les contours du conteneur et tournera les coins sans coudes ni autres raccords. Il est également disponible en plusieurs couleurs pour se fondre avec la couleur du conteneur.

Pour les paniers suspendus, placez des microtubes sur des poteaux, sous les avant-toits ou dans le joint entre deux murs. Pour éviter le refoulement, laissez au moins 2 pouces entre les goutteurs ou brumisateurs et le feuillage ou le sol.