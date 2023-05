Installation de terrasses et de patios en béton

Conseils d’experts sur la façon d’installer du béton pour les terrasses et les patios, y compris comment mélanger et couler une dalle ou une fondation en béton, et faire livrer du béton .

Pour les semelles et/ou une dalle, vous aurez besoin de béton. Le béton de base est composé de ciment Portland, de sable, de gravier (également appelé agrégat) et d’eau. Le ciment Portland est la colle qui maintient le mélange ensemble.

Plus il y a de ciment, plus le béton sera solide. Si vous mélangez une petite quantité de béton ou de mortier et que vous souhaitez le renforcer, ajoutez simplement une pelle ou deux de ciment.

Lorsque vous commandez auprès d’une entreprise de béton prêt à l’emploi, spécifiez la quantité de ciment que vous souhaitez ; un « mélange de six sacs » contient six sacs de ciment par mètre de béton, ce qui le rend suffisamment solide pour la plupart des projets.

Si vous vivez dans une région aux hivers glaciaux, envisagez de commander du béton à air occlus, qui contient de minuscules bulles. Les bulles donnent au béton un peu de flexibilité, il est donc moins susceptible de se fissurer par temps froid. Le béton à air occlus n’est disponible qu’à partir d’un camion à béton.

Si un temps glacial est possible le jour de la coulée, vous pouvez commander un additif accélérateur, qui fait durcir le béton plus rapidement. Si le temps est chaud et sec, pensez à ajouter un retardateur, qui ralentira le temps de séchage. Si le béton durcit trop rapidement, vous n’aurez peut-être pas assez de temps pour finir correctement la surface.

