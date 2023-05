Installation de moustiquaires et contre-portes

Les contre-portes sont livrées avec des instructions complètes et un gabarit pour le montage du matériel. Les principaux fabricants offrent des informations d’installation et de dépannage par téléphone ainsi qu’en ligne.

Il y a deux erreurs que vous pouvez faire et qui seront difficiles à corriger. Le premier peut se produire lorsque vous coupez des cadres de montage verticaux. Ceux-ci doivent s’adapter à vos ouvertures, alors ne les coupez pas trop courts. De plus, lorsque vous percez des trous pour installer la quincaillerie sur une contre-porte à âme en bois, soyez précis. La plupart des fabricants fournissent un modèle pour faciliter ce travail. Prenez votre temps et suivez les instructions.

Installation étape par étape de la contre-porte

1 Placez l’intérieur de la porte vers le haut, et positionnez le cadre de montage de la charnière verticale sur le côté de la charnière de sorte que le haut du rail dépasse de la porte de 3/32 pouce. Vissez ensuite une vis de montage à travers la charnière dans le trou pré-percé de la porte. Alignez les trous des charnières le long du bord de la porte. Ensuite, centrez et percez un avant-trou pour chaque vis restante, puis enfoncez les vis.

2 Mesurer la hauteur de l’ouverture où la porte s’accrochera, à la fois à la face du montant et à l’arrêt. Retournez la porte et transférez ces dimensions sur le cadre de montage de la charnière. À l’aide d’une scie à métaux, coupez le bas du cadre de montage de la charnière à l’angle qui s’adaptera au seuil de votre porte. Si le bas de votre porte comprend un balayage, installez-le temporairement sur la porte. (Ajustez-le et vissez-le fermement une fois la porte suspendue.)

3 Avec un assistant, placez la porte dans l’ouverture, positionnez-le et vissez-le en place. Avec la porte ouverte, placez le cadre de montage supérieur sur le cadre de montage de la charnière. Fermez ensuite la porte, ajustez la position du cadre de montage supérieur et vissez-le en place. Montez ensuite le cadre côté loquet en utilisant les mêmes méthodes.

4 Fermez la porte, ajustez le balayage de manière à ce qu’il appuie légèrement contre le seuil et vissez-le en place. Installez la quincaillerie de la poignée selon les instructions fournies par le fabricant.

5 Vissez le support du ferme-porte au sommet du montant. Le type illustré est espacé de 1 pouce du haut du montant et de 1/4 de pouce du côté charnière. Assemblez le ferme-porte, fixez-le au support de montant et fermez la porte. En tenant le niveau le plus proche, placez le support sur la porte et marquez pour les vis. Pré-percez les trous de vis et fixez le ferme-porte. Si la porte a un ferme-porte en bas, fixez-le de la même manière.

6 Fermez et verrouillez la porte, puis installez l’écran ou les panneaux de verre. Le système illustré utilise des bandes de retenue. Maintenez la vitre ou l’écran en place, puis installez le dispositif de retenue supérieur, les dispositifs de retenue horizontaux et le dispositif de retenue vertical.

