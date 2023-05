Installation d’écrans de porche et de terrasse

Conseils d’experts sur la façon d’installer des moustiquaires sur un porche ou une terrasse, à l’aide de simples agrafes ou de systèmes de moustiquaire à cannelures en vinyle.

Si les invasions de moustiques ou d’autres insectes volants vous empêchent de profiter de votre porche par beau temps, c’est le moment de penser à l’abriter. Un porche peut être protégé par un certain nombre de méthodes différentes. Celui qui vous convient dépendra du type de porche que vous possédez et de la possibilité ou non de retirer la moustiquaire. Si votre porche a des baies encadrées, il est facile de fixer une moustiquaire. En revanche, si votre véranda ne comporte que des poteaux, vous devrez construire une charpente sur laquelle vous pourrez fixer la moustiquaire.

Pour protéger un porche avec l’ossature requise, positionnez d’abord le grillage de manière à ce qu’il soit perpendiculaire à l’ossature. Étirez la moustiquaire aussi tendue que possible et, en commençant par le haut au centre et en travaillant vers l’extérieur, fixez-la avec des agrafes tous les 2 pouces. Fixez ensuite le bas et terminez par les côtés de la même manière. Lorsque vous avez terminé le travail, utilisez des clous galvanisés 3d pour couvrir la charpente agrafée avec une latte de 3/8 par 3/4 de pouce.

Attacher le dépistage de cette manière est un travail simple et rapide, mais les résultats sont permanents, ce qui peut ne pas être souhaitable. Il peut également être difficile, voire impossible, d’étirer suffisamment l’écran pour l’empêcher de s’affaisser et de s’emballer.

Une meilleure option consiste peut-être à protéger votre porche à l’aide de moustiquaires amovibles. Cette méthode nécessite une mesure précise et la fabrication des écrans, mais à long terme, c’est la solution la plus pratique. Les moustiquaires peuvent être facilement retirées lorsqu’elles ont besoin d’être réparées (ou tout simplement pas désirées), et il est infiniment plus simple d’étirer la moustiquaire sur des cadres amovibles.

Cadrer des écrans vous-même n’est pas une tâche difficile, mais le prix abordable et la fiabilité d’un magasin d’écrans professionnel en font un choix incontournable. Une autre méthode simple et abordable de montage du blindage consiste à utiliser un système de cannelures en vinyle comme celui décrit ci-dessous.

Construire un cadre pour le criblage de patio

Si votre porche a déjà une charpente, votre tâche est relativement simple. Mais si votre porche n’a que des poteaux, vous devrez construire un cadre pour y fixer la moustiquaire. Voici comment:

1Coupez une plaque supérieure à partir d’un 2-en-4 afin qu’il s’insère entre les poteaux du porche. À l’aide de clous galvanisés 16d, fixez-le à une poutre ou à des solives. Si la plaque supérieure est parallèle aux solives, fixez-la aux blocs de clouage installés entre les solives. Coupez un 2 par 4 pour la plaque inférieure et placez-le directement sous la plaque supérieure.

Mesurez et coupez la plaque inférieure où vous installerez la porte moustiquaire. Fixez la plaque avec des clous galvanisés 16d si le sol est en bois ou avec des ancrages à maçonnerie s’il est en béton.

2Installez les poteaux muraux avec des attaches de charpente sur des centres de 16 ou 24 pouces aux endroits nécessaires pour soutenir la moustiquaire. Positionnez-les de manière à ce qu’elles soient alignées avec les bords des plaques. Vérifiez l’aplomb et clouez les clips sur les montants et les plaques, ou clouez les goujons sur les plaques avec des clous 12d.

3Coupez les rails de genou et les supports pour chaque extrémité de chaque rail de genou sur 2 par 4. Clouez les supports à la plaque inférieure. Ensuite, clouez les supports et les rails de genou aux poteaux et/ou aux montants.

4Si vous souhaitez que la moustiquaire soit amovible, vous pouvez construire des cadres d’écran pour s’adapter aux ouvertures créées par le cadre. Tout d’abord, construisez des contours d’écran à partir de 1 par 4 biseautés et clouez-les dans les ouvertures.

Ensuite, clouez 1 par 1 les arrêts au ras des bords extérieurs des contours, en vérifiant l’équerre au fur et à mesure. Assemblez 1 par 3 pour créer les cadres de l’écran et, à l’aide de vis de 1 1/2 pouce, enfoncez-les en biais pour fixer les cadres aux butées.

Moustiquaire de porche en vinyle Spline

Pour une moustiquaire particulièrement facile à installer et à remplacer, découvrez les systèmes de fixation de moustiquaire à cannelures en vinyle. Ces systèmes utilisent des rails de fixation à la base et des cannelures en vinyle pour verrouiller la moustiquaire en place. Les composants en vinyle, qui peuvent être coupés avec un sécateur, permettent une installation rapide et d’aspect professionnel à un coût relativement faible.

Pour installer un système, appelé Screen Tight® :

1Utilisez des vis de 1 pouce pour fixer les canaux en vinyle du système le long de chaque bord du cadre. Vissez les vis à travers les fentes de vis sur toute la longueur de chaque bande de montage.

2Étirez la moustiquaire sur chaque ouverture en vous assurant que le treillis est perpendiculaire au cadre.

3Collez la moustiquaire en place, en commençant par le haut et en descendant sur les côtés.

4Insérez la cannelure du bord supérieur dans le rail et, à l’aide de l’extrémité concave d’un outil de criblage, roulez-la solidement en place.

5Retirez le ruban adhésif et roulez dans le bord inférieur, suivi des côtés et du rail médian, si l’écran en a un. Assurez-vous de garder le crible aussi tendu que possible pendant ce processus.

6À l’aide d’un couteau utilitaire, coupez l’excédent de grillage et enclenchez les capuchons de garniture sur les cannelures. Si un capuchon de garniture est trop long, coupez-le à la bonne taille avec un sécateur.

7Assurez-vous que chaque joint bout à bout est aligné avec celui du cadre. Martelez doucement les capuchons de garniture sur les canaux avec un maillet pour verrouiller les écrans en place.