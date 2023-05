Installation de chevrons de toit de patio

Cet article est la suite de l’article : Construire un toit sur une terrasse ou un patio.

Les chevrons répartissent les charges de toiture de terrasse sur les poutres, ce qui permet d’utiliser des matériaux de toiture trop légers pour couvrir les distances entre les poutres.

Les chevrons doivent supporter leur propre poids sur un espace ouvert sans s’affaisser ni se tordre et supporter également le poids de la couverture du toit.

Pour un toit qui doit évacuer l’eau, les chevrons sont inclinés.

Les chevrons peuvent se connecter aux lisses et aux poutres de plusieurs manières. La bonne méthode à utiliser dépend de la conception du toit. Pour connaître les portées et les espacements appropriés des poutres et des chevrons du toit de patio, veuillez consulter Portées maximales des poutres et des chevrons du toit de patio.

Couper les extrémités des chevrons de manière décorative peut donner un style distinctif à un toit de terrasse ou à un belvédère. Si vous souhaitez ajouter des détails décoratifs aux chevrons, faites-le avant de les soulever et de les fixer en place. Utilisez une scie sauteuse pour faire des coupes courbes.

Attacher des chevrons à un registre

Avec un toit attaché à la maison, les chevrons sont fixés à la maison à une extrémité. Les connecteurs de charpente métallique font les meilleures connexions.

Les supports de solives peuvent accrocher les chevrons à un longeron, mais, pour les chevrons en pente, encochez-les ou utilisez des supports de chevrons spéciaux.

Si les chevrons sont placés au-dessus d’un grand livre, fixez-les avec des ancrages sismiques comme vous le feriez pour fixer des chevrons à une poutre.

Chevrons d’épissage

Lorsque les connexions des chevrons ne seront pas visibles, les chevrons peuvent être assemblés bout à bout avec des « goussets » en bois de planche.

Pour ce faire, aboutez les extrémités des chevrons ensemble sur une poutre de support. Ensuite, clouez deux morceaux de bois de 1 ou 2 de la même largeur que les chevrons (comme indiqué à gauche) et d’environ 18 pouces de long centrés sur les deux côtés de l’épissure. Ou joignez les éléments à l’aide de plaques de jonction en métal fabriquées.

Assurez-vous que chaque extrémité de chevron repose sur un pouce complet sur la poutre de support. Si vous devez raccorder plusieurs chevrons, échelonnez les raccords sur différentes poutres pour éviter une sous-structure faible.

Une autre méthode d’épissage, bien qu’elle n’utilise pas d’espacement uniforme, consiste à chevaucher les extrémités des chevrons qui sont soutenues par des poutres. Si plus d’une épissure est nécessaire sur une longueur complète de chevron, alternez les côtés qui se chevauchent.

Pour le bois standard de 2 pouces, clouez les deux faces de chaque joint avec six clous galvanisés communs 8d ou 10d. Ce type d’épissage, comme illustré ci-dessus à droite, ajoute une stabilité latérale aux chevrons et peut éliminer le besoin de contreventement.

Chevrons inclinés

La mise en place de chevrons inclinés peut être délicate pour un novice. Il est généralement plus facile de couper un chevron pour l’adapter, puis de l’utiliser comme gabarit pour le reste, mais cela ne fonctionne que si la poutre de support et la poutre (ou la deuxième poutre) sont parfaitement parallèles.

Pour couper des chevrons en pente pour un toit de terrasse attenant à une maison, posez une planche de chevrons de manière à ce qu’elle repose sur son bord à la fois sur le grand livre et sur la poutre parallèle au grand livre. Ensuite, forcez la pointe du chevron contre le mur de la maison. En utilisant un bloc de bois comme règle, marquez les extrémités pour la coupe.

Coupez la pièce triangulaire de l’extrémité du chevron qui repose sur le grand livre et de l’extrémité qui repose sur la poutre, comme indiqué ci-dessous. Découpez des encoches en forme de bec d’oiseau là où le chevron repose sur la lisse et sur la poutre.

Placez le chevron dans plusieurs positions le long du grand livre et de la poutre pour vérifier l’ajustement. Ensuite, marquez et coupez les chevrons restants, en utilisant ce chevron comme gabarit. Avant de fixer les chevrons en place, traitez-les avec une finition bois.

Fixation des chevrons et des poutres

Lors de la construction d’un toit de terrasse, il peut être difficile de construire les structures à poteaux et poutres qui soutiennent les chevrons. Voici quelques conseils pour y parvenir :

Il existe différentes manières de fixer des chevrons à une poutre. La méthode la plus courante pour les fixer au sommet d’une poutre consiste à enfoncer des vis en biais.

Ce faisant, il peut être nécessaire de percer d’abord des avant-trous afin que le bois ne se fende pas. Si les chevrons s’inclinent, utilisez des ancrages sismiques (également appelés attaches de chevron), comme indiqué ci-dessus.

Bien qu’un ancrage standard soit suffisant dans la plupart des cas, un deuxième peut être nécessaire en diagonale en face du premier dans les zones de grand vent ou sismiques ; consultez votre service de construction pour connaître les normes locales. Avec les ancres classiques, il faut encocher les chevrons pour les emboîter ou utiliser une ancre double face pour éviter les encoches.

Lorsque les chevrons s’étendent sur de longues distances ou sont largement espacés, ils ont tendance à se tordre ou à se déformer à moins qu’ils ne soient renforcés par un blocage. La largeur des chevrons est également une considération; ceux fabriqués à partir de bois de 2 par 8 ou plus nécessitent plus de blocage que ceux fabriqués à partir de 2 par 6.

L’espacement entre les blocages est généralement déterminé par les codes locaux. Si les portées des chevrons sont inférieures à 8 pieds, les en-têtes (chevrons perpendiculaires) cloués sur les extrémités des chevrons sont adéquats pour les chevrons qui reposent sur les poutres.

Tracez une ligne de craie sur les chevrons où le blocage ira, puis travaillez votre chemin à travers les solives, en mesurant et en notant les longueurs de blocage dont vous aurez besoin.

La méthode la plus simple pour placer les blocs est de les décaler d’un côté à l’autre de la ligne de craie, comme illustré à gauche. En utilisant cette technique, vous pourrez clouer les blocs de face au lieu de les clouer. Utilisez des clous 16d.

Pour un accent décoratif et pour cacher les capuchons de poteau en métal, vous pouvez couper et ajuster le bois de garniture en onglet pour qu’il s’adapte autour des sommets des poteaux.

