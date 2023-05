Installation d’un minuteur électronique

Conseils de bricolage d’experts sur la façon d’installer un minuteur électronique. Apprenez à fixer un interrupteur qui éteindra et allumera automatiquement les lumières avec ce guide étape par étape.

Il est assez simple de remplacer un interrupteur mural standard par un interrupteur temporisé. Voici les instructions sur la façon d’apposer une minuterie qui a un fil blanc neutre. Si votre minuterie n’a pas un tel fil, suivez les instructions décrites dans Comment installer un gradateur.

1 Assurez-vous que l’électricité est coupée au circuit. Retirez la plaque de couverture et l’interrupteur d’éclairage existant.

2 Diviser toutes les extrémités des fils afin qu’ils ne soient pas en contact les uns avec les autres ou avec le coffret électrique.

3 Remettez le circuit sous tension et utilisez un testeur de tension pour tester les paires de fils noir et blanc. (Les fils qui font briller le testeur sont les fils qui alimentent le boîtier.)

4 Éteignez à nouveau l’alimentation. Commencez à épisser les fils dans la boîte avec les fils de l’interrupteur de la minuterie, en commençant par le fil de terre vert et le fil de terre vert (s’il y a un fil et un fil verts) et en continuant jusqu’au fil blanc neutre et au fil blanc.

5 Ensuite, épissez les fils « chauds », le fil noir du boîtier au fil noir de l’interrupteur. Épisser le fil de l’interrupteur final à l’autre fil noir dans la boîte.

6 Rentrez tous les fils dans la boîte de commutation, et vissez le minuteur au mur.

7 Enfin, revissez la plaque de couverture en place, puis remettez le circuit sous tension.