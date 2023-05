Installation de lampes sous l’armoire

Dans les cuisines plus anciennes, la majeure partie de la lumière provient d’un seul luminaire suspendu, complétée par la lumière du jour provenant d’une ou de plusieurs fenêtres. Cependant, la force de la lumière naturelle est soumise aux aléas de l’heure de la journée, de l’exposition au soleil, de la saison et de la météo.

En conséquence, l’éclairage est souvent insuffisant quand et où vous en avez vraiment besoin, en particulier sur les comptoirs. La façon de résoudre ce problème est de monter l’éclairage sous les armoires suspendues.

L’éclairage sous les armoires est disponible en deux variétés : bandes fluorescentes ou halogènes et luminaires halogènes individuels de style « rondelle ».

Les luminaires fluorescents sont moins chers que les halogènes, mais l’halogène fournit une lumière qui se rapproche davantage de la lumière du soleil. Les deux types de bandes sont extrêmement faciles à installer et peuvent être branchées dans une prise ou être câblées à un interrupteur mural.

Lorsque certaines zones sous les armoires n’ont pas besoin d’une bande lumineuse complète, de petites lampes halogènes individuelles en forme de rondelle sont idéales. Les rondelles lumineuses sont disponibles en paquets de deux ou plus et peuvent être montées exactement là où vous en avez besoin, puis facilement câblées avec les raccords encliquetables fournis dans le kit. La dernière rondelle de la chaîne est connectée à un transformateur basse tension, qui est branché sur une prise à proximité.

Voici comment installer une bande de lumières sous l’armoire :

1 Si vos armoires du haut sont larges ou vos armoires du bas sont étroites, branchez et allumez la bande lumineuse, puis déplacez-la sous l’armoire pour déterminer son meilleur emplacement.

La plupart des fabricants d’éclairage sous meuble recommandent d’installer une bande aussi près que possible de l’avant du meuble pour une couverture optimale de la zone en dessous. Gardez à l’esprit que le cordon de la lumière devra être attaché au dessous des armoires et acheminé vers une prise électrique.

Vous devrez peut-être également faire une cantonnière si la lumière est très visible au niveau des yeux.

2 Une fois que vous avez identifié l’endroit idéal pour le strip, suivez les instructions du fabricant pour marquer les trous du matériel de montage. Certains fabricants fournissent un modèle papier pour cela ; d’autres vous demandent simplement de maintenir la bande en place et de marquer à travers les trous de montage sur le dessous de l’armoire.

3 Après avoir marqué les emplacements pour les vis de montage (fournies avec la bande lumineuse), percez des avant-trous, puis enfoncez les vis dans le bas de l’armoire. (Selon l’épaisseur du fond de l’armoire, vous devrez peut-être ajouter une ou deux rondelles aux vis de montage pour les empêcher de percer à travers l’armoire. Vous pouvez également utiliser des vis plus courtes.) Installez la bande et branchez-la. Les luminaires fluorescents peuvent se brancher directement dans une prise; Les luminaires halogènes sont généralement équipés d’un transformateur basse tension qui se branche sur une prise.

4 Enfin, vérifiez si la bande lumineuse est visible au niveau des yeux. Si c’est le cas, faites une cantonnière à partir d’une bande de bois de 1/2 pouce de 1 à 2 pouces de large et de la longueur du luminaire. Terminez-le pour qu’il corresponde à vos armoires, puis collez et clouez ou vissez la cantonnière sur le bord avant inférieur de l’armoire. Non seulement une cantonnière cachera le luminaire, mais elle empêchera également l’éblouissement.

