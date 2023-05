Installation d’ouvre-porte de garage

Vous aimeriez faire vous-même l’installation de votre ouvre-porte de garage?

Un professionnel installera un ouvre-porte de garage sur votre porte moyennant des frais. Mais ce travail, comme l’installation de la porte elle-même, est un travail que vous pourrez peut-être effectuer si vous êtes un bricoleur expérimenté.

Plusieurs types d’ouvre-portes de garage sont vendus aujourd’hui. Chacune est équipée d’un moteur électrique entraînant un dispositif de levage, par exemple une chaîne ou une courroie, fixé à la porte.

Le type d’ouvre-porte le plus courant a son moteur monté sur la zone où la voiture est garée.

Pour plus d’informations sur l’installation de ce type, veuillez consulter la vidéo claire et utile suivante. Cela montre comment installer un modèle particulier d’ouvre-porte de garage Chamberlain.

Des ouvre-ressorts de torsion sont également disponibles, bien que beaucoup moins courants. Ce type est destiné à une porte qui ne pèse pas plus de 225 livres.

Les avantages sont qu’un ouvre-ressort à torsion est un peu plus facile à installer que les autres types et qu’il est situé à l’écart.

De plus, comme il n’utilise pas de chaîne, un ouvre-porte de garage à ressort de torsion est relativement silencieux et sans vibrations.

D’autres modèles de ce type d’ouvre-porte de garage sont conçus pour être utilisés avec d’autres systèmes de ressorts de porte de garage.

Tous les fabricants proposent une variété d’accessoires en option, notamment des télécommandes, des claviers d’entrée sans clé et des interrupteurs à clé.

Et, bien sûr, tous les ouvre-portes sont accompagnés des instructions du fabricant.

Pour plus d’informations sur les ouvre-portes de garage compatibles Wi-Fi qui fonctionnent à partir d’une application sur votre smartphone, voir Comment rendre votre garage plus intelligent.

Quel que soit le type que vous choisissez, suivez exactement les instructions qui l’accompagnent.

Installation étape par étape de l’ouvre-porte de garage

1 Cet ouvre-porte est conçu pour s’adapter à un système de ressort à tube de torsion ; se référer aux instructions du fabricant pour les autres types de ressorts. Si le tube de torsion a déjà été installé, retirez-le et glissez le moteur d’entraînement dessus.

2 Une fois le moteur d’entraînement en place, réinstallez le tube de torsion, le support d’extrémité et le tambour de câble.

3 À l’aide de vis tire-fond de 1/4 par 2 pouces de long, fixez le support de montage du moteur d’entraînement au mur au-dessus de la porte de garage. Assurez-vous que les tirefonds pénètrent amplement dans la poutre ou tout autre élément de charpente situé au-dessus de la porte.

Fixez le câble de déconnexion au moteur avec un crochet en S et faites-le passer à travers le support mural et la poignée. Tirez-le juste assez pour éliminer le mou et fixez le support au mur à au moins 6 pieds au-dessus du sol. Placez une étiquette sur le mur pour identifier ce dispositif de déconnexion d’urgence.

4 Pour empêcher la porte de se soulever, serrez les pinces de verrouillage sur les deux rails latéraux juste au-dessus du troisième rouleau. Utilisez une clé à douille pour faire tourner la tête du boulon d’enroulement du nombre de tours spécifié dans le manuel du propriétaire de votre porte.

5 Réglez le débranchement d’urgence en position manuelle et soulevez la porte jusqu’à ce qu’elle soit complètement ouverte. Abaissez ensuite la porte jusqu’à ce qu’elle soit complètement fermée pour vous assurer qu’elle se déplace librement. Fixez le support d’arrêt au moteur d’entraînement.

6 Branchez solidement l’extrémité femelle du cordon d’alimentation dans l’ouvre-porte. Ensuite, acheminez le cordon jusqu’à la prise mise à la terre la plus proche et branchez-le. Si le cordon n’est pas assez long pour atteindre une prise, utilisez une rallonge de cordon approuvée.

7 Montez la télécommande. Installez la batterie fournie et remplacez le pavé tactile. Enfin, testez la porte. Placez un 2 par 4 à plat sur le sol sous la porte pour vous assurer qu’il s’arrête et recule automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle.