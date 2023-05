Les carreaux de mosaïque peuvent être en céramique émaillée, en céramique non émaillée, en marbre ou en granit. Bien que la mosaïque classique soit fabriquée à partir de morceaux de carreaux individuels assemblés selon des motifs comme un puzzle, les mosaïques modernes sont livrées sur des feuilles de papier ou de plastique qui mesurent généralement 1 pied carré. Parce qu’il y a tellement de lignes de coulis, un sol en mosaïque est antidérapant même si les carreaux eux-mêmes sont lisses.

Préparation pour les carreaux de mosaïque

Certains des travaux de préparation pour l’installation de carreaux de mosaïque sont les mêmes que pour les carreaux de céramique ordinaires (voir Comment installer un sol en carreaux de céramique ou de pierre) et certains sont plus faciles. Bien que les carreaux eux-mêmes soient peu susceptibles de se fissurer, le coulis se fissurera si le sous-sol n’est pas très ferme, donc si vous prévoyez de les installer sur un sol, sautez sur le sol pour vous assurer que vous vous sentez très peu flexible, ou appelez un pro. si vous n’êtes pas sûr.

Retirez toutes les obstructions telles que les appareils de plomberie et le sabot de base ou la moulure. Enlevez toutes les saillies élevées et remplissez les grands points bas ; de petites indentations peuvent être remplies lorsque vous appliquez un mortier mince ou époxy.

L’installation de carreaux de mosaïque est plus facile que les carreaux de céramique, car vous n’avez pas à vous soucier de vous retrouver avec une rangée de carreaux étroits. Cependant, vous voulez que les tuiles soient parallèles aux murs attenants visibles. Si les murs ne sont pas parallèles ou à angle droit les uns par rapport aux autres, les tuiles le long d’un ou plusieurs murs ne seront pas parallèles. Prévoyez que ces joints non parallèles soient peu visibles. Enclenchez deux ou plusieurs lignes de craie perpendiculaires contre lesquelles vous placerez les tuiles.

Couper des carreaux de mosaïque

Pose de carreaux de mosaïque

Il peut être difficile de faire adhérer toutes les tuiles sans que le mortier ne suinte à travers les joints, créant un désordre difficile à nettoyer, alors prenez votre temps pour les installer avec soin.

Consultez votre revendeur pour choisir la truelle crantée de la bonne taille ; généralement, une truelle à dents carrées de 1/2 pouce est préférable. Utilisez du mortier renforcé au latex de haute qualité ou même du mortier époxy. Mélangez un lot assez humide mais suffisamment ferme pour que les carreaux ne s’y enfoncent pas. Étalez le mortier avec le côté plat de la truelle puis peignez avec le côté cranté. Ceci est discuté en profondeur dans l’article Application de mortier mince pour carrelage.

Placez soigneusement les feuilles de mosaïque dans le mortier ; vous ne pouvez pas les faire glisser de plus d’un quart de pouce environ. Placez un morceau de contreplaqué sur le dessus et pressez doucement les feuilles dans le mortier. De temps en temps, prenez une feuille et assurez-vous que tous les carreaux adhèrent au mortier. Sinon, utilisez un mortier plus humide ou appuyez plus fermement.

Retirez tous les morceaux de mortier comprimé pendant que vous travaillez car il sera difficile de les retirer plus tard sans déloger les carreaux.

Jointoiement de carreaux de mosaïque

Laissez le mortier sécher complètement, puis appliquez le coulis à l’aide d’une taloche à coulis stratifié. En tenant le flotteur presque à plat, pressez le coulis dans les joints. Inclinez le flotteur vers le haut et raclez l’excédent.