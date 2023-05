Installation d’un panneau d’appui en ciment pour un revêtement de sol en carrelage

Une planification minutieuse du placement des panneaux de ciment est aussi importante qu’une installation méticuleuse.

Les applications de carrelage les plus réussies commencent par un panneau d’appui en ciment fibreux ou un panneau d’appui en ciment renforcé par un treillis, installé avec des vis spéciales pour panneau d’appui.

Commencez par tracer des lignes à la craie pour indiquer où se trouvent les solives. L’idée est de poser les feuilles de panneau d’appui de manière à ce qu’aucun joint ne coïncide avec les joints du sous-plancher. Disposez également les feuilles pour éviter que quatre coins ne se rejoignent au même endroit. Laissez 1/8 de pouce entre les feuilles de panneau d’appui et 1/4 de pouce entre les feuilles et la base du mur.

Une fois que vous avez tracé votre plan, vous êtes prêt à couper et à installer le panneau arrière.

1 Balayez le sol jusqu’à ce qu’il soit exempt de saleté et de débris. Étendez une feuille de panneau d’appui, mesurez et marquez-la de haut en bas pour la coupe, puis soustrayez 1/4 de pouce.

2 Avec une règle contre la marque, marquez la ligne avec un couteau à panneau de ciment. Retournez la feuille, maintenez un côté vers le bas et tirez l’autre côté vers le haut. Placez la feuille sur le côté et marquez le verso sur la même ligne que la première. Enclenchez la feuille pour séparer les deux pièces. Poncez le bord avec une pierre à carreaux s’il est très rugueux.

3 Mélanger le mortier mince et, après avoir balayé, appliquez-le sur le sol avec une truelle à dents carrées de 1/4 de pouce. Placez la feuille sur le mortier selon votre schéma. Là où il y a des solives en dessous, vissez des vis tous les 6 pouces ou selon les spécifications du fabricant. Vissez les vis le long des bords tous les 4 pouces (ou selon les recommandations du fabricant), mais uniquement là où le bord dégage une solive d’au moins 2 pouces.

4 Lorsque vous avez posé tout le panneau d’appui, scotchez les joints avec du ruban adhésif en fibre de verre. Étalez une fine couche de mortier-colle sur le ruban à l’aide d’une truelle. Plumez et lissez-le pour créer le plan le plus plat possible. Laissez le Thinset sécher et durcir complètement avant de carreler.

